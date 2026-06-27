અમેરિકાએ ઈરાની સૈન્ય ઠેકાણાંઓ પર તાબડતોબ હુમલા કર્યા, મિસાઈલ-ડ્રોન સાઈટ્સને કર્યા ટાર્ગેટ
ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝમાં જહાજ પર હુમલા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું, "ઈરાને આવું નહોતું કરવું જોઈતું. ટૂંક સમયમાં બધાને ખબર પડી જશે."
By IANS
Published : June 27, 2026 at 4:37 PM IST
વૉશિંગ્ટન: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી હુમલા શરૂ થવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. જાણકારી અનુસાર ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સિંગાપોર-ધ્વજવાળા વાણિજ્યિક કાર્ગો જહાજ પર પહેલા હુમલો કર્યો. આનાથી અમેરિકા ગુસ્સે થયું અને જવાબી કાર્યવાહી કરતા ઈરાની ઠેકાણાંઓને નિશાન બનાવ્યા. જણાવી દઈએ કે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં બંને દેશો યુદ્ધવિરામ પર સંમત થયા પછી વૉશિંગ્ટનનો આ પહેલો સીધો મિલિટરી જવાબ હતો.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાને 25 જૂને સિંગલ-બેરલ એટેક ડ્રોનથી એમ/વી એવર લવલીને નિશાન બનાવ્યું હતું, ત્યારબાદ ઈરાની મિસાઈલ અને ડ્રોન સ્ટોરેજ સાઇટ્સ તેમજ કોસ્ટલ રડાર સાઇટ્સને નિશાન બનાવ્યા હતા. ઓમાનના દરિયાકાંઠા નજીક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું હતું ત્યારે જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
કમાન્ડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે સેન્ટકોમ સૈન્ય દ્વારા 26 જૂને ઈરાન સામે હુમલા શરૂ કર્યા હતા, જે ગઈકાલે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા વાણિજ્યિક જહાજ પરના હુમલાનો મજબૂત જવાબ હતો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યુએસ એરક્રાફ્ટે "ઈરાની મિસાઈલ અને ડ્રોન સ્ટોરેજ સ્થાનો અને કોસ્ટલ રડાર સાઇટ્સ પર હુમલો કર્યો હતો જ્યારે ઈરાને 25 જૂને એમ/વી એવર લવલી પર સિંગલ-શોટ એટેક ડ્રોન લોન્ચ કર્યું હતું."
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ જણાવ્યું હતું કે, કૉમર્શિયલ શિપિંગ પર ઈરાની સૈન્યનો કોઈ કારણ વિનાનો હુમલો યુદ્ધવિરામનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન હતું. વધુમાં, ઈરાનનું ખતરનાક વર્તન નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાને નબળી પાડે છે, કારણ કે વાણિજ્ય આ વધતા જતા મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કોરિડોરમાંથી પસાર થાય છે.
આ હુમલા એવા સમયે થયા છે જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, વૉશિંગ્ટન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનની કાર્યવાહીનો જવાબ આપશે. CENTCOM સૈન્યએ જણાવ્યું કે તેઓ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા કૉમર્શિયલ જહાજોને સલામત માર્ગ સંકલન અને સમર્થન પૂરું પાડવાનું ચાલુ રાખે છે. ઈરાન સાથેના કરારના તમામ પાસાઓનું સન્માન કરવામાં આવે, તેનું પાલન કરવામાં આવે અને સંપૂર્ણ બળ અને અસરથી અમલમાં મૂકવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે યુએસ દળો હાજર અને સતર્ક રહે છે. કાર્યવાહીના કલાકો પહેલા, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કાર્ગો જહાજ પર ઈરાનના હુમલાની ટીકા કરી હતી.
ટ્રમ્પે ઓવલ ઑફિસમાં મીડિયાને કહ્યું, "મને એ વાત ગમી નહોતી કે તેમણે ગઈકાલે ગોળીબાર કર્યો. તેમણે આવું ન કરવું જોઈતું હતું. તમને ખબર જાણકારી મળી જશે." અગાઉ, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું હતું કે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ચાર વન-વે એટેક ડ્રોન છોડ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, યુએસ દળોએ તેમાંથી ત્રણને અટકાવ્યા, જ્યારે ચોથાએ એક કાર્ગો જહાજ પર હુમલો કર્યો.
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