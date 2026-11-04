US Midterm Elections 2026: ટ્રમ્પના ગઢમાં મોટું ગાબડું, ભારતીય મૂળના પિયા ડાંડિયાની ફ્લોરિડમાં જીત
આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના બંને ગૃહો પર કોનું નિયંત્રણ રહેશે અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાર્યકાળના છેલ્લા બે વર્ષ કેવા રહેશે, તેનો નિર્ણય થવાનો છે.
Published : November 4, 2026 at 8:55 AM IST
અમેરિકનોએ મંગળવારે 2026ની યુ.એસ. મિડટર્મ (મધ્યસત્ર) ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું. આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના બંને ગૃહો પર કોનું નિયંત્રણ રહેશે અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાર્યકાળના છેલ્લા બે વર્ષ કેવા રહેશે, તેનો નિર્ણય થવાનો છે. શરૂઆતી અહેવાલો સૂચવે છે કે ડેમોક્રેટ્સે કુલ બેઠકોની સંખ્યામાં પ્રારંભિક સરસાઈ મેળવી છે; સેનેટના શરૂઆતી પરિણામોમાં તેઓ રિપબ્લિકન્સ સામે 41 થી 31 બેઠકો સાથે આગળ છે. હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સની તમામ 435 બેઠકો અને સેનેટની 100માંથી 35 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેની સાથે ગવર્નર પદ અને રાજ્ય સ્તરના અન્ય હોદ્દાઓ માટે પણ ચૂંટણીઓ થઈ હતી.
પ્રાથમિક પરિણામો આવવા લાગ્યા છે, પરંતુ મિશિગન, વિસ્કોન્સિન, પેન્સિલવેનિયા અને કેલિફોર્નિયા જેવા રાજ્યોમાં મુકાબલો ખૂબ જ રસાકસીભર્યો હોવાથી, ત્યાંના પરિણામો બુધવાર કે તે પછી જ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. 100 સભ્યો ધરાવતી સેનેટમાં બહુમતી મેળવવા માટે, ડેમોક્રેટ્સને સાત મહત્વપૂર્ણ બેઠકો જીતવાની જરૂર છે, જે મિશિગન, મેન, ઓહિયો, કેન્સાસ, ટેક્સાસ, આયોવા અને અલાસ્કામાં આવેલી છે. હાલમાં હાઉસ અને સેનેટ બંને પર રિપબ્લિકન્સનું નિયંત્રણ છે; તેથી, જો ડેમોક્રેટ્સ મોટી જીત મેળવે છે, તો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ માટે તેમના એજન્ડાને આગળ વધારવાની ક્ષમતા નોંધપાત્ર રીતે ઘટી જશે.
STORY | Pia Dandiya wins US House of Representatives from Florida Indian American Pia Dandiya won the election to the US House of Representatives from Florida’s 22nd congressional district, defeating Casey Askar, a Marine veteran. (Story By Sagar Kulkarni/PTI) READ: https://t.co/KzJORLPvdZ— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2026
ભારતીય મૂળના પિયા ડાંડિયાની ફ્લોરિડમાં જીત
ભારતીય મૂળના ડેમોક્રેટિક નેતા પિયા ડાંડિયાએ ફ્લોરિડાના 22મા કોંગ્રેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી યુ.એસ. હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સની બેઠક જીતી લીધી છે. તેમણે મરીન વેટરન કેસી અસકરને હરાવ્યા. શાળાના ભૂતપૂર્વ આચાર્ય રહી ચૂકેલા ડાંડિયા શિક્ષણ ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમની આ જીત એક મોટી સિદ્ધિ છે, કારણ કે આ વિસ્તારને ટ્રમ્પનો ગઢ માનવામાં આવતો હતો.
ડેમોક્રેટ કેશા જ્યોર્જિયાના ગવર્નર તરીકે ચૂંટાયેલા પ્રથમ અશ્વેત મહિલા બનીને ઈતિહાસ રચ્યો
ડેમોક્રેટ કેશા લેન્સ બોટમ્સ જ્યોર્જિયાના ગવર્નર તરીકે ચૂંટાયેલા પ્રથમ અશ્વેત મહિલા બનીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. મંગળવારે, તેમણે રિપબ્લિકન ઉદ્યોગપતિ રિક જેક્સનને હરાવીને આ મહત્વપૂર્ણ 'સ્વિંગ સ્ટેટ' (નિર્ણાયક રાજ્ય)માં ટોચનું પદ મેળવ્યું. એટલાન્ટાના ભૂતપૂર્વ મેયર બોટમ્સ વિજયી બન્યા, જ્યારે અરબપતિ જેક્સને તેમના ચૂંટણી પ્રચારમાં પોતાની અંગત સંપત્તિમાંથી 200 મિલિયન ડોલરથી વધુ રકમ ખર્ચી હતી, જેનું મોટું નુકસાન થયું છે.
1998 પછી જ્યોર્જિયામાં ગવર્નર પદની ચૂંટણી જીતનારા તેઓ પ્રથમ ડેમોક્રેટ બન્યા છે. ચૂંટણીના દિવસ પહેલા તેમણે કહ્યું હતું કે, "આ ક્ષણે આપણે જે કરીશું, તેનો પડઘો ઈતિહાસમાં સંભળાશે." બોટમ્સે ઘણીવાર પોતાની ઉમેદવારીના 'અવરોધો તોડનારા' પાસાને ઓછું મહત્ત્વ આપ્યું હતું; તેના બદલે, તેમણે આર્થિક અસમાનતાને દૂર કરવાની પોતાની યોજનાઓ અને વોશિંગ્ટનમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને પડકારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું પસંદ કર્યું હતું. (AP)
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