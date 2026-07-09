ટ્રમ્પ સરકારે H-1B વીઝા ફ્રૉડની તપાસ હાથ ધરી, ભારતીય IT કંપનીનું નામ લીધું
બુધવારે લેબર ડિપાર્ટમેન્ટના એક ઇન્સ્પેક્ટરે ફોક્સ બિઝનેસને જણાવ્યું કે, તેઓએ ડઝનબંધ સમન્સ ઈશ્યુ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે
By PTI
Published : July 9, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 5:38 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાએ બુધવારે ઘણી કંપનીઓ દ્વારા H-1B અને PERM વર્ક વિઝા સાથે સંકળાયેલા કથિત છેતરપિંડીની તપાસ શરૂ કરી. એક ફેડરલ લેબર અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય IT કંપની કોગ્નિઝન્ટ તપાસ હેઠળની કંપનીઓમાં શામેલ છે.
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, લેબર ડિપાર્ટમેન્ટની અંતર્ગત ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (OIG)ની ઑફિસે વ્યાપક યોજનાઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આમાં નોકરીદાતાઓ અને મજૂર દલાલો દ્વારા છેતરપિંડી અરજીઓ સબમિટ કરી, બળજબરીથી સેલેરી-કિકબેક વ્યવસ્થા દ્વારા વિદેશી કામદારોનું શોષણ કર્યું અને ઓછા વેતનવાળા કામદારોથી બજારમાં ભરાઈને અમેરિકન કામદારોને વિસ્થાપિત કર્યું, જેવા મુદ્દા સામેલ છે.
શ્રમ વિભાગના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ એન્થોની ડી'એસ્પોસિટોએ બુધવારે ફોક્સ બિઝનેસને જણાવ્યું હતું કે, "અમે પહેલાથી જ ડઝનબદ્ધ સમન્સ જારી કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. અમે ખાતરી કરીશું કે દરેક લીડની તપાસ કરવામાં આવે. અમને કોગ્નિઝન્ટ જેવી મોટી કંપનીઓ વિશે વ્હિસલબ્લોઅર્સ પાસેથી માહિતી મળી છે, જેમની PERM અને H-1B વિઝા સંબંધિત મુદ્દાઓની ચર્ચા થતી રહી છે."
આ કાર્યવાહી ઉપપ્રમુખ જે.ડી. વાન્સના નેતૃત્વ હેઠળની 'ફ્રોડ-બસ્ટિંગ ટાસ્ક ફોર્સ' હેઠળ કરવામાં આવી હતી. નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "આવી અનિયમિતતાઓ શ્રમ વિભાગના કાર્યક્રમોની વિશ્વસનીયતાને નબળી પાડે છે જે અમેરિકન નોકરીઓના ભોગે અનૈતિક વ્યક્તિઓના ખિસ્સા ભરવા માટે નહીં, પરંતુ શ્રમની અછતને પહોંચી વળવા માટે રચાયેલ છે."
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, આ તપાસ વિદેશી ગેસ્ટ વર્કર વીઝા પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરતા માનવ તસ્કરી અને બળજબરીથી મજૂરી કરતા નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે OIG ની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે OIG સંવેદનશીલ કામદારોનું શોષણ કરતી અને અમેરિકન કામદારોને નોકરીઓથી વંચિત રાખતી બધી યોજનાઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે કટિબદ્ધ છે.
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