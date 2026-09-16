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ભારત, ચીન સહિત અન્ય દેશો પર 100% ટેરિફ લગાવવાના બિલ પર આજે અમેરિકી હાઉસમાં વોટિંગ

બિલમાં જે દેશોમાં નામ છે, તેમાં ચીન, ભારત, તુર્કી, અઝરબૈજાન, હંગેરી, સ્લોવાક રિપબ્લિક, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, સિંગાપોર, કઝાકિસ્તાન અને કિર્ગિઝ રિપબ્લિકનો સમાવેશ થાય છે.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 7:50 AM IST

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વોશિંગ્ટન: અમેરિકી પ્રતિનિધિ સભા રશિયા સેક્શન્સ બિલ પર મતદાન કરનારા છે. આ બિલ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશો પર 100% સુધીના ટેરિફ લાદવાની સંમતી આપે છે. એક પ્રસ્તાવિત સુધારામાં ખાસ કરીને ભારતનું નામ એવા દેશોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે જે શુલ્ક આપવા માટે સક્ષમ છે.

નોંધનીય છે કે, અમેરિકી સેનેટે ગયા મહિને આ રશિયા પ્રતિબંધ બિલ પસાર કર્યું હતું. જે અંતર્ગત રશિયાથી પેટ્રોલિયમ પદાર્થોના મુખ્ય ખરીદદારો (ચીન, ભારત) પર 100 ટકા

ટેરિફ લાદવાની મંજુરી આપે છે. આની પાછળ એવી દલીલ આપવામાં આવી છે કે, આ પ્રકારનો વ્યવસાય રશિયા-યુક્રેનમાં યુદ્ધને વેગ આપી રહ્યો છે.

આ બિલ, લિન્ડસે ઓ ગ્રાહમ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન એક્ટ ઓફ 2026, ગયા મહિને અમેરિકી સીનેટમાં 86-11થી પસાર થયું હતું અને હવે તે ગૃહ સમક્ષ છે. હાઉસ રૂલ્સ કમિટીએ આ કાયદાને વિચારણા માટે આગળ ધપાવ્યો છે. ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન સ્ટેની હોયર દ્વારા રજૂ કરાયેલા એક સુધારામાં બિલની ગૌણ ટેરિફ જોગવાઈ હેઠળ 100% સુધીની ડ્યુટી માટે પાત્ર 10 દેશોના સ્પષ્ટ નામ આપવાનો પ્રસ્તાવ છે.

આ દેશો છે ચીન, ભારત, તુર્કી, અઝરબૈજાન, હંગેરી, સ્લોવાક રિપબ્લિક, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, સિંગાપોર, કઝાકિસ્તાન અને કિર્ગીઝ રિપબ્લિક છે. આ સુધારો ભારત પર 100% ડ્યુટી લાદશે નહીં. તેના બદલે, જો કાયદો બનાવવામાં આવે અને રાષ્ટ્રપતિ બિલ હેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરે તો તે ભારતને ખાસ કરીને આવા ડ્યુટી માટે પાત્ર દેશ તરીકે ઓળખાવશે.

સેનેટ દ્વારા પસાર કરાયેલા કાયદામાં ખાસ કરીને દેશોના નામ આપવામાં આવ્યા ન હતા. તેના બદલે, તેમાં વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ તેલ અને ગેસના પાંચ સૌથી મોટા આયાતકારોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદામાં રશિયન નેતૃત્વ, તેના ઉર્જા ક્ષેત્ર અને પ્રતિબંધો ચોરીમાં સામેલ જહાજો પર પ્રતિબંધો લાદવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિને રશિયન ઉર્જાના મુખ્ય ખરીદદારો પર 100% સુધીના ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે.

ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન ગ્રેગરી મીક્સ અને કેટલાક સહ-પ્રાયોજકો દ્વારા રજૂ કરાયેલ બીજો સુધારો, રાષ્ટ્રપતિને વ્યાપક ગૌણ ટેરિફ સત્તા આપવાની જોગવાઈને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. 3 નવેમ્બરના રોજ મધ્યસત્ર ચૂંટણી પહેલા ગૃહ પાસે માત્ર થોડા કાર્યકારી દિવસો બાકી છે. ભારત સંબંધિત અંતિમ જોગવાઈઓ ગૃહ પ્રક્રિયા દરમિયાન અપનાવવામાં આવેલા સુધારા અને ત્યારબાદના કાયદાકીય કાર્યવાહી પર આધારિત રહેશે.

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