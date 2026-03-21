અમેરિકાએ સમુદ્રમાં ઈરાની તેલ પરના પ્રતિબંધો એક મહિના માટે હટાવ્યા
જહાજો પર ભરેલા ઈરાની તેલ પરના પ્રતિબંધો પરનો વિરામ શુક્રવારથી શરૂ થશે અને 19 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થશે.
Published : March 21, 2026 at 9:03 AM IST
વોશિંગ્ટન: વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ ઘટાડવાના પ્રયાસરૂપે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સમુદ્રમાં ફસાયેલા ઇરાની તેલના વેચાણ પરના પ્રતિબંધોને હંગામી ધોરણે હટાવવાની જાહેરાત કરી છે. યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે જણાવ્યું હતું કે આ કામચલાઉ પગલાથી 140 મિલિયન બેરલ ઇરાની તેલ વૈશ્વિક બજારોમાં મુક્ત થઈ શકશે.
"આ કામચલાઉ, ટૂંકા ગાળાની મંજૂરી ફક્ત પહેલાથી જ પરિવહનમાં રહેલા તેલ પર લાગુ પડે છે અને નવા તેલની ખરીદી અથવા ઉત્પાદનને અધિકૃત કરતી નથી," બેસન્ટે X પર એક લાંબી પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ છે; યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા લગભગ $70 પ્રતિ બેરલથી, તે આ અઠવાડિયે $119.50 સુધી વધી ગયા છે.
"આજે, ટ્રેઝરી વિભાગ એક ખાસ, ટૂંકા ગાળાની મંજૂરી જારી કરી રહ્યું છે જે સમુદ્રમાં ફસાયેલા ઇરાની તેલના વેચાણને મંજૂરી આપશે," બેસન્ટે જણાવ્યું હતું. યુએસ અધિકારીએ દાવો કર્યો હતો કે ચીન હાલમાં સસ્તા ભાવે પ્રતિબંધોને આધીન ઇરાની તેલનો સંગ્રહ કરી રહ્યું છે.
Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026
તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વ માટે હાલનો પુરવઠો અસ્થાયી રૂપે ખોલીને, યુએસ ઝડપથી વૈશ્વિક બજારોમાં આશરે 140 મિલિયન બેરલ તેલ લાવશે, જે વૈશ્વિક ઉર્જા ઉપલબ્ધતામાં વધારો કરશે અને ઈરાન તરફથી કામચલાઉ પુરવઠા દબાણને ઓછું કરવામાં મદદ કરશે.
બેસન્ટે કહ્યું, "વાસ્તવમાં, અમે 'ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી' ચાલુ રાખીને ભાવ નીચા રાખવા માટે ઈરાનના પોતાના તેલનો ઉપયોગ તેમની સામે કરીશું." ઈરાની તેલના શિપમેન્ટ પર પ્રતિબંધોમાં આ છૂટછાટ શુક્રવારથી શરૂ થશે અને 19 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થશે. યુ.એસ.માં ગેસોલિનના ભાવ, જે યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા $3 પ્રતિ ગેલન હતા, તે શનિવારે $3.99 પર પહોંચી ગયા.
"આ કામચલાઉ, ટૂંકા ગાળાની અધિકૃતતા ફક્ત પહેલાથી જ પરિવહનમાં રહેલા તેલ પર લાગુ પડે છે અને નવા તેલની ખરીદી અથવા ઉત્પાદનને મંજૂરી આપતી નથી," બેસન્ટે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે ઈરાનને આવક મેળવવામાં મુશ્કેલી પડશે, અને યુએસ ઈરાન અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યવસ્થામાં તેની પહોંચ પર મહત્તમ દબાણ જાળવી રાખશે.
અમેરિકન અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર વિશ્વ બજારમાં આશરે 440 મિલિયન વધારાના બેરલ તેલ લાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સર્જાયેલા વિક્ષેપોનો લાભ લેવાની ઈરાનની ક્ષમતાને નબળી પાડે છે.
શુક્રવારે અગાઉ, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન સામેના તેના લશ્કરી કાર્યવાહીને "ધીમે ધીમે બંધ" કરવાનું વિચારી રહ્યું છે, પરંતુ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સાથે કોઈ યુદ્ધવિરામ ઇચ્છતું નથી. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "અમે અમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવાની ખૂબ નજીક છીએ કારણ કે અમે મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાનના આતંકવાદી શાસન સામે અમારા સ્મારક લશ્કરી પ્રયાસોને પૂર્ણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છીએ." આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મજબૂત સંકેત છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા માટે તૈયાર હોઈ શકે છે. શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામનો વિચાર કરી રહ્યા નથી.
ફ્લોરિડા જતા પહેલા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "જુઓ, અમે વાટાઘાટો કરી શકીએ છીએ, પરંતુ હું યુદ્ધવિરામ ઇચ્છતો નથી. તમે જાણો છો, જ્યારે તમે શાબ્દિક રીતે બીજી બાજુનો નાશ કરી રહ્યા છો ત્યારે તમારી પાસે યુદ્ધવિરામ નથી. અમે તે કરવાનું વિચારી પણ રહ્યા નથી."