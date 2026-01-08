અમેરિકામાં ICE એજન્ટે મહિલાને ગોળી મારી, લોકો ભડક્યા, રાજકીય વિરોધ શરૂ
અમેરિકાના મિનેપોલીસમાં ICE એજન્ટે કારમાં એક મહિલાને ગોળી મારી. આ ઘટનાથી લોકોમાં ગુસ્સો વધી રહ્યો છે.
Published : January 8, 2026 at 12:12 PM IST
વોશિંગ્ટન: દક્ષિણ મિનેપોલીસમાં ઇમિગ્રેશન કામગીરી દરમિયાન યુએસ ઇમિગ્રેશન અને કસ્ટમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્ટે 37 વર્ષીય મહિલાની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી. આ ઘટના પર ફેડરલ અને સ્થાનિક અધિકારીઓના મતભેદો છે, જેના કારણે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની અમલીકરણ પદ્ધતિઓ પર રાજકીય ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, મહિલાએ અધિકારીઓને ધમકાવવા માટે પોતાના વાહનનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના કારણે એજન્ટ સ્વ-બચાવમાં કાર્યવાહી કરવા પ્રેરાયો હતો. સ્થાનિક નેતાઓએ વિડિઓ ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના અહેવાલો ટાંકીને આ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો અને સ્વતંત્ર તપાસની માંગ કરી હતી. ગોળીકાંડ બુધવારે સવારે 9:30 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) પોર્ટલેન્ડ એવન્યુ નજીક થયો હતો. બાદમાં મહિલાની ઓળખ રેની નિકોલ ગુડ તરીકે થઈ હતી. મિનેપોલીસ પોલીસે અહેવાલ આપ્યો હતો કે તેણીને માથામાં ઈજા થઈ હતી અને હોસ્પિટલમાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી.
ફોક્સ 9 ને આપેલા નિવેદનમાં, ICE એ જણાવ્યું હતું કે, અધિકારીઓ એક લક્ષિત કાર્યવાહી કરી રહ્યા હતા જ્યારે તેમને વિરોધીઓ દ્વારા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ હિંસક તોફાનીઓમાંથી એક, હથિયારથી સજ્જ, અમારા કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને મારવાના પ્રયાસમાં વાહન ચલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો - આ સ્થાનિક આતંકવાદનું કૃત્ય છે."
ICE એ કહ્યું કે, એક અધિકારીએ "પોતાના જીવના ડરથી" સ્વ-બચાવમાં ગોળીબાર કર્યો. ઘટનાનો વિડીયો જોયા પછી ટ્રમ્પે એક પોસ્ટમાં એજન્ટનો બચાવ કર્યો, તેને ભયાનક દૃશ્ય ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે મહિલા "હિંસક, ઇરાદાપૂર્વક અને ક્રૂરતાથી" ICE અધિકારી પર કચડી નાખ્યો. એવું લાગે છે કે તેણે સ્વ-બચાવમાં તેને ગોળી મારી હતી.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, સમગ્ર પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ઉમેર્યું કે આવી ઘટનાઓ બની રહી છે. કારણ કે "કટ્ટરપંથી ડાબેરીઓ દરરોજ આપણા કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ અને ICE એજન્ટોને ધમકી આપી રહ્યા છે, હુમલો કરી રહ્યા છે અને નિશાન બનાવી રહ્યા છે." તેમણે કહ્યું કે, ICE એજન્ટો અમેરિકાને સુરક્ષિત બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મિનેસોટાના અધિકારીઓએ આ દાવાને નકારી કાઢ્યો. મિનેપોલિસના મેયર જેકબ ફ્રેએ કહ્યું કે, તેમણે ગોળીબારનો વિડીયો જોયો છે અને સ્વ-બચાવના દાવાને નકારી કાઢ્યો.
ફ્રેએ કહ્યું, "વિડીયો જોયા પછી, હું બધાને સીધું કહેવા માંગુ છું કે આ બકવાસ છે," તેને "પાયાવિહોણી વાર્તા" ગણાવી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ સ્થાનિક સમાચારને જણાવ્યું કે, ICE એજન્ટો આવ્યા ત્યારે મહિલા લાલ હોન્ડા પાઇલટમાં હતી. તેમના અહેવાલો અનુસાર, એક એજન્ટ વાહનની બંને બાજુ ઉભો હતો, જ્યારે ત્રીજાએ ડ્રાઇવર બાજુનો દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે, એક એજન્ટ પાછળ હટી ગયો અને ડ્રાઇવરની બાજુની બારીમાંથી ત્રણ ગોળી મારી, અને કહ્યું કે, વાહન એજન્ટ તરફ આગળ વધી રહ્યું ન હતું. ફોક્સ 9 દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલા વિડિયોમાં એક ICE એજન્ટ વાહન આગળ વધ્યું ત્યારે તેની સામે ઊભો રહેલો દેખાય છે.
એજન્ટે SUV પર અનેક ગોળીઓ ચલાવી, જે પછી પાર્ક કરેલા વાહનને અથડાય છે. મિનેસોટાના ગવર્નર ટિમ વોલ્ઝે હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગની સ્ટોરીને ફગાવી દીધી હતી અને લોકોને આ પ્રચાર મશીન પર વિશ્વાસ ન કરવા વિનંતી કરી હતી.
તેમણે કહ્યું હતું કે, રાજ્ય "જવાબદારી અને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણ, નિષ્પક્ષ અને ઝડપી તપાસ" કરશે. વોલ્ઝે બાદમાં રાજ્યના ઇમરજન્સી ઓપરેશન્સ સેન્ટરને સક્રિય કર્યું અને મિનેસોટા નેશનલ ગાર્ડને સંભવિત અશાંતિ માટે તૈયાર રહેવાની ચેતવણી આપી, વિરોધીઓને શાંતિ જાળવવા વિનંતી કરી.
અશાંતિનો ઉલ્લેખ કરતા, વોલ્ઝે કહ્યું, "અમે તેમને જે જોઈએ છે તે આપી શકતા નથી." હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સેક્રેટરી ક્રિસ્ટી નોએમે કહ્યું કે, ગોળીબાર પછી તેણીએ વોલ્ઝ સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ કહ્યું હતું કે, તેમનો દ્રષ્ટિકોણ ખૂબ જ અલગ હતો. તેણીએ ફરીથી આ ઘટનાને સ્થાનિક આતંકવાદનું કૃત્ય ગણાવ્યું અને ફેડરલ એજન્ટો સામે વાહન-અવરોધ હુમલાઓમાં તીવ્ર વધારો નોંધ્યો. નોઈમે કહ્યું, "આજે જ, આ દેશમાં ફેડરલ અધિકારીઓ પર વાહનોનો ઉપયોગ કરીને ચાર અલગ-અલગ સ્થાનિક આતંકવાદી હુમલા થયા છે." તેમણે ઉમેર્યું કે સામેલ ICE એજન્ટને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન ગોળીબારની નિંદા કરે છે.
પ્રતિનિધિ ઇલ્હાન ઓમરે આ હત્યાને "અપ્રામાણિક અને નિંદનીય" ગણાવી, તેને "રાજ્ય હિંસા" ગણાવી અને "સંપૂર્ણ તપાસ અને એજન્સી સામે કાનૂની કાર્યવાહી" કરવાની માંગ કરી. કોંગ્રેસવુમન બેટ્ટી મેકકોલમે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર પર "અરાજકતા, વિભાજન અને અવિશ્વાસ ફેલાવવા" કઠોર કાનૂની પગલાં લેવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે ICE ને રાજ્યમાં તાત્કાલિક કામગીરી બંધ કરવા હાકલ કરી.
મિનેસોટા પોલીસ અને પીસ ઓફિસર્સ એસોસિએશને રાજકીય નેતાઓ દ્વારા "બેજવાબદાર, અવિચારી વાણી" ની ટીકા કરી, કહ્યું કે, આવી ભાષા અધિકારીઓને જોખમમાં મૂકે છે અને તપાસ પ્રક્રિયા માટે આદરની વિનંતી કરી. ગોળીબાર ત્યારે થયો જ્યારે હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગનું કહેવું છે કે ICE તેનું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ઇમિગ્રેશન અમલીકરણ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યું છે, જેના કારણે ઘણા યુએસ શહેરોમાં ફેડરલ એજન્ટો, સ્થાનિક અધિકારીઓ અને વિરોધીઓ વચ્ચે સંઘર્ષ વધી રહ્યો છે.