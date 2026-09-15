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રશિયા પ્રતિબંધ બિલ પર અમેરિકન સંસદમાં ઘમસાણ, શું ભારત પર લાગશે 100 ટકા ટેરિફ

અમેરિકી કોંગ્રેસમાં રશિયા પરના પ્રતિબંધોના ખરડા અંગેની ચર્ચાએ વેગ પકડ્યો છે; ભારત સહિતના 10 દેશો પર 100% કર લાદવા અંગેના પ્રતિ-પ્રસ્તાવો રજૂ કરાયા છે

અમેરિકી કોંગ્રેસમાં રશિયા પરના પ્રતિબંધોના ખરડા અંગેની ચર્ચાએ વેગ પકડ્યો છે; ભારત સહિતના 10 દેશો પર 100% કર લાદવા અંગેના પ્રતિ-પ્રસ્તાવો રજૂ કરાયા છે
અમેરિકી કોંગ્રેસમાં રશિયા પરના પ્રતિબંધોના ખરડા અંગેની ચર્ચાએ વેગ પકડ્યો છે; ભારત સહિતના 10 દેશો પર 100% કર લાદવા અંગેના પ્રતિ-પ્રસ્તાવો રજૂ કરાયા છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 11:16 AM IST

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વોશિંગ્ટન: રશિયા પર કડક પ્રતિબંધો લાદતા બિલમાં સુધારો કરવા માટે યુએસ કાયદા નિર્માતાઓ પાસે ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી છે. એક પ્રસ્તાવમાં કાયદામાં ભારત સહિત અમેરિકાના સૌથી મોટા વેપારી ભાગીદારોનું સ્પષ્ટપણે નામ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે બીજો ટેરિફ સંબંધિત કલમને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની હિમાયત કરે છે.

આ મામલો 'લિન્ડસે ઓ. ગ્રેહામ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન એક્ટ' સાથે સંબંધિત છે, જેને યુએસ સેનેટે ગયા મહિને 86-11 બહુમતીથી પસાર કર્યો હતો. આ કાયદાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ફક્ત રશિયાના ટોચના નેતૃત્વ અને ઉર્જા ક્ષેત્રને મંજૂરી આપવાનો નથી, પરંતુ રશિયન તેલ ડિલિવરીને સરળ બનાવતા જહાજોના "શેડો ફ્લીટ" સામે પગલાં લેવાનો પણ છે.

આ બે દરખાસ્તોમાં શું શામેલ છે?

યુએસ માને છે કે રશિયાનો ક્રૂડ ઓઇલ વેપાર યુક્રેન સામે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ભંડોળ પૂરું પાડી રહ્યો છે. આ બિલ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ચીન અને ભારત સહિત રશિયાના સૌથી મોટા તેલ ખરીદદારો પર 100 ટકા સુધીના વેપાર ટેરિફ લાદવાની સત્તા પણ આપે છે.

કોંગ્રેસ માટે ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી છે

7 ઓગસ્ટના રોજ સેનેટ દ્વારા પસાર કરાયેલ મૂળ બિલમાં કોઈ ચોક્કસ દેશનું સ્પષ્ટપણે નામ આપવામાં આવ્યું નથી; તેના બદલે, તે જથ્થાના આધારે તેલ અને ગેસના પાંચ સૌથી મોટા આયાતકારોનો ઉલ્લેખ કરે છે. કાયદો બનવા માટે, બિલને રાષ્ટ્રપતિને સહી માટે મોકલતા પહેલા હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે. જો કે, યુએસ કોંગ્રેસ પાસે 3 નવેમ્બરની મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ સાથે સંકળાયેલ વિરામ માટે મુલતવી રાખવા પહેલાં માત્ર ચાર કાર્યકારી દિવસો બાકી છે.

સ્ટેની હોયરનો પ્રસ્તાવ: ભારત સહિત 10 દેશોના નામનો ઉલ્લેખ કરવાની માંગ

દરમિયાન, ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન સ્ટેની હોયરે એક સુધારો રજૂ કર્યો છે. તેમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે ચીન, ભારત, તુર્કી, અઝરબૈજાન, હંગેરી, સ્લોવાક રિપબ્લિક, યુએઈ (UAE), સિંગાપોર, કઝાકિસ્તાન અને કિર્ગિઝ રિપબ્લિકના નામ કાયદામાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવે, જેથી તેમના પર 100% ટેક્સ લાદી શકાય.

ગ્રેગરી મીક્સનો વિરોધ: ટેક્સની જોગવાઈ દૂર કરવાની માંગ

તેની સામે, ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન ગ્રેગરી મીક્સ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને આવા વ્યાપક ટેક્સ લાદવાની સત્તા આપવાનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેમણે બિલની કલમ 113ને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા માટે એક અલગ સુધારો રજૂ કર્યો છે – આ એ કલમ છે જે રાષ્ટ્રપતિને વેપારી ભાગીદારો પર ભારે ટેક્સ લાદવાની સત્તા આપે છે. મીક્સના પ્રસ્તાવને અન્ય ત્રણ ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યું છે, અને 'હાઉસ રૂલ્સ કમિટી'એ સોમવારે આ તમામ સુધારાઓ જાહેર કર્યા હતા.

કોંગ્રેસમેન મીક્સે અન્ય એક પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કર્યો છે જે રાષ્ટ્રપતિને કોઈપણ વિદેશી વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને આ પ્રતિબંધોમાંથી 90 દિવસની મુક્તિ આપવાની મંજૂરી આપે છે, જો યુ.એસ.ની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે તે જરૂરી માનવામાં આવે; આ મુક્તિને વધુ 90 દિવસના સમયગાળા માટે લંબાવી શકાય છે. વધુમાં, મીક્સે લશ્કરી સાધનો અને સેવાઓની ખરીદી માટે યુક્રેનને 15 અબજ ડોલરની સીધી લોન આપવાની પણ માંગ કરી છે.

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