અમેરિકા-ઈરાન ડીલ: ઈરાન નહીં બનાવી શકે પરમાણુ હથિયાર, સમુદ્ધ યુરેનિયમ રશિયા પાસે રહેશે, જલ્દી ખુલશે હોર્મુઝ
ઈરાન ઓઇલ વેચી શકશે. અમેરિકા-ઈરાનની વાતચીત બાદ સકારાત્મત માહોલ. ટ્રમ્પે કરી પુષ્ટિ.
Published : May 24, 2026 at 6:24 PM IST
નવી દિલ્હી: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર અંગેની વાટાઘાટો તેમના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, વાટાઘાટો મોટાભાગે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જોકે, રવિવારે, અન્ય અધિકારીઓએ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી હતી.
વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોએ કહ્યું કે, વાટાઘાટોમાં "નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે", "જોકે આ અંતિમ તબક્કો નથી." ભારતીય, ઓસ્ટ્રેલિયન અને જાપાની અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરવા માટે ચાર દિવસની ભારતની મુલાકાતે આવેલા રુબિયોએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આગામી કલાકોમાં સારા સમાચાર આવશે.
રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે, વાટાઘાટો ટ્રમ્પના મુખ્ય લક્ષ્યોમાંથી એક પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ રહી છે, "એટલે કે, એક એવી દુનિયા જે હવે ઈરાની પરમાણુ શસ્ત્રો અંગે ભય કે ચિંતામાં ન રહે." એક દિવસ પહેલા, શનિવારે, ટ્રમ્પે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેમણે સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર, પાકિસ્તાન, તુર્કી, ઇજિપ્ત, જોર્ડન અને બહેરીનના નેતાઓ તેમજ ઇઝરાયલ સાથે અલગથી વાત કરી છે.
ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે, "કરારના અંતિમ પાસાઓ અને વિગતો હાલમાં ચર્ચા હેઠળ છે અને ટૂંક સમયમાં તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે." જોકે, તેમણે કોઈ ચોક્કસ વિગતો આપી ન હતી. આ જાહેરાત સાથે જ આ સપ્તાહનો અંત થયો જેમાં અમેરિકાએ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે નવેસરથી હુમલાઓ શરૂ કરવા પર વિચાર કર્યો હતો, જેનાથી યુદ્ધવિરામ તૂટી શક્તો હતો.
પ્રાદેશિક અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, સંભવિત કરારમાં ઈરાન તરફથી પરમાણુ શસ્ત્રો ન વિકસાવવાની પ્રતિબદ્ધતા શામેલ હશે; વધુમાં, તેહરાન તેના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમના ભંડારને છોડી દેવા સંમત થયું છે.
ચર્ચાની સીધી જાણકારી ધરાવતા એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન તેના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો નિકાલ કેવી રીતે કરશે તે 60 દિવસમાં થનારી વધુ ચર્ચાનો વિષય છે. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, એવી મજબૂત શક્યતા છે કે કેટલીક માત્રાનો ઓછી સમૃદ્ધ કરવામાં આવે, જ્યારે બાકીના ભાગને ત્રીજા દેશ, સંભવત: રશિયાને હસ્તાંતરિત કરવામાં આવે.
આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સી અનુસાર, ઈરાન પાસે હાલમાં 60% શુદ્ધતા સ્તર સુધી સમૃદ્ધ 440.9 કિલોગ્રામ (972 પાઉન્ડ) યુરેનિયમ છે, જે શસ્ત્રો-ગ્રેડ સામગ્રી માટે જરૂરી 90% શુદ્ધતા સ્તરથી તકનીકી પગલું છે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇરાની બંદરો પરની નાકાબંધી હટાવશે તેમ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ધીમે ધીમે ફરી ખોલવામાં આવશે. વાટાઘાટોથી પરિચિત બીજા એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પ્રતિબંધો પર છૂટ આપીને ઇરાનને તેનું તેલ વેચવાની પણ મંજૂરી આપશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પ્રતિબંધોમાં રાહત અને ઇરાનની સ્થિર સંપત્તિઓને મુક્ત કરવા અંગે ચર્ચાઓ 60 દિવસની સમયમર્યાદામાં થશે.
બંને અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ડ્રાફ્ટ કરારમાં ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે દુશ્મનાવટ બંધ કરવાનો તેમજ પ્રદેશના દેશોની આંતરિક બાબતોમાં દખલ ન કરવાની પ્રતિબદ્ધતાનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ નામ ન આપવાની શરતે બંધ-દરવાજાની ચર્ચાઓ અંગે વિગતો આપવા માટે વાત કરી.
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઇરાન પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાને બાર અઠવાડિયા વીતી ગયા છે. આ હુમલામાં ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા સહિત અનેક ટોચના અધિકારીઓ માર્યા ગયા હતા અને એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમયમાં બીજી વખત યુએસ અને ઇરાન વચ્ચે પરમાણુ ચર્ચામાં અવરોધ આવ્યો હતો.
ઇરાને ઇઝરાયલી અને યુએસ લશ્કરી દળોની મેજબાની કરતા પડોશી રાષ્ટ્રો પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેનાથી ગલ્ફ દેશોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. અગાઉ આ અસ્થિર પ્રદેશમાં તેઓ પોતાને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન માનતા હતા. જોકે 7 એપ્રિલથી યુદ્ધવિરામ અમલમાં છે. પ્રાદેશિક તેલ, કુદરતી ગેસ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ પુરવઠાના પરિવહન કરતા જહાજો માટે એક મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે બંધ કરવાનો ઇરાનનો નિર્ણય વૈશ્વિક ચિંતા અને આર્થિક કટોકટીનો કેન્દ્ર બિંદુ રહ્યો છે.
ઇઝરાયલી અધિકારીઓ ચિંતિત છે કે ઇરાનનો સાથી લેબનીઝ આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહ ઇઝરાયલ માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરી રહ્યો છે, અને લેબનોન પાસે તેને નિઃશસ્ત્ર કરવાની ક્ષમતાનો અભાવ છે. વાટાઘાટોથી પરિચિત એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ટ્રમ્પને ચેતવણી આપી હતી કે, ઇઝરાયલ "લેબનોન સહિત તમામ ક્ષેત્રોમાં ખતરા સામે કાર્યવાહી કરવાની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખે છે."
અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જ્યાં સુધી ઇરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે બંધ ન કરે અને દેશમાંથી તમામ સમૃદ્ધ યુરેનિયમ દૂર ન કરે ત્યાં સુધી તેઓ કોઈપણ અંતિમ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે નહીં.
ઇઝરાયલના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી, ગિલા ગેમલીએલ, જે નેતન્યાહૂની લિકુડ પાર્ટીના સભ્ય અને તેમના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા મંત્રીમંડળના સભ્ય છે, તેમણે રવિવારે સવારે ઇઝરાયલના આર્મી રેડિયોને જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલ "વેઈટ એન્ડ વોચ"ની નીતિ અપનાવી રહ્યું છે.
