ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો ચોંકાવનારો દાવો, ખુદને વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ગણાવ્યા

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ, સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી ખુદ કર્યો દાવો

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 11 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝ, મેરીલેન્ડ માટે એરફોર્સ વનમાં ફ્લાઇટ દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાત કરી રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 11 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝ, મેરીલેન્ડ માટે એરફોર્સ વનમાં ફ્લાઇટ દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાત કરી રહ્યા છે. (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
ન્યૂયોર્ક: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વેનેઝુએલા પર કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને કારણે ચર્ચામાં છે. હવે તેમણે એક ચોંકાવનારો દાવો કરતા ખુદને વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ગણાવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ટ્રુથ પર એક પોસ્ટ કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ દાવો કર્યો છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ખુદને વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ગણાવ્યા

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રૂથ સોશિયલ પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી છે. એક ક્ષણમાં જોયા બાદ એવું લાગે છે કે આ વિકિપીડિયા પેજની તસવીર છે જ્યાં ટ્રમ્પની પ્રોફાઇલ પર 'એક્ટિંગ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ વેનેઝુએલા' લખેલુ છે. આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ છે. જોકે, વિકિપીડિયાના ઓફિશિયલ પેજ પર આવું કઇ લખેલુ નથી.

ટ્રૂથ સોશિયલ પર શેર કરવામાં આવેલી તસવીર ટ્રમ્પની ઓફિશિયલ ફોટો છે અને તેમાં તેમના પદ 'વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ' અને જાન્યુઆરી 2025થી વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ લખેલુ છે. આ તસવીરમાં ટ્રમ્પને અમેરિકાના 45માં અને 47માં રાષ્ટ્રપતિ બતાવવામાં આવ્યા છે જેમાં તેમણે 20 જાન્યુઆરી 2025માં પદભાર સંભાળ્યો હતો.

વેનેઝુએલા પર અમેરિકાની કાર્યવાહી

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ મહિનાની શરૂઆતમાં જ અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર કાર્યવાહી કરી હતી. વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને પકડીને તેમના પત્ની સીલિયા ફ્લોરેસ સાથે ન્યૂયોર્ક લઇ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમના પર નાર્કો-ટેરરિઝમના ષડયંત્રનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો.

તે બાદ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા વેનેઝુએલાને ત્યાર સુધી ચલાવશે જ્યાર સુધી અમે એક સુરક્ષિત, યોગ્ય અને સમજદારી ધરાવતું ટ્રાન્જિશન નથી કરી લેતા. અમે આ જોખમ લેવા નથી માંગતા કે કોઇ અન્ય વેનેઝુએલા પર કબ્જો કરે જેના મનમાં વેનેઝુએલાના લોકોનું હિત ના હોય.

