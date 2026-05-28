અમેરિકાએ ઈરાનના અબ્બાસ એરપોર્ટ પર ભારે બોમ્બમારો કર્યો; બદલો લેવા માટે ઈરાને યુએસ બેઝ પર મિસાઈલ છોડ્યા
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી શાંતિ વાટાઘાટો ફરી એકવાર જોખમમાં મુકાઈ ગઈ હોય તેવું લાગે છે.
Published : May 28, 2026 at 1:34 PM IST
તેહરાન: અમેરિકાએ બુધવારે મોડી રાત્રે અનેક ઈરાની લક્ષ્યો પર મોટો હવાઈ હુમલો કર્યો. અહેવાલો દર્શાવે છે કે ઈરાની શહેર બંદર અબ્બાસના પૂર્વ ભાગમાં લગભગ 1:30 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) મોટા વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા.
દરમિયાન, ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IGRC) એ પણ બંદર અબ્બાસ નજીક થયેલા હુમલાના જવાબમાં યુએસ એરબેઝને નિશાન બનાવીને મોટો હુમલો કર્યો. તસ્નીત ન્યૂઝ એજન્સીએ હવાઈ હુમલાની પુષ્ટિ કરી. ઈરાની આઉટલેટ અનુસાર, IRGC એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે યુએસ દળોએ આજે વહેલી સવારે બંદર અબ્બાસ એરપોર્ટની બહારના એક સ્થાન પર હવાઈ પ્રોજેક્ટાઇલનો ઉપયોગ કરીને હુમલો કર્યો. હુમલાના સ્થળ તરીકે ઓળખાતા યુએસ એરબેઝને સવારે 4:50 વાગ્યે નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેણે હુમલાનું નામ કે ચોક્કસ વિગતો આપી નથી.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના હુમલાઓ સતત ચાલુ છે. બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલી શાંતિ વાટાઘાટો પણ કોઈ પરિણામ આપી શકી નથી. કુવૈતના સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું છે કે તે દેશ તરફ છોડવામાં આવતી મિસાઇલો અને ડ્રોનને અટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ઈરાનની અર્ધ-સત્તાવાર તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) નેવીએ એક અમેરિકન ટેન્કર પર ગોળીબાર કર્યો હતો જે તેની રડાર સિસ્ટમ બંધ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
એજન્સીએ એક લશ્કરી અધિકારીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતમાં ઈરાની નૌકાદળ દ્વારા જહાજોને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. જ્યારે જહાજોએ ચેતવણીને અવગણી હતી, ત્યારે ચેતવણીના ગોળીબાર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે તેમને પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. યુએસ સેનાએ બુધવારે (સ્થાનિક સમય) ઈરાન પર હુમલાનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ કર્યો હતો. એક યુએસ અધિકારીએ આ કાર્યવાહીને "રક્ષણાત્મક" ગણાવી હતી અને તેનો હેતુ વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે નાજુક યુદ્ધવિરામ જાળવવાનો હતો.
ઈરાનના બંદર અબ્બાસ પર હવાઈ હુમલા અંગે, એક યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ સેનાએ ઈરાન પર નવો બોમ્બમારો શરૂ કર્યો હતો. આ હુમલાઓ ઈરાની લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવ્યા હતા, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યુએસએ સ્વ-બચાવમાં આ કાર્યવાહી કરી છે.