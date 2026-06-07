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અમેરિકન સેનાએ ઇરાનના હુમલાખોર ડ્રોનને તોડી પાડ્યું, તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી તેહરાન પહોંચ્યા

આ સૈન્ય ટકરાવથી પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધી ગયો છે. આ ઘટનાએ વર્તમાન યુદ્ધવિરામ વ્યવસ્થા પર ભારે દબાણ નાખ્યું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ANI

Published : June 7, 2026 at 11:26 AM IST

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ફ્લોરિડા: અમેરિકન સેનાએ રવિવાર સવારે બે ઇરાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે દાવો કર્યો હતો કે તોડી પાડવામાં આવેલા ડ્રોન આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ ટ્રાફિક માટે ખતરો ઉભો કરતા હતા. આ હુમલાઓએ પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધુ વધાર્યો છે. આ વચ્ચે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવી તેહરાન પહોંચ્યા છે.

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દ્વારા શનિવારે મોડી રાત્રે જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, અમેરિકન સેનાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વાણિજ્યિક શિપિંગ લેન માટે ખતરો ઉભો કરતા બે ઈરાની હુમલાખોર ડ્રોનને રોકીને નષ્ટ કર્યા હતા.

આ સૈન્ય ટકરાવથી પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધી ગયો છે. ઇરાન દ્વારા મિસાઇલ અને માનવરહિત હવાઇ વાહન (UAV) દ્વારા મહત્ત્વના દરિયાઇ રસ્તા અને કુવેત અને બહેરીન જેવા ગલ્ફ દેશોને નિશાન બનાવ્યાના એક દિવસ પછી આ ઘટનાએ યુદ્ધવિરામ વ્યવસ્થા પર ભારે દબાણ નાખ્યું છે.

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે X એકાઉન્ટ પર માહિતી આપી છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકન સેનાએ આજે ​​હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ ટ્રાફિક માટે ખતરો ઉભો કરતા બે ઈરાની "વન-વે એટેક ડ્રોન"ને તોડી પાડ્યા છે. અમેરિકન સેના ઈરાની આક્રમણનો બચાવ અને સામનો કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. લશ્કરી કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, "યુએસ દળો ઈરાની આક્રમણ સામે રક્ષણ ચાલુ રાખવા માટે તૈયાર સ્થિતિમાં છે."

ડ્રોનને રોકવાની ઘટના પશ્ચિમ એશિયામાં મુખ્ય શિપિંગ માર્ગો પર અમેરિકા અને ઈરાની સેના વચ્ચે વધી રહેલા સૈન્ય ટકરાવનો ભાગ છે. તેણે વર્તમાન યુદ્ધવિરામની નાજુક સ્થિતિને ઉજાગર કરી છે અને પ્રદેશમાં તણાવ વધવા અંગે ગંભીર આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

શનિવારે વહેલી સવારે અમેરિકન દળોએ હોર્મુઝના મહત્ત્વપૂર્ણ સ્ટ્રેટ નજીક ગોરુક અને કેશ્મ ટાપુઓ પર ઈરાની દરિયાકાંઠાના રડાર ઠેકાણા પર ટાર્ગેટેડ હુમલા કર્યા ત્યારે આ ઘટના વધી હતી. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના જણાવ્યા અનુસાર, લશ્કરી કાર્યવાહી સવારના થોડા સમય પહેલા શરૂ થઈ હતી જ્યારે ઈરાની ડ્રોનને અટકાવવામાં આવ્યા હતા, જેને તે મહત્ત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર દરિયાઈ ટ્રાફિક માટે ખતરો માનવામાં આવતો હતો.

તે રડાર હુમલાઓના જવાબમાં, ઈરાને કુવૈત અને બહેરીનમાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર કેટલીક મિસાઇલો છોડી હતી. સુરક્ષા પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરતા, કુવૈતી અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી હતી કે સાત બેલિસ્ટિક મિસાઇલો વસ્તીવાળા વિસ્તારો પરથી પસાર થઇ હતી જેને ઇમારતોને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.

બહેરીને પબ્લિક વોર્નિંગ સાયરન ચાલુ કર્યા હતા અને લોકોને તરત જ સુરક્ષિત જગ્યાએ જવાની સલાહ આપી હતી. ઇરાની રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડના એક ઓફિશિયલ નિવેદનમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેના જવાબી હુમલાઓએ ખાડીના બન્ને દેશોમાં હાજર અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓને સફળતાપૂર્વક નિશાન બનાવ્યા છે.

જોકે, અમેરિકી સૈન્યએ આ અંદાજને નકારી કાઢ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે પ્રાદેશિક હવાઈ સંરક્ષણ દ્વારા છ આવનારી મિસાઇલોને અટકાવવામાં આવી હતી, જ્યારે બીજી મિસાઇલ તેના લક્ષ્યને ચૂકી ગઈ હતી. બીજી તરફ યુદ્ધવિરામને લઇને વાતચીત ચાલુ છે. પાકિસ્તાન બન્ને પક્ષો વચ્ચે મતભેદ દૂર કરવા માટે સક્રિય રાજકીય પ્રયાસ ચાલુ રાખી રહ્યું છે.

આ મધ્યસ્થી હેઠળ, પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવી શનિવારે તેહરાન પહોંચ્યા અને ઈરાની મીડિયાએ પાકિસ્તાનના લશ્કરી અને રાજકીય નેતૃત્વ તરફથી ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનેઇને ખાસ મેસેજ ગણાવ્યો હતો.

યુદ્ધવિરામ સામેના પડકારો હવે ખાડી ક્ષેત્રની બહાર અનેક મોરચે, ખાસ કરીને લેબનોનમાં ફેલાઈ રહ્યા છે. દેશના દક્ષિણમાં લશ્કરી વાહન પર ઇઝરાયલી હુમલામાં બે અધિકારીઓ સહિત લેબનીઝ સૈન્યના ત્રણ સભ્યો માર્યા ગયા હતા.

ઇઝરાયલી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઘટનાની પરિસ્થિતિઓની તપાસ કરી રહ્યા છે. લેબનોનમાં આ સક્રિય મોરચો અમેરિકા-ઈરાન રાજદ્વારીના વ્યાપક ક્ષેત્રમાં વધુ સંકલિત થઈ ગયો છે, કારણ કે તેહરાને સ્પષ્ટપણે વોશિંગ્ટન સાથે ચાલી રહેલી વાતચીતમાં પ્રગતિને ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે ઔપચારિક યુદ્ધવિરામ સાથે જોડી દીધી છે.

તેનાથી વિપરીત, ઇઝરાયલે લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા અને તેના સૈનિકોની તૈનાતી જાળવવાનો પોતાનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો છે. આ જટિલ રાજદ્વારી ગતિશીલતા વચ્ચે, લેબનીઝ સેનાના કમાન્ડર જનરલ રુડોલ્ફ હેઇકલે પાકિસ્તાનના લશ્કરી વડાના ખાસ આમંત્રણ પર પાકિસ્તાનની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાતે પ્રાદેશિક નિરીક્ષકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે જેઓ ઇસ્લામાબાદને લગતા ચાલુ પ્રયાસો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.

ગલ્ફ અને લેબનોન બંનેમાં ચાલી રહેલી અથડામણો આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યસ્થીઓ સામેના મહત્ત્વપૂર્ણ પડકારોને ઉજાગર કરે છે. આ મધ્યસ્થીઓ અસ્થિર યુદ્ધવિરામને વ્યાપક અને વધુ સ્થાયી શાંતિ કરારમાં પરિવર્તિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

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