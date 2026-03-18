અમેરિકાએ તાજમહેલ દેખાડ્યો, ફ્રી ટિકિટ અને 2600 ડૉલરની ઑફર સાથે ગેરકાયદે પ્રવાસીઓને દેશ બહાર કરવાનો પ્લાન

US ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) એ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને, જેમાં ભારતીયો પણ સમાવેશ થાય છે, વતન પાછા ફરવા $2,600 બોનસ સાથેના પોસ્ટર બહાર પાડ્યા (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 9:44 PM IST

વોશિંગ્ટન: યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) એ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને - જેમાં ભારતના લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે - તેમના વતન પાછા ફરવા માટે મફત $2,600 બોનસ સાથે પોસ્ટર બહાર પાડ્યા છે.

પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) એ તાજમહેલ, તેમજ કોલંબિયા અને ચીનના સીમાચિહ્નો દર્શાવતી છબીઓનો ઉપયોગ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેતા બિન-દસ્તાવેજીકૃત ઇમિગ્રન્ટ્સને લક્ષ્ય બનાવતી તેની સ્વૈચ્છિક સ્વદેશ પરત ફરવાની પહેલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કર્યો હતો.

X પર એક પોસ્ટ દ્વારા, DHS બિનદસ્તાવેજીકૃત ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને સ્વ-દેશનિકાલ યોજના હેઠળ સ્વેચ્છાએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડવાની તક આપી રહ્યું છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ તેમના વતન પાછા ફરવા માંગતા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને મફત ફ્લાઇટ ટિકિટ ઓફર કરી છે.

પ્રોજેક્ટ હોમકમિંગ નામની આ પહેલ ગયા વર્ષે મે મહિનામાં યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળની શરૂઆત પછી શરૂ કરવામાં આવી હતી. DHS એ સ્થળાંતર કરનારાઓને પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (CBP) એપનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી છે, જેનાથી તેઓ સ્વેચ્છાએ દેશ છોડવાનો પોતાનો ઇરાદો નોંધાવી શકે છે, તેમની વ્યક્તિગત વિગતો સબમિટ કરી શકે છે અને કાર્યક્રમ હેઠળ ઉપલબ્ધ મુસાફરી સહાય અને નાણાકીય પ્રોત્સાહનો સંબંધિત માહિતી મેળવી શકે છે.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, જાન્યુઆરી 2025 માં આ યોજના શરૂ થયા પછી, 2.2 મિલિયન (2,200,000) થી વધુ બિનદસ્તાવેજીકૃત સ્થળાંતર કરનારાઓએ તેનો લાભ લીધો છે.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, DHSએ જાન્યુઆરીના મેમોમાં જણાવ્યું હતું કે: "હાલમાં, એક જ બળજબરીથી દેશનિકાલનો ખર્ચ $18,245 છે. $2,600 સ્ટાઇપેન્ડની નવી ઓફર સાથે, CBP One એપ દ્વારા એક જ સ્વૈચ્છિક પરત ફરવાનો ખર્ચ ફક્ત $5,100 થશે - જે યુ.એસ. કરદાતાઓને બિનદસ્તાવેજીકૃત બિન-નાગરિક દીઠ $13,000 થી વધુની બચત કરશે."

વેબસાઇટ અનુસાર, આ કાર્યક્રમ સ્થળાંતર કરનારાઓને "નિયમિત પ્રવાસીઓની જેમ ઘરે પાછા ફરવાની તક આપે છે - ધરપકડ, અટકાયત અથવા પ્રતિબંધો વિના. તે એક સલામત, વ્યવસ્થિત વિકલ્પ છે જે ભય નહીં પણ સહાય અને સુગમતા પ્રદાન કરે છે."

DHS મુજબ, CBP One એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ બિન-દસ્તાવેજીકૃત બિન-નાગરિકોને તેમના પ્રસ્થાનનું આયોજન કરવામાં મદદ કરે છે - જેમાં સમયસર જવાની તકનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી તેઓ તેમના કામ, શાળા અને વ્યક્તિગત બાબતો પૂર્ણ કરી શકે છે અને સંગઠિત અને કાયદેસર રીતે તેમના પરત ફરવાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે.

ગયા વર્ષે મે મહિનામાં જ્યારે આ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે DHS $1,000 નું એક્ઝિટ બોનસ ઓફર કરી રહ્યું હતું; ડિસેમ્બરમાં રજાઓની મોસમ દરમિયાન, નવા વર્ષ પહેલાં દેશ છોડવાનું પસંદ કરનારા બિન-દસ્તાવેજીકૃત વ્યક્તિઓ માટે આ રકમ ત્રણ ગણી વધારીને $3,000 કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષના જાન્યુઆરીમાં, એક્ઝિટ બોનસ $2,600 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

