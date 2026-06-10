હેલિકોપ્ટર તોડી પાડ્યા પછી અમેરિકાનો ઇરાન પર મોટો હુમલો; ટ્રમ્પે કહ્યું- જવાબ તો આપવો જ જોઇએ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પેટ્રોલિંગ કરતા અમેરિકાના હેલિકોપ્ટરને ઇરાને તોડી પાડતા ટ્રમ્પ ભડક્યા હતા.
By ANI
Published : June 10, 2026 at 7:35 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ જણાવ્યું કે અમેરિકન સેનાએ ઇરાન વિરૂદ્ધ સેલ્ફ ડિફેન્સ સ્ટ્રાઇક શરૂ કરી છે. આ હુમલો અમેરિકન સેનાએ અપાચે હેલિકોપ્ટર તોડી પાડવામાં આવ્યા બાદ કર્યો છે. તેણે તેને 'ખોટો ઇરાની હુમલો' ગણાવ્યો હતો.
અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડે કહ્યું કે આ હુમલાઓ ઘટનાના પ્રમાણસર જવાબ તરીકે કમાન્ડર ઇન ચીફના નિર્દેશો પર કરવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા X પર એક પોસ્ટમાં અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડના ઓફિશિયલ એકાઉન્ટે શેર કર્યું છે કે, 'અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ ફોર્સે આજે સાંજે 5 વાગ્યે કમાન્ડર ઇન ચીફના કહેવા પર ઇરાન વિરૂદ્ધ સેલ્ફ ડિફેન્સ સ્ટ્રાઇક શરૂ કરી છે, જે અમેરિકન આર્મીના અપાચે હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડવાના જવાબમાં છે. આ મિશન ઇરાનના ખોટા હુમલાનો યોગ્ય જવાબ છે.'
અગાઉ, અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઇરાની હુમલામાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહેલા અમેરિકન અપાચે હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે બંને પાઇલટ સુરક્ષિત છે અને તેમને કોઈ ઈજા થઈ નથી, અને ચેતવણી આપી હતી કે વોશિંગ્ટન આ હુમલાનો "જવાબ" આપશે.
NOW: Iran shot down a highly sophisticated U.S. Army AH-64 Apache helicopter over the Strait of Hormuz confirmed by President Trump.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 9, 2026
President Trump says United States will respond to this attack. 👏
The world watches as the U.S. prepares its next move—the response will be… pic.twitter.com/NhmTj0sQA2
ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ લખ્યું, "મને હમણાં જ અમારી મહાન સેના તરફથી માહિતી મળી છે કે ગઈકાલે રાત્રે, ઇરાનીઓએ અમારા અત્યંત અદ્યતન અપાચે હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડ્યું હતું જ્યારે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યું હતું. તેમાં બે પાઇલટ હતા; બંને સુરક્ષિત છે અને તેમને કોઈ ઈજા થઈ નથી. તેમ છતાં, અમેરિકાએ આ હુમલાનો જવાબ આપવો જ જોઇએ."
ટ્રમ્પની આ વાત ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે વધતી જતી દુશ્મનાવટ વચ્ચે આવી છે, જેમાં ઈરાની પેટ્રોકેમિકલ સુવિધાઓ પર હુમલા અને ઇઝરાયલી લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવવાના અહેવાલોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘટનાઓ બાદ, ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ ચેતવણી આપી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક કાર્યરત વિદેશી લશ્કરી દળોએ સંભવિત જોખમ ટાળવા માટે આ પ્રદેશ છોડી દેવો જોઈએ.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
X પરની એક પોસ્ટમાં, અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણા પ્રદેશની નજીક વિદેશી દળો માનવ ભૂલ, નાના અકસ્માતો અથવા કદાચ ક્રોસફાયરમાં ફસાઈ જવાને કારણે સતત જોખમમાં રહે છે. આ જોખમ ઘટાડવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે તેઓ ત્યાંથી નીકળી જાય. અમે રાજદ્વારીની ભાષા પસંદ કરીએ છીએ, પરંતુ અમે અન્ય ભાષાઓ પણ બોલીએ છીએ."
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