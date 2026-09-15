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યુએસ જજે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ, પત્રકારો માટે નવા વિઝા નિયમો મુલતવી રાખ્યા

DHSના નવા વિઝા નિયમો અમલમાં આવવાના એક દિવસ પહેલા ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ડેનિસ સેલોરે પ્રારંભિક મનાઈ હુકમ જારી કર્યો

DHSના નવા વિઝા નિયમો અમલમાં આવવાના એક દિવસ પહેલા ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ડેનિસ સેલોરે પ્રારંભિક મનાઈ હુકમ જારી કર્યો
DHSના નવા વિઝા નિયમો અમલમાં આવવાના એક દિવસ પહેલા ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ડેનિસ સેલોરે પ્રારંભિક મનાઈ હુકમ જારી કર્યો (IANS)
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By AFP

Published : September 15, 2026 at 7:34 AM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ ફેડરલ જજે સોમવારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની નીતિના અમલીકરણને મુલતવી રાખ્યું છે જે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ અને પત્રકારો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કરી શકે છે અથવા કામ કરી શકે છે તેના પર કડક મર્યાદા લાદશે.

ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ડેનિસ સેલરનો પ્રારંભિક મનાઈ હુકમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) ના નવા વિઝા નિયમો અમલમાં આવવાના એક દિવસ પહેલા આવ્યો હતો.

પ્રસ્તાવિત નવા નિયમો હેઠળ, વિદ્યાર્થી વિઝા પર વિદેશીઓને મહત્તમ ચાર વર્ષ સુધી પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેમને એક્સટેન્શન માટે અરજી કરવી પડશે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓને અગાઉ તેમના અભ્યાસના સમયગાળા માટે રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. વિદેશી પત્રકારો ફક્ત 240 દિવસ અથવા લગભગ આઠ મહિના સુધી રોકાણ કરી શકશે, પરંતુ સમાન સમયગાળાના એક્સટેન્શન માટે અરજી કરી શકશે. અત્યાર સુધી તેઓ પાંચ વર્ષ સુધી રહી શકતા હતા.

ચીની પત્રકારોને ફક્ત 90 દિવસનો સમય મળશે, જેમાં 90 દિવસનો સમય લંબાવવામાં આવશે. યુનિવર્સિટીઓ, શિક્ષકો અને પત્રકારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા યુનિયનોના ગઠબંધને વિઝા પ્રતિબંધોને પડકારતી અરજી દાખલ કરી હતી.

સેયલોરે કેસની યોગ્યતા પર નિર્ણય લીધા વિના નવા DHS નિયમોના અમલીકરણને હાલ પૂરતું મુલતવી રાખ્યું અને 2 ઓક્ટોબર માટે બીજી સુનાવણી નક્કી કરી. પરંતુ સાથેના મેમોમાં, ન્યાયાધીશે આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ અને પત્રકારો પરના વિઝા પ્રતિબંધો અંગે શંકા વ્યક્ત કરી.

તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન સિસ્ટમે લાખો વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આવવાની મંજૂરી આપી છે, જેના પરિણામે "સાયન્સ, મેડિસિન અને ટેકનોલોજીમાં ક્રાંતિકારી સંશોધન, નોંધપાત્ર આર્થિક વિકાસ અને અન્ય ઘણા ફાયદાઓ થયા છે."

તેમણે કહ્યું કે, "તે સિસ્ટમને સુધારવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે, DHS એ તેને એક નવા કાર્યક્રમ સાથે બદલવાનું પસંદ કર્યું જે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ, સંશોધકો, પ્રોફેસરો અને પત્રકારોની કુલ સંખ્યાને નોંધપાત્ર રીતે પ્રતિબંધિત કરશે,"

ન્યાયાધીશે કહ્યું કે નવા નિયમો હેઠળ, DHS દ્વારા વિઝા લંબાવવાનો ઇનકાર "સંપૂર્ણપણે વિવેકાધીન અને અપીલપાત્ર નહીં હોય." "મર્યાદિત અને અસ્પષ્ટ માપદંડો પર આધારિત, અને અપીલની કોઈ શક્યતા વિના, DHS અધિકારી પાસે કોઈપણ બિન-યુએસ નાગરિકની શૈક્ષણિક, સંશોધન અથવા શિક્ષણ પ્રવૃત્તિઓને કોઈ કારણ વગર અથવા કોઈપણ કારણસર ટૂંકાવી શકવાની સત્તા હશે."

સેલોરે જણાવ્યું હતું કે, વિઝા લંબાવવા માટે અરજી કરનારા વિદેશી પત્રકારોને પણ જો તેમને નકારવામાં આવે તો "કોઈ આશ્રય અને કોઈ અપીલ નહીં". "દુરુપયોગની શક્યતાઓ વ્યાપક છે - ખાસ કરીને, સરકાર (અથવા, ખાસ કરીને, DHS અધિકારીઓ) ની ટીકા કરનારા વિદેશી પત્રકારોના વિઝા રિન્યુ કરવામાં નહીં આવે તેવી સ્પષ્ટ સંભાવના છે," તેમણે કહ્યું.

જ્યારે DHS એ નિયમ પ્રસ્તાવિત કર્યો, ત્યારે તેમણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારનો ઉલ્લેખ કર્યો, એક દલીલ ન્યાયાધીશે "વાહિયાત પર સરહદો" કહી હતી અને "લગભગ સંપૂર્ણપણે થોડીક વાર્તાઓ પર આધારિત હતી."

વિઝા પ્રતિબંધો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા મોટા શહેરોમાં આક્રમક અમલીકરણ કામગીરી તેમજ નાગરિકત્વના કાનૂની માર્ગો પર નવા પ્રતિબંધોને વિસ્તૃત કરીને વ્યાપક ઇમિગ્રેશન કાર્યવાહીનો એક ભાગ છે.

સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે 2023-24 શૈક્ષણિક વર્ષમાં 1.1 મિલિયનથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત કર્યું, જે અન્ય કોઈપણ દેશ કરતાં વધુ છે.

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