અમેરિકાએ ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પર બોમ્બમારો કર્યો; ટ્રમ્પે હોર્મુઝની નાકાબંધી સામે ચેતવણી આપી
"CENTCOM એ મધ્ય પૂર્વના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા બોમ્બમારો કર્યો, જેમાં ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પર સ્થિત દરેક લશ્કરી થાણાનો સંપૂર્ણ નાશ થયો." ટ્રમ્પે કહ્યું
Published : March 14, 2026 at 8:48 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ ઈરાનના વ્યૂહાત્મક ખાર્ગ ટાપુ પર મોટો બોમ્બમારો કર્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકાની સેનાએ દેશના મુખ્ય તેલ નિકાસ કેન્દ્ર પર સ્થિત લશ્કરી થાણાઓને "સંપૂર્ણપણે નાશ" કર્યા હતા, જ્યારે ઊર્જા સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓને જાણી જોઈને બચાવી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેમણે વ્યક્તિગત રીતે આ કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો હતો, અને તે યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યો હતો.
ટ્રમ્પે લખ્યું હતું કે, "થોડા સમય પહેલા, મારા નિર્દેશનમાં, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે મધ્ય પૂર્વના ઇતિહાસમાં સૌથી શક્તિશાળી બોમ્બમારોમાંથી એકને અમલમાં મૂક્યો હતો, અને ખાર્ગ ટાપુ પર સ્થિત દરેક લશ્કરી થાણાને સંપૂર્ણપણે નાશ કર્યો હતો - જે ઈરાનના 'ક્રાઉન જ્વેલ' તરીકે ઓળખાય છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે યુએસ સૈન્ય પાસે ટાપુના ઊર્જા સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓનો પણ નાશ કરવાની ક્ષમતા હતી, પરંતુ તેમણે તેમ ન કરવાનું પસંદ કર્યું.
ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, "આજે આપણા શસ્ત્રો વિશ્વમાં સૌથી શક્તિશાળી અને અત્યાધુનિક છે; જોકે, માનવતાવાદી મૂલ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને, મેં ટાપુ પર હાજર તેલ સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓનો નાશ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે."
ખાર્ગ ટાપુ ઈરાન માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે અને ક્રૂડ ઓઈલ નિકાસ માટે તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ બિંદુઓમાંનું એક છે. ઈરાનના તેલ ઉત્પાદનનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પર્સિયન ગલ્ફમાં સ્થિત આ ટાપુ પર સ્થિત સુવિધાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો ઈરાન આ ક્ષેત્રમાં દરિયાઈ ટ્રાફિકને અવરોધે છે તો તેલ માળખા પર હુમલો ન કરવાનો નિર્ણય બદલાઈ શકે છે. "જોકે, જો ઈરાન અથવા અન્ય કોઈ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોના મુક્ત અને સલામત માર્ગને અવરોધે છે, તો હું તાત્કાલિક આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરીશ," તેમણે કહ્યું.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા શિપિંગ લેનમાંથી એક છે; વૈશ્વિક તેલ વેપારનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આ સાંકડા જળમાર્ગમાંથી પસાર થાય છે, જે પર્સિયન ગલ્ફને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સાથે જોડે છે.
ટ્રમ્પે ઈરાનના નેતૃત્વ અને સૈન્યને ચેતવણી પણ આપી, ભાર મૂક્યો કે ઈરાન પાસે વધુ અમેરિકન હુમલાઓ સામે પોતાનો બચાવ કરવાની ખૂબ જ મર્યાદિત ક્ષમતા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું, "ઈરાન પાસે કોઈપણ હુમલો કરવા માટે પસંદ કરેલા કોઈપણ વસ્તુનો બચાવ કરવાની બિલકુલ ક્ષમતા નથી - તેઓ તેના વિશે કંઈ કરી શકતા નથી!"
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ વોશિંગ્ટનના લાંબા સમયથી ચાલતા વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવશે નહીં. ટ્રમ્પે જાહેર કર્યું, "ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવી શકશે નહીં, અને તે ક્યારેય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, મધ્ય પૂર્વ, અથવા તે બાબત માટે સમગ્ર વિશ્વને ધમકી આપવાની ક્ષમતા ધરાવશે નહીં!"
તેમણે ઈરાનના સૈન્ય અને અધિકારીઓને તમામ પ્રતિકૂળ કાર્યવાહી બંધ કરવા વિનંતી કરી. તેમણે ઉમેર્યું, "ઈરાનની સૈન્ય - અને આ આતંકવાદી શાસન સાથે સંકળાયેલા અન્ય તમામ લોકો માટે - તેમના શસ્ત્રો મૂકી દેવા અને તેમના દેશનું જે કંઈ બચ્યું છે તે સાચવવું સમજદારીભર્યું રહેશે... જે હાલમાં બહુ વધારે નથી!"
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ એ અહેવાલ આપ્યો છે કે યુ.એસ. લશ્કરી હુમલાનું લક્ષ્ય ખાર્ગ ટાપુ પર સ્થિત લશ્કરી થાણા હતા - જેમાં મિસાઇલો અને નૌકાદળની ખાણો ધરાવતા સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે - જ્યારે ટાપુના આર્થિક તેલ માળખાને નુકસાન ટાળવામાં આવ્યું હતું.
ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ખાર્ગ ટાપુ ઈરાનનું પ્રાથમિક તેલ નિકાસ કેન્દ્ર છે અને પર્સિયન ગલ્ફમાં સ્થિત સુવિધાઓ દ્વારા દેશના ક્રૂડ ઓઇલ શિપમેન્ટનો નોંધપાત્ર ભાગ સંભાળે છે. ખાર્ગ ટાપુ ઈરાનના દક્ષિણ કિનારાથી આશરે 20 માઈલ દૂર સ્થિત છે અને તેહરાનના સૌથી વ્યૂહાત્મક ઉર્જા કેન્દ્રોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. ટાપુ પર સ્થિત મોટા સ્ટોરેજ ટર્મિનલ અને નિકાસ સુવિધાઓ ઈરાનની તેલ અર્થવ્યવસ્થામાં કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવે છે.
