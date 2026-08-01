યુએસ મરીન F-35B સાન ડિએગો બેઝ નજીક ક્રેશ થયું, પાયલોટ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળ્યો
સાન ડિએગોમાં એક ફાઇટર જેટ ક્રેશ થયું છે. જોકે, પાયલોટ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયો.
Published : August 1, 2026 at 9:17 AM IST
સાન ડિએગો: શુક્રવારે અમેરિકાના સાન ડિએગોમાં મરીન કોર્પ્સ એર સ્ટેશન મીરામાર નજીક યુએસ મરીન કોર્પ્સ F-35B ફાઇટર જેટ ક્રેશ થયું. આ અકસ્માતને કારણે જંગલમાં આગ લાગી હતી, જ્યારે પાઇલટ સુરક્ષિત રીતે વિમાનમાંથી બહાર નીકળી ગયો હતો.
ફોક્સ ન્યૂઝે અધિકારીઓને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે 3જી મરીન એરક્રાફ્ટ વિંગ અને મરીન એરક્રાફ્ટ ગ્રુપ 11 ને સોંપાયેલ વિમાન સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 10 વાગ્યે ક્રેશ થયું હતું. મરીન કોર્પ્સે તેને ફ્લાઇટ લાઇન પર વિમાન અકસ્માત તરીકે વર્ણવ્યું હતું.
ફર્સ્ટ લેફ્ટનન્ટ બ્લેક સ્ટારબકે ફોક્સ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના મરીન કોર્પ્સ એર સ્ટેશન મીરામાર નજીક મરીન કોર્પ્સ F-35B સાથે સંકળાયેલ ક્લાસ A અકસ્માત હતો.
લેફ્ટનન્ટ સ્ટારબકે પુષ્ટિ આપી હતી કે પાઇલટ ક્રેશ દરમિયાન ફાઇટર જેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લશ્કરી અધિકારીઓ ક્રેશના કારણની તપાસ કરી રહ્યા છે. સ્ટારબકે કહ્યું હતું કે તેમની પાસે ફ્લાઇટના હેતુ વિશે તાત્કાલિક કોઈ માહિતી નથી. જો કે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિમાન એરબેઝ પર આવી રહ્યું હતું અથવા ત્યાંથી પ્રસ્થાન કરી રહ્યું હતું, અથવા તાલીમ મિશન કરી રહ્યું હતું.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઘટના સંબંધિત ઇજાઓ કે મૃત્યુ વિશે તાત્કાલિક કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. સ્કાય રેન્જર 7 ના વિડિયો ફૂટેજમાં વિમાન ફૂટબોલ મેદાન જેટલા બળી ગયેલા વિસ્તારની વચ્ચે બે ભાગમાં વિભાજીત થયું હતું.
સ્ટેટ રૂટ 52 ની ઉત્તરે આવેલા એક મેદાનમાંથી જ્વાળાઓ અને ગાઢ ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો, અને નજીકના ફ્રીવે પરથી આગ દેખાઈ રહી હતી. સાન ડિએગો ફાયર-રેસ્ક્યુ ડિપાર્ટમેન્ટે ફોક્સ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે તે ઝાડીઓમાં લાગેલી આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસોમાં મદદ કરી રહ્યું છે. જો કે, તેણે કહ્યું કે ક્રેશ સ્થળ અને તપાસ પર સૈન્યનો અધિકારક્ષેત્ર છે.