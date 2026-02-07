ETV Bharat / international

અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વચગાળાના વેપાર કરાર, સરકારે માળખું પાડયું બહાર

વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના વચગાળાના વેપાર કરારનો ડ્રાફ્ટ બહાર પાડ્યો છે.

અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વચગાળાના વેપાર કરાર
અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વચગાળાના વેપાર કરાર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 8:05 AM IST

Updated : February 7, 2026 at 8:51 AM IST

નવી દિલ્હી: વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના વચગાળાના વેપાર કરાર માટેનું માળખું બહાર પાડ્યું છે. આ ડ્રાફ્ટ (માળખું) 13 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ વ્યાપક યુએસ-ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) વાટાઘાટો પ્રત્યે દેશોની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ આપે છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેનો વચગાળાનો કરાર આપણા દેશોની ભાગીદારીમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ બનશે, જે નક્કર પરિણામોના આધારે પરસ્પર લાભદાયી અને સંતુલિત વેપાર માટે સહિયારી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

આ માળખા હેઠળ, ભારત તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી પરના ટેરિફને દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સના અનાજ, પશુ આહાર માટે લાલ જુવાર, ટ્રી નટ્સ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

સંયુક્ત નિવેદન અનુસાર, અમેરિકા પણ બદલામાં ટેક્સટાઇલ અને કપડાં, ચામડું અને ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક અને રબર, કાર્બનિક રસાયણો, ગૃહ સજાવટ, કારીગર ઉત્પાદનો અને ચોક્કસ મશીનરી જેવા ક્ષેત્રોને આવરી લેતા સંબંધિત એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર હેઠળ ભારતીય માલ પર 18 ટકા ટેરિફ લગાવશે.

જો વચગાળાનો કરાર સફળ થાય છે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામાન્ય ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, રત્નો અને હીરા અને વિમાનના ભાગો સહિત વિવિધ માલ પરના ટેરિફ દૂર કરશે. આ માળખામાં એલ્યુમિનિયમ, સ્ટીલ અને તાંબા પર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ઘોષણાઓ હેઠળ લાદવામાં આવેલા ચોક્કસ ભારતીય વિમાનો અને વિમાનના ભાગો પરના યુએસ ટેરિફને દૂર કરવાની પણ જોગવાઈ છે. ભારતને યુએસ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જરૂરિયાતો સાથે સુસંગત, ઓટોમોટિવ ભાગો માટે પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ રેટ ક્વોટા પ્રાપ્ત થશે.

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, યુએસ સેક્શન 232 તપાસના પરિણામના આધારે, ભારતને જેનરિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ સામગ્રી માટે વાટાઘાટોના પરિણામો પણ મળશે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને દેશોએ પરસ્પર હિતના ક્ષેત્રોમાં એકબીજાને બજાર ઍક્સેસ વધારવાનું વચન આપ્યું છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બંને પક્ષો દ્વિપક્ષીય વેપારને અસર કરતા બિન-ટેરિફ અવરોધો પર ચર્ચા કરશે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત અને યુએસ તબીબી ઉપકરણો, માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર ટેકનોલોજી માલ અને ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનો જેવા ક્ષેત્રોમાં લાંબા સમયથી ચાલતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે પગલાં લેવા સંમત થયા છે.

કરાર અમલમાં આવ્યાના છ મહિનાની અંદર ઓળખાયેલા ક્ષેત્રોમાં યુએસ-વિકસિત અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને અપનાવવાની પણ સમીક્ષા કરશે. યુએસ અને ભારત પાલનને સરળ બનાવવા અને જો બંને પક્ષો દ્વારા ટેરિફમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો પ્રતિબદ્ધતાઓમાં ફેરફારને મંજૂરી આપવા માટે ધોરણો અને અનુરૂપતા મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાઓ પર સહયોગ વધારવા માટે પણ સંમત થયા છે.

વચગાળાના કરાર ઉપરાંત, બંને દેશોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ BTA વાટાઘાટો દ્વારા બજાર ઍક્સેસને વધુ વિસ્તૃત કરવા માટે કામ કરશે. યુએસએ જણાવ્યું હતું કે તે વાટાઘાટો દરમિયાન ભારતીય માલ પર ટેરિફ ઘટાડવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખવાની ભારતની વિનંતી પર વિચાર કરશે.

આ માળખામાં મજબૂત આર્થિક સુરક્ષા સંકલનની રૂપરેખા પણ આપવામાં આવી છે, જેમાં સપ્લાય ચેઇન મજબૂતીકરણ, રોકાણ સમીક્ષા, નિકાસ નિયંત્રણો અને તૃતીય પક્ષોની બિન-બજાર નીતિઓને સંબોધવાનો સમાવેશ થાય છે. વ્યાપક આર્થિક સહયોગના ભાગ રૂપે, ભારતે આગામી પાંચ વર્ષમાં US$500 બિલિયનના મૂલ્યના યુએસ ઊર્જા ઉત્પાદનો, વિમાન અને વિમાનના ભાગો, કિંમતી ધાતુઓ, ટેકનોલોજી ઉત્પાદનો અને કોકિંગ કોલસો ખરીદવાનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો છે.

બંને પક્ષો ડેટા સેન્ટરોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ સહિત ટેકનોલોજી ઉત્પાદનોમાં વેપારમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવા અને સંયુક્ત ટેકનોલોજી સહયોગ વધારવા માટે પણ સંમત થયા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતે ડિજિટલ વેપારમાં અવરોધો દૂર કરવા અને BTA હેઠળ મજબૂત, પરસ્પર ફાયદાકારક ડિજિટલ વેપાર નિયમો માટે માર્ગ સ્થાપિત કરવાનું પણ વચન આપ્યું.

બંને પક્ષોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ માળખાને તાત્કાલિક અમલમાં મૂકશે અને સ્થાપિત રોડમેપ અનુસાર વ્યાપક અને પરસ્પર ફાયદાકારક દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પૂર્ણ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે વચગાળાના કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા તરફ કામ કરશે.

