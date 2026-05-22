અમેરિકા ભારત સાથે વેપાર કરારની રાહ જોઈ રહ્યું છે: રાજદૂત સર્જિયો ગોર

ગોરે જણાવ્યું હતું કે 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને $500 બિલિયન સુધી વધારવાનો અમેરિકા અને ભારતનો સહિયારો ધ્યેય બંને અર્થતંત્રો વચ્ચેના વિશ્વાસ અને જોડાણને દર્શાવે છે.

ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરનો ફાઇલ ફોટો (PTI)
By PTI

Published : May 22, 2026 at 9:13 AM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકા ભારત સાથે પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે ઉત્સુક છે, જે બજારની પહોંચને વિસ્તૃત કરશે, અવરોધો ઘટાડશે અને વ્યવસાયો માટે વધુ નિશ્ચિતતા બનાવશે. યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોરે ગુરુવારે આ વાત કહી.

રાજદૂતે કહ્યું કે વેપાર કરાર પુરવઠા શૃંખલાઓને મજબૂત બનાવશે અને નવા રોકાણને પ્રોત્સાહન આપશે, સાથે સાથે સતત સમાવેશી વૃદ્ધિને પણ વેગ આપશે. ગોર અમેરિકન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલી રહ્યા હતા.

"અમે એક નવા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારની વિગતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે આતુર છીએ જે બજારની પહોંચને વિસ્તૃત કરશે, અવરોધો ઘટાડશે અને બંને બાજુના વ્યવસાયો માટે વધુ નિશ્ચિતતા બનાવશે," તેમણે કહ્યું.

રાજદૂતે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું લક્ષ્ય દ્વિપક્ષીય વેપારને એવી રીતે સરળ બનાવવાનું છે કે જે અમેરિકન વ્યવસાયો અને કામદારો માટે ફાયદાકારક તકો ઊભી કરે. ગોરે જાન્યુઆરીમાં યુરોપિયન યુનિયન સાથે ભારતના મુક્ત વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તેમાં લગભગ 19 વર્ષ લાગ્યા છે.

જોકે, તેમણે કહ્યું કે વાટાઘાટો શરૂ થયાના દોઢ વર્ષની અંદર ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પૂર્ણ થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું, "અમને વિશ્વાસ છે કે આગામી અઠવાડિયા અને મહિનામાં, આ (ભારત-અમેરિકા) વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય છે."

રાજદૂતે કહ્યું કે ભારતની વધતી જતી ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમ, ડિજિટલ માળખાગત સુવિધા, નવીનતા ક્ષમતાઓ અને કુશળ પ્રતિભા પૂલ ટેકનોલોજી, રોકાણ, અદ્યતન સંશોધન અને ઉદ્યોગસાહસિકતામાં યુએસ નેતૃત્વને પૂરક બનાવે છે.

ગોરે કહ્યું કે 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારમાં $500 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો યુએસ અને ભારતનો સહિયારો ધ્યેય બંને અર્થતંત્રો વચ્ચેના વિશ્વાસ અને જોડાણને દર્શાવે છે.

તેમણે કહ્યું, "આપણે એક અસાધારણ તબક્કે ઉભા છીએ. છેલ્લા બે દાયકામાં, માલ અને સેવાઓમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર આશરે $20 બિલિયનથી વધીને $220 બિલિયનથી વધુ થયો છે - જે અગિયાર ગણો વધારો છે જે ઊંડા વિશ્વાસ અને મજબૂત આર્થિક એકીકરણને દર્શાવે છે."

