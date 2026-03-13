ઇરાકમાં યુએસ લશ્કરી રિફ્યુઅલિંગ વિમાન ક્રેશ થયું; બચાવ કામગીરી ચાલુ
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનામાં બે વિમાન સામેલ હતા; એક વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું, જ્યારે બીજું પશ્ચિમ ઇરાકમાં ક્રેશ થયું.
Published : March 13, 2026 at 7:50 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ગુરુવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઈરાન વિરુદ્ધ કાર્યવાહીમાં ભાગ લેતું યુએસ લશ્કરી રિફ્યુઅલિંગ વિમાન ઇરાકમાં ક્રેશ થયું છે અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
કોઈ જાનહાનિ થઈ છે કે નહીં તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ નથી. આ વિકસતી પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે એસોસિએટેડ પ્રેસ સાથે વાત કરતા એક યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ક્રેશ થયેલા KC-135 વિમાનમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ ક્રૂ સભ્યો હતા.
એક નિવેદનમાં, સૈન્યએ કહ્યું હતું કે ક્રેશ દુશ્મનના ગોળીબાર અથવા પોતાની સેનાના ગોળીબારને કારણે થયો ન હતો; નિવેદનમાં વિમાનને "ક્ષતિગ્રસ્ત" તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું હતું. મધ્ય પૂર્વની દેખરેખ રાખતા યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે અહેવાલ આપ્યો હતો કે આ ઘટનામાં બે વિમાન સામેલ હતા - એક સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું, જ્યારે બીજું પશ્ચિમ ઇરાકમાં ક્રેશ થયું.
બીજા યુએસ અધિકારીએ, જેમણે નામ ન આપવાની શરતે પણ વાત કરી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનામાં સામેલ બીજું વિમાન પણ KC-135 ટેન્કર હતું. સેન્ટ્રલ કમાન્ડે કહ્યું, "જેમ જેમ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે, તેમ તેમ વધુ માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે." તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "અમે વધારાની વિગતો એકત્રિત કરવા અને સેવા સભ્યોના પરિવારોને સ્પષ્ટતા પૂરી પાડવા માટે સતત ધીરજ રાખવા વિનંતી કરીએ છીએ."
આ ટેન્કર ચોથું એવું વિમાન છે જેનો ક્રેશ યુએસ સૈન્યએ ઈરાન સામેની તેની કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં જાહેરમાં સ્વીકાર કર્યો છે. ગયા અઠવાડિયે, કુવૈતી દળોના ગોળીબારનો ભોગ બન્યા પછી ત્રણ યુએસ લડાયક વિમાન ક્રેશ થયા હતા. યુ.એસ.એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે F-15E સ્ટ્રાઈક ઇગલ્સના તમામ છ ક્રૂ સભ્યો તેમના વિમાનમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર નીકળી ગયા હતા અને બચાવ્યા પછી સ્થિર સ્થિતિમાં હતા.
પેન્ટાગોને આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં, યુદ્ધમાં સાત યુએસ સૈનિકો માર્યા ગયા છે, જ્યારે આશરે 140 યુએસ સેવા સભ્યો ઘાયલ થયા છે - જેમાંથી આઠ ગંભીર છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે ચેતવણી આપી છે કે સંઘર્ષ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં ઈરાન સંભવિત રીતે વધુ અમેરિકનોના જીવ લઈ શકે છે.
કુવૈતમાં એક નાગરિક બંદર પર સ્થિત એક ઓપરેશન સેન્ટર પર ઈરાની ડ્રોને હુમલો કર્યો ત્યારે માર્યા ગયેલા સેવા સભ્યોમાંથી છ માર્યા ગયા હતા. તેઓ આર્મી રિઝર્વના સભ્યો હતા અને લોજિસ્ટિક્સ વિભાગમાં સેવા આપતા હતા, જે સૈનિકોને ખોરાક અને સાધનોનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કર્યાના એક દિવસ પછી, 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમના મૃત્યુ થયા હતા. ઇસ્લામિક રિપબ્લિક (ઇરાન) એ ઇઝરાયલ અને ઘણા આરબ ગલ્ફ રાષ્ટ્રો - એવા દેશો પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓથી બદલો લીધો છે જ્યાં હાલમાં યુએસ સશસ્ત્ર દળો તૈનાત છે. 1 માર્ચના રોજ સાઉદી અરેબિયાના પ્રિન્સ સુલતાન એર બેઝ પર થયેલા હુમલા દરમિયાન ઇજાઓ સહન કર્યા બાદ સાતમા અમેરિકન સૈનિકનું મૃત્યુ થયું હતું.
જ્યારે પ્રથમ છ સૈનિકોના પાર્થિવ દેહ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પરત મોકલવામાં આવ્યા, ત્યારે ટ્રમ્પ ડોવર એર ફોર્સ બેઝ પર એક પ્રતિષ્ઠિત સ્વદેશ પરત સમારોહ માટે શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે જોડાયા. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ, હેગસેથ અને અન્ય લોકોએ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ડોવર પહોંચ્યા હતા.
તાજેતરમાં ક્રેશ થયેલ KC-135 ટેન્કર બોઇંગ 707 એરલાઇનરની ડિઝાઇન પર આધારિત છે અને 60 વર્ષ પહેલાં લશ્કરી સેવામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. અન્ય લાંબા સમયથી સેવા આપતા વિમાનોની જેમ, આ વિમાનોમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અનેક ફેરફારો અને અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે.
KC-135 ટેન્કર સામાન્ય રીતે ત્રણ ક્રૂ સાથે કાર્ય કરે છે. વિમાનમાં સવાર વધારાના ક્રૂ સભ્યો શું ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ નથી. કોંગ્રેસનલ રિસર્ચ સર્વિસના અહેવાલ મુજબ, ગયા વર્ષે વાયુસેના પાસે કુલ 376 KC-135 વિમાન હતા, જેમાંથી 151 સક્રિય ફરજ પર હતા, 163 એર નેશનલ ગાર્ડમાં હતા અને 62 એરફોર્સ રિઝર્વમાં હતા.
આ પણ વાંચો: