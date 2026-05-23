યુએસ ગ્રીન કાર્ડનો નવો નિયમ: વિદેશી અરજદારોને અરજીઓ પૂર્ણ કરવા માટે તેમના વતન પાછા ફરવાનું કહેવામાં આવ્યું
યુએસ સિટીઝનશિપ અને ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસના પ્રવક્તા ઝાચેરી કેહલરે જણાવ્યું હતું કે બિન-ઇમિગ્રન્ટ્સની મુસાફરી "ગ્રીન કાર્ડ પ્રક્રિયામાં પ્રથમ પગલું ન હોવી જોઈએ."
Published : May 23, 2026 at 1:35 PM IST
નવી દિલ્હી: ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે ગ્રીન કાર્ડ (જે અમેરિકામાં કાયમી રહેઠાણ આપે છે) મેળવવા માંગતા મોટાભાગના વિદેશીઓએ તેમના વતનમાંથી અરજી કરવી પડશે.
USCIS (યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ) ના પ્રવક્તા ઝેક કાહલરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "હવેથી, કોઈપણ વિદેશી જે અમેરિકામાં થોડા સમય માટે રહ્યો છે અને ગ્રીન કાર્ડ ઇચ્છે છે, તેમણે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓ સિવાય, અરજી કરવા માટે પોતાના વતન પાછા ફરવું પડશે."
કાહલરે કહ્યું, "જે લોકો ઇમિગ્રન્ટ નથી - જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ, કામચલાઉ કામદારો અથવા પ્રવાસી વિઝા પર - તેઓ ટૂંકા ગાળા માટે અને ચોક્કસ હેતુ માટે અમેરિકા આવે છે." તેમણે ઉમેર્યું, "અમારી સિસ્ટમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે તેઓ તેમની મુલાકાત પૂરી થયા પછી ત્યાંથી જઈ શકે." તેમણે ઉમેર્યું, "તેમની મુલાકાત ગ્રીન કાર્ડ પ્રક્રિયામાં પ્રથમ પગલું ન હોવી જોઈએ."
USCIS is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through the @StateDept.— USCIS (@USCIS) May 22, 2026
વોશિંગ્ટન પોસ્ટ અનુસાર, અમેરિકા દર વર્ષે દસ લાખથી વધુ ગ્રીન કાર્ડ જારી કરે છે, અને અત્યાર સુધીમાં, અડધાથી વધુ અરજદારો પહેલાથી જ અમેરિકામાં છે.
કાહલરે જણાવ્યું હતું કે ગ્રીન કાર્ડ અરજદારોને તેમના વતનમાંથી અરજી કરવાની ફરજ પાડવાથી "એવા લોકોને શોધવા અને દેશનિકાલ કરવાની જરૂરિયાત ઓછી થાય છે જેમને રહેવાની પરવાનગી નકારવામાં આવે ત્યારે, ગેરકાયદેસર રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેવાનું નક્કી કરે છે."
તેમણે કહ્યું કે ગ્રીન કાર્ડ અરજીઓ વિદેશમાં સ્થિત યુએસ દૂતાવાસોમાં સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસ માટેના તેમના પ્રચાર દરમિયાન લાખો બિનદસ્તાવેજીકૃત ઇમિગ્રન્ટ્સને દેશનિકાલ કરવાનું વચન આપ્યું હતું, અને પદ સંભાળ્યા પછી, તેમના વહીવટીતંત્રે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેવા માટેના ઘણા કાનૂની રસ્તાઓ પણ બંધ કરી દીધા છે.