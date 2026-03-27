ઇરાન સાથેના યુદ્ધમાં અમેરિકાની ખરાબ હાલત; 39 લાખ કરોડ ડૉલરનું દેવાદાર બન્યું, દારૂગોળા પાછળ દરરોજ 1.19 બિલિયન ડૉલરનો ખર્ચ
આ દેવું એટલું મોટું છે કે વાર્ષિક 900 બિલિયન ડોલરનું વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. પેન્ટાગોને સરકાર પાસેથી 200 બિલિયન ડોલરની માંગણી કરી
Published : March 27, 2026 at 10:02 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇરાન અને ઇઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે, વૈશ્વિક સ્તરે તેલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે. મિડલ ઇસ્ટ, પશ્ચિમ એશિયા અને ગલ્ફ દેશમાં પરિસ્થિતિ સતત બગડી રહી છે. આ બધા વચ્ચે, અમેરિકાની આર્થિક સ્થિતિ પણ ડામાડોળ બની ગઇ છે. 27 દિવસથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં અમેરિકા અત્યાર સુધી 28 અબજ 50 કરોડ ડૉલર કરતા વધુનો ખર્ચ કરી ચુક્યો છે, જે સરેરાશ 1 અબજ 19 કરોડ ડૉલર પ્રતિ દિવસનો ખર્ચ છે.
તેવી જ રીતે, ઇઝરાયલ દરરોજ 30 કરોડ ડૉલરનો ખર્ચ કરી રહ્યો છે. યુદ્ધને કારણે અમેરિકન અર્થતંત્રને ભારે ફટકો પડ્યો છે. અમેરિકાના કોંગ્રેસન બજેટ કાર્યાલય (CBO, Congressional Budget Office) અનુસાર દેશનું રાષ્ટ્રીય દેવું હવે 39 લાખ કરોડ ડૉલરને પાર કરી ગયું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રેડ ટેરિફમાં અભૂતપૂર્વ વધારો લાગુ કર્યો હોવા છતાં પણ આ પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે. આવો ETV Bharat Explainerમાં સમજીયે આ સંઘર્ષમાં ક્યા ક્યા મોટા હથિયારોનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો? અત્યાર સુધી ક્યા દેશે કેટલો ખર્ચ કર્યો?
અમેરિકાએ યુદ્ધ માટે માંગ્યા 200 અબજ ડૉલર: ઇરાન પર અમેરિકા-ઇઝરાયેલે 28 ફેબ્રુઆરીએ પ્રથમ હુમલો કર્યો હતો. તે બાદથી અત્યાર સુધી સતત બન્ને તરફથી હુમલા ચાલુ છે. અમેરિકાએ લગભગ 28.5 બિલિયન (28 અબજ 50 કરોડ) ડૉલરનો ખર્ચ કર્યો છે જે સરેરાશ 1.19 બિલિયન (1 અબજ 19 કરોડ) ડૉલર પ્રતિદિવસ થાય છે. રોજ થઇ રહેલા ભારે ખર્ચને કારણે જ અમેરિકન સંરક્ષણ મંત્રાલયે સરકારને યુદ્ધ માટે 200 બિલિયન (200 અબજ) ડૉલરની વધારાની રકમની માંગ કરી છે.
યુદ્ધમાં ઇઝરાયેલે અત્યાર સુધી કેટલો ખર્ચ કર્યો: ઇઝરાયેલના 'હારેત્ઝ' અખબારે સૂત્રોના હવાલાથી જણાવ્યું કે ઇરાન વિરૂદ્ધ યુદ્ધના પહેલા 20 દિવસમાં ઇઝરાયેલી સેનાનો ખર્ચ લગભગ 6.4 અબજ ડૉલર સુધી પહોંચી ગયો છે. ઇઝરાયેલ પ્રતિ દિવસ સરેરાશ 30 કરોડ ડૉલરનો ખર્ચ કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયેલ સરકારે યુદ્ધ મેનેજમેન્ટ માટે પહેલા જ લગભગ 39 અબજ શેકેલ એટલે કે 12.5 અબજ ડૉલરની ફાળવણી કરી હતી.
અમેરિકા વિશ્વનો સૌથી દેવાદાર દેશ બન્યો: ઇરાન સામે સંઘર્ષ વચ્ચે અમેરિકા વિશ્વનો સૌથી મોટો દેવાદાર દેશ બની ગયો છે, તેનું રાષ્ટ્રીય દેવું રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. CBO અનુસાર, પ્રથમ વખત અમેરિકાનું દેવું 39 ટ્રિલિયન (39 લાખ કરોડ) ડૉલરની પાર પહોંચી ગયું છે. જે દેશની GDPના 124 ટકા છે. ગયા 8 મહિનામાં આ આંકડો 2 ટ્રિલિયન ડૉલર વધી ગયો છે. જુલાઇ 2025માં દેવાની ટોચમર્યાદા સસ્પેન્ડ થયા બાદથી રાષ્ટ્રીય દેવું 2.8 ટ્રિલિયન ડૉલર વધ્યું છે. દેવું 38 ટ્રિલિયન ડૉલરથી 39 ટ્રિલિયન ડૉલર સુધી પહોંચવામાં માત્ર 5 મહિના લાગ્યા છે.
અમેરિકા વ્યાજમાં મોટી રકમ ચૂકવી રહ્યું છે: CBOના અંદાજ મુજબ, આગામી 10 વર્ષમાં અમેરિકાનું રાષ્ટ્રીય દેવું વાર્ષિક 2.4 ટ્રિલિયન ડૉલર વધી શકે છે. પરિણામે, 2036 સુધી 64 ટ્રિલિયન ડૉલર સુધી પહોંચવાનું અનુમાન છે. અમેરિકાની નાણાકીય સેવા બ્યૂરો અનુસાર, 39 લાખ કરોડ ડૉલરમાંથી 31.3 ટ્રિલિયન ડૉલર સાર્વજનિક દેવું છે, જ્યારે 7.6 ટ્રિલિયન ડૉલર અંતર સરકારી ભંડોળના રૂપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. દેશને આ દેવા પર મોટી રકમ વ્યાજ ચૂકવવાની પણ ફરજ પડી છે. CBOના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકાએ દેવાના વ્યાજ તરીકે વાર્ષિક 900 બિલિયન ડૉલર ખર્ચ કરવા પડે છે.
અમેરિકા ઇરાન વિરૂદ્ધ ક્યા-ક્યા હથિયારનો પ્રયોગ કરે છે: અમેરિકાએ ઇરાન વિરૂદ્ધ પોતાના સૌથી આધુનિક અને અદ્યતન શસ્ત્રો તૈનાત કર્યા છે, જેમાં મુખ્યત્ત્વે ટ્રાઇડેન્ટ II (D5LE) બેલેસ્ટિક મિસાઇલ, GBU-57A/B મેસિવ ઓર્ડનન્સ પેનિટ્રેટર (બંકર-બસ્ટર બોમ્બ), MA/M4A1 કાર્બાઇન અસોલ્ટ રાઇફલનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય ઓહિયો-ક્લાસ સબમરીન અને અદ્યતન રડાર સિસ્ટમ પણ મુખ્ય હથિયાર છે.
ટ્રાઇડેન્ટ II (D5LE)માં સબમરીન-લોન્ચ કરાયેલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલોનો સમાવેશ થાય છે જે પરમાણુ શસ્ત્રો લઇ જવામાં સક્ષમ છે. જ્યારે GBU-57A/B મેસિવ ઓર્ડનન્સ પેનિટ્રેટર (MOP)એ પરમાણુ ઠેકાણાને નષ્ટ કરવા માટે 13,600 કિલોગ્રામનો બંકર-બસ્ટર બોમ્બ છે. M4/M4A1 કાર્બાઇન અમેરિકન સેના માટે સ્ટાન્ડર્ડ એસોલ્ટ રાઇફલ તરીકે કામ કરે છે. SIG Sauer P320નો ઉપયોગ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇડઆર્મ તરીકે થાય છે.
ઇઝરાયેલ યુદ્ધમાં ક્યા ક્યા હથિયારનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે:
ઇઝરાયેલ પોતાના બચાવ માટે અને ઇરાન સામે હુમલા માટે અત્યાધુનિક અમેરિકન અને સ્વદેશી હથિયારોનો પ્રયોગ કરી રહ્યું છે જેમાં મુખ્યત્ત્વે F-15I અને F-16 ફાઇટર જેટ, અપાચે એટેક હેલિકોપ્ટર, ડોલ્ફિન-ક્લાસ સબમરીન, જેરીકો બેલેસ્ટિક મિસાઇલ, હારોપ 'સુસાઇડ' ડ્રોન, ડિલીલા ક્રૂઝ મિસાઇલ અને પિનકા-ક્લાસ બખ્તરબંધ વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
ઇઝરાયેલે F-15I Ra'am અને F-16 ફાઇટર જેટનો ઉપયોગ કરી ઇરાન પર હવાઇ હુમલા કર્યા હતા, જે પ્રિસિઝન-ગાઇડેડ મ્યુનિશન (PGM) તૈનાત કરે છે. જમીન પર હુમલા માટે AH-64 અપાચે એટેક હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇઝરાયેલે જેરીકો બેલેસ્ટિક મિસાઇલ, ડેલીલાહ ક્રૂઝ મિસાઇલ અને હારોપ સુસાઇડ ડ્રોનનો પણ ભારે માત્રામાં ઉપયોગ કર્યો હતો. પાણીમાં ડોલ્ફિન-ક્લાસ સબમરીનથી ઇરાન પર હુમલો કર્યો અને ઇન્ફ્રેક્ટ્રી અસોલ્ટ વાહન (બખ્તરબંધ વાહન) અને સચોટ ગાઇડેડ રોકેટથી જમીન પર હુમલા કર્યા હતા.
અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ સામે ઇરાનના હથિયાર: ઇરાન વર્તમાનમાં પોતાની મિસાઇલ અને ડ્રોન શક્તિ દ્વારા મિડલ ઇસ્ટમાં મુખ્ય સૈન્ય શક્તિ બનેલું છે, જેમાં ફતહ-2 (Fat-eh-2) હાઇપરસોનિક મિસાઇલ, ખૈબર શેકાન અને શાહબ-3 બેલેસ્ટિક મિસાઇલ મુખ્ય રીતે સામેલ છે. આ સાથે જ, શાહિદ-136 આત્મઘાતી ડ્રોન, સુમાર (Soumar) ક્રૂઝ મિસાઇલ અને લાંબા અંતરની સૈજિલ મિસાઇલ સિસ્ટમનો ઇરાને અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના ઠેકાણા પર હુમલા કરવા માટે મોટા પાયે પ્રયોગ કર્યો છે.
ઇરાન પાસે 2000 કિમી કરતા વધુની રેન્જ ધરાવતી ઇમાદ (Emad), કદ્ર-1 (Ghadr-1) અને ખૈબર શેકાન જેવી મિસાઇલો છે, જે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકન ઠેકાણાને નિશાન બનાવી રહી છે. ફતહ-2 મિસાઇલ મૈક ઘણી ઝડપથી ગ્લાઇડ કરવામાં સક્ષમ છે. આ સિવાય ઇરાન શાહિદ (Shahed) સિરીઝના આત્મઘાતી ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. જે ઓછા ખર્ચમાં લાંબા અંતર સુધી સચોટ હુમલા કરવામાં સક્ષમ છે. સુમાર (Soumar) અને પાવેહ (Paveh) જેવી ક્રૂઝ મિસાઇલ પણ ઇરાનના શસ્ત્ર ભંડારનો ભાગ છે.
