યુએસ નેવી સેક્રેટરી જોન એફ. ફેલનનું અચાનક રાજીનામું; ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે પેન્ટાગોનમાં મોટાપાયે ફેરફાર

யுএস નેવી સેક્રેટરી જોન એફ. ફેલનનું અચાનક રાજીનામું; ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે પેન્ટાગોનમાં મોટાપાયે ફેરફાર

ફેલને એવા સમયે રાજીનામું આપ્યું છે જ્યારે US નેવી યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ઈરાની બંદરોની નાકાબંધી કરી તેહરાન સાથે જોડાયેલા જહાજોને નિશાને લઈ રહી છે (AP)
By PTI

Published : April 23, 2026 at 8:35 PM IST

વોશિંગ્ટન: યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સના મુખ્ય મથક પેન્ટાગોને બુધવારે અચાનક જાહેરાત કરી હતી કે, નૌકાદળના સચિવ જોન ફેલોન તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી રહ્યા છે. જોકે, આ નિર્ણય માટે કોઈ ચોક્કસ કારણ આપવામાં આવ્યું નથી.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન લશ્કરી સેવા શાખાના વડાએ રાજીનામું આપ્યું હોય તેવો આ પહેલો બનાવ છે. ફેલોનના રાજીનામાને પેન્ટાગોનમાં ઉચ્ચતમ સ્તરે ચાલી રહેલા ફેરબદલના ભાગરૂપે જોવામાં આવે છે.

ફેલનનું રાજીનામું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે યુ.એસ. નેવી યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ઈરાની બંદરોની નાકાબંધી કરી રહી છે અને તેહરાન સાથે જોડાયેલા જહાજોને નિશાન બનાવી રહી છે. ફેલન એવા સમયે રાજીનામું આપ્યું છે જ્યારે યુ.એસ. સેક્રેટરી ઓફ ડિફેન્સ પીટ હેગસેથે પહેલાથી જ ઘણા વરિષ્ઠ જનરલો, એડમિરલ અને સંરક્ષણ અધિકારીઓને દૂર કરી દીધા છે.

બુધવારે અગાઉ, સંરક્ષણ વિભાગના પ્રવક્તા સીન પાર્નેલે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી હતી કે જોન ફેલન તાત્કાલિક અસરથી તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી રહ્યા છે. તેમણે લખ્યું હતું કે રાષ્ટ્ર યુ.એસ. નેવીમાં તેમના યોગદાન બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરે છે અને ભવિષ્ય માટે તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે.

હાલમાં, નૌકાદળના અંડર સેક્રેટરી હંગ કાઓને ફેલનના સ્થાને નૌકાદળના કાર્યકારી સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ ભૂતપૂર્વ નૌકાદળ અધિકારી છે અને અગાઉ વર્જિનિયાથી સેનેટ અને હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ બંને માટે ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે.

યુ.એસ. નૌકાદળ હાલમાં પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષની પ્રથમ હરોળમાં તૈનાત છે. તેના ત્રણ એરક્રાફ્ટ કેરિયર કાં તો આ પ્રદેશમાં અથવા રસ્તામાં તૈનાત છે, અને યુદ્ધવિરામ તૂટે તો દળો તૈયાર છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, જોન ફેલને એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે.

