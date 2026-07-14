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ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો: 90 ટકા ખતમ થઈ ગયા છે મોજતબા ખામેનેઈ

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, ઈરાનના ટોચના નેતૃત્વને ખતમ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે કંઈ બચ્યું નથી. વધુ વાંચો.

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, ઈરાનના ટોચના નેતૃત્વને ખતમ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે કંઈ બચ્યું નથી
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, ઈરાનના ટોચના નેતૃત્વને ખતમ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે કંઈ બચ્યું નથી (ANI)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 3:43 PM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, ઈરાનની ટોચનું લશ્કરી નેતૃત્વ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગયું છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઈને "90 ટકા ખતમ કરી થઈ ગયા છે." ટ્રમ્પનું આ નિવેદન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શરૂ થયેલા નવા હુમલા દરમિયાન આવ્યું છે.

આ ઘોષણામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વૉશિંગ્ટન ઈરાન પર દરિયાઈ નાકાબંધી ફરીથી લાદવાનો અને સુરક્ષિત પરિવહનની ખાતરી આપવા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ફી વસૂલશે. ઈરાને આ યુએસ નિર્ણયનો આકરો જવાબ આપ્યો. સોમવારે ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની એક મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા તાજેતરના સંયુક્ત હુમલાઓએ ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓને સંપૂર્ણપણે ચકનાચૂર કરી દીધી છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે ન નેવી બચી છે, ન તો એરફોર્સ; બધું જ ખતમ થઈ ગયું છે. તેમની વિમાન વિરોધી પ્રણાલીઓ નાશ પામી છે, અને તેમના બધા નેતાઓ માર્યા ગયા છે. તેહરાનમાં નેતૃત્વ શૂન્યાવકાશ પર પ્રકાશ પાડતા, યુએસ પ્રમુખે જણાવ્યું કે દેશના ટોચના વ્યૂહાત્મક કમાન્ડરોને પણ કામગીરી દરમિયાન ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પે ટિપ્પણી કરી કે તેમના શ્રેષ્ઠ નેતાઓની હત્યા કરવામાં આવી છે અને ખામેની ગયા છે.

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે મોજતબા ખામેનેઈ, જેમને તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતાના વારસદાર માનવામાં આવતા હતા, તે એક લશ્કરી અભિયાન દરમિયાન ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા, જેના કારણે તેઓ તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી શક્યા ન હતા. નોંધનીય છે કે ગયા અઠવાડિયે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે દુશ્મનાવટ ફરી શરૂ થઈ હતી, જેના કારણે બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધ્યો હતો. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમનો દેશ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું રક્ષણ કરશે અને તેને બધા માટે ખુલ્લું રાખશે. જો કે, તેમણે એવો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે સ્ટ્રેટ ઈરાની જહાજો માટે બંધ રહેશે, જ્યારે ત્યાંથી પસાર થતા અન્ય દેશોના જહાજો પર 20 ટકા ટેક્સ વસૂલવામાં આવે.

ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક નિવેદન દ્વારા આ નીતિ પરિવર્તનની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે યુએસ સૈન્ય "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના રક્ષક" ની ભૂમિકા નિભાવશે. તેમણે લખ્યું હતું કે સ્ટ્રેટ ખુલ્લું છે અને ઈરાન સાથે હોય કે ન હોય, તે જ રહેશે. તેમણે આ પગલાને "ઈરાની નાકાબંધી" તરીકે વર્ણવ્યું હતું - કારણ કે તે ફક્ત ઈરાની જહાજો અથવા ગ્રાહકોને પ્રવેશવા અથવા બહાર નીકળવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે - જ્યારે ખાતરી કરવામાં આવે છે કે અન્ય તમામ રાષ્ટ્રો સ્ટ્રેટના મુક્ત અને ખુલ્લા ઉપયોગનો અધિકાર જાળવી રાખે છે.

આ એકપક્ષીય દરખાસ્તનો જવાબ આપતા, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ ટ્રમ્પની માંગણીઓને નકારી કાઢી, ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સુરક્ષિત કરવાનો ઐતિહાસિક અને કાનૂની અધિકાર ફક્ત ઈરાન પાસે છે. અરાઘચીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે ઈરાન હંમેશા સ્ટ્રેટનો રક્ષક રહ્યો છે અને હંમેશા રહેશે. તેમણે ઉમેર્યું કે 20 ટકા કર ચોક્કસપણે અતિશય છે અને ભાર મૂક્યો કે તેઓ ન્યાયી રહેશે.

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