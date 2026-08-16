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દક્ષિણ લેબનોન પર ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં 11 લોકોના મોત, 19 ઘાયલ

ઇઝરાયલે હુમલામાં સામાન્ય નાગરિકોના મૃત્યું થયાનો સ્વીકાર કર્યો અને આરોપ લગાવ્યો કે હિઝબુલ્લાહે તેમને જાણી જોઈને લશ્કરી બેઝ પર રાખ્યા હતાં.

Etv Bhar દક્ષિણ લેબનોનના અંસાર ગામમાં 15 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં નાશ પામેલા ઘરનો કાટમાળ
Etv Bhar દક્ષિણ લેબનોનના અંસાર ગામમાં 15 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં નાશ પામેલા ઘરનો કાટમાળ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : August 16, 2026 at 7:59 AM IST

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બેરુત: દક્ષિણ લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 11 લોકોના મોત થયાં છે અને 19 અન્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ કાર્યવાહી ત્યારે કરવામાં આવી જ્યારે ઇઝરાયલ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (IDF)દ્વારા જણાવાયું કે, હિઝબુલ્લાહે અગાઉ કરેલા હુમલાઓમાં તેના ત્રણ સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા.

અલ જઝીરા અનુસાર, આજે વહેલી સવારે ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં નબાતિહ જિલ્લામાં અંસાર અને દેર એજ જહરાની વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. અંસારમાં ત્રણ બાળકો સહિત સાત લોકોના મૃત્યું થયાં છે, જ્યારે બે અન્ય ઘાયલ થયા છે. અલ જઝીરા અનુસાર, દેર એજ ઝહરાનીમાં થયેલા બીજા હુમલામાં પણ ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા અને 17 અન્ય ઘાયલ થયા હતા.

હુમલાઓ બાદ, ઇઝરાયલે સ્વીકાર્યું કે ઈજાગ્રસ્તોમાં કેટલાંક સામાન્ય નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે, અને હિઝબુલ્લાહ પર આરોપ મુક્યો છે કે, તેમણે જાણી જોઈને પોતાના નાગરિકોને લશ્કરી બેઝ પર રાખ્યા હતાં.ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ અનુસાર, ઇઝરાયલી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલી મહિલાઓ અને બાળકોની ઓળખ હિઝબુલ્લાહના તે વરિષ્ઠ કમાન્ડરના પરિવારના સભ્યો તરીકે કરી, જેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ શનિવારે હિઝબુલ્લાહ પર લેબનોનમાં ઇઝરાયલી સૈનિકો પર હુમલો કરીને યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ઇઝરાયલમાં અમેરિકાના રાજદૂત માઇક હુકાબીએ પણ આ આરોપને સમર્થન આપતા કહ્યું કે હિઝબુલ્લાહ ઇઝરાયલી સૈનિકોને ગંભીર રીતે ઇજા પહોંચાડે છે.

લેબનોનના રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ આઉને આ હુમલાઓની આકરી ટીકા કરી. તેમણે ઇઝરાયલ પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તે લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે અમેરિકા દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલી વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડ પહેલા સ્પષ્ટ સંદેશ મોકલે છે.

લેબનોનના આરોગ્ય મંત્રાલય અને રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, ટાયરના ઉત્તરમાં અંસારમાં એક ઘર પર ઇઝરાયલી લડાકુ વિમાનો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં સાત લોકો માર્યા ગયા અને બે અન્ય ઘાયલ થયા. નબાતિહના ઉત્તરમાં દેર એઝ ઝહરાનીમાં બીજો હુમલો, જેમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા અને ઘણા અન્ય ઘાયલ થયા.

આ તાજેતરના હુમલાઓ ઇઝરાયલ-લેબનોન સરહદ પર, ખાસ કરીને દક્ષિણ લેબનોનમાં વધતા તણાવ વચ્ચે થયા છે. IDF કહે છે કે આ કામગીરી હિઝબુલ્લાહ લશ્કરી માળખાને નિશાન બનાવવા અને ઇઝરાયલી દળો પરના હુમલાઓને રોકવા માટે છે.

જૂનમાં ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે અમેરિકા દ્વારા મધ્યસ્થી થયેલ યુદ્ધવિરામ થયો હતો. શુક્રવારે અગાઉ, IDF એ કહ્યું હતું કે તેણે દક્ષિણ ગાઝામાં હમાસ કંપની કમાન્ડરને મારી નાખ્યો છે. ઇઝરાયલી સૈન્ય અનુસાર, ગુરુવારે દક્ષિણ ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં હમાસના ખાન યુનિસ બ્રિગેડના કંપની કમાન્ડર હુઝૈફા ખાલેદ સુલેમાન કવારીનું મૃત્યુ થયું હતું.

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