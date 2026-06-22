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ઈરાનને મળી ક્રૂડ ઓઇલ વેચવાની મંજૂરી, શરૂઆતમાં બે મહિલા માટે મળ્યું લાઇસન્સ

લાંબા સમય બાદ ઇરાન પોતાનું ક્રૂડ ઓઇલ વેચી શકશે. 21 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.

અમેરિકન ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ
અમેરિકન ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 22, 2026 at 8:57 PM IST

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ઓબુર્ગેન (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ): ઈરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટેના વચગાળાના કરારના ભાગ રૂપે, યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે ઈરાની ક્રૂડ ઓઇલ સામેના પ્રતિબંધો પર 60 દિવસની છૂટ આપતું લાઇસન્સ જારી કર્યું છે. આ લાઇસન્સ ઈરાની ક્રૂૂડના ઉત્પાદન, ડિલિવરી અને વેચાણને મંજૂરી આપે છે અને 21 ઓગસ્ટ સુધી અમલમાં રહેશે.

સોમવારે આ લાઇસન્સ ત્યારે બહાર આવ્યું જ્યારે યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે જણાવ્યું હતું કે, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીઓ સાથેની તેમની લાંબી ચર્ચાઓએ "સફળ અંતિમ કરાર માટે મજબૂત પાયો" નાખ્યો છે. વાટાઘાટકારો ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા શરૂ કરાયેલા યુદ્ધને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફ સાથે પ્રારંભિક વાટાઘાટો પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, વાન્સે કહ્યું, "અંતિમ કરાર જ ઘર છે. અમે પાયો નાખ્યો છે. અમે હજુ સુધી ઘર બનાવ્યું નથી, પરંતુ અમે અમેરિકન લોકો માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સુધી પહોંચવા માટે એક મજબૂત પાયો સ્થાપિત કર્યો છે."

ઈરાને લેબનોનમાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા તરફ "નોંધપાત્ર પ્રગતિ" નોંધી, તેને વાટાઘાટોની પ્રથમ વાસ્તવિક કસોટી તરીકે વર્ણવી. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં મધ્યસ્થી પ્રયાસો, જે રવિવારથી શરૂ થયા હતા અને સોમવાર સવાર સુધી ચાલુ રહ્યા હતા. તેમાં કેટલીક મુશ્કેલ ક્ષણોનો સામનો કરવો પડ્યો. જોકે, મધ્યસ્થીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે કેટલાક કરાર થયા છે, અને આ અઠવાડિયે તકનીકી ચર્ચાઓ ચાલુ રહેવાની છે.

ટ્રમ્પ "લેક લ્યુસર્ન સમિટ" માં હાજર નહોતા, છતાં તેમની હાજરી સ્પષ્ટપણે અનુભવાઈ હતી. તેમના નિવેદનોથી વાટાઘાટોમાં વિક્ષેપ પડ્યો હતો, હજારો માઇલ દૂરથી કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓએ ઈરાની પક્ષને ગુસ્સે કર્યો હતો. ઈરાની સ્ટેટ મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે "યુએસ રાષ્ટ્રપતિના અપમાનજનક સંદેશાઓ" પબ્લિશ થયા પછી વાટાઘાટો અટકી ગઈ હતી.

ત્યારબાદ વાટાઘાટો ફરી શરૂ થઈ. વાન્સે આ વાતનું ખંડન કર્યું કે, ધમકીઓએ વાટાઘાટોને મુશ્કેલ બનાવી હતી. વાન્સે કહ્યું કે, "ના, તેમણે વાટાઘાટો પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઊભો કર્યો ન હતો." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હા, તેમણે વાતચીતમાંથી બહાર નીકળવાની ધમકી આપી હતી, અથવા ઓછામાં ઓછા સોશિયલ મીડિયા પર એવી ધમકીઓ આપી હતી કે તેઓ બહાર નીકળી જશે. પરંતુ અમે ગઈકાલે રાત્રે 1 વાગ્યા પછી પણ વાટાઘાટો કરી રહ્યા હતા, તેથી તેઓ બહાર નીકળ્યા નહીં."

ઉપરાષ્ટ્રપતિએ સૂચન આપ્યું કે, અમેરિકા, અમેરિકન સોયા, મકાઈ અને ઘઉં ખરીદવા માટે ઈરાનની સ્થિર સંપત્તિ મુક્ત કરવા માટે સંમત થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રમ્પના જમાઈ અને મુખ્ય યુએસ વાટાઘાટકાર જેરેડ કુશનરે કતારના અધિકારીઓ સાથે પરામર્શ કરીને આ વિચાર રજૂ કર્યો હતો. વાન્સે નોંધ્યું હતું કે, આ પ્રક્રિયાને કતારની મંજૂરી મળશે, અને પ્રતિબંધો હટાવ્યા પછી ઈરાનને મળતા ભંડોળનો ઉપયોગ "ઈરાની લોકોના હિત માટે" અમેરિકન ઉત્પાદનો ખરીદવા માટે કરવામાં આવશે. અબજો ડોલરની સંપત્તિને સ્થિર કરવાની માંગ કરી રહેલા ઈરાને આ દરખાસ્ત પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. અમેરિકા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય દ્વારા ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર વર્ષોથી લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધો, બેંકિંગ પ્રતિબંધો અને કાનૂની વિવાદોને કારણે આ સંપત્તિઓ અપ્રાપ્ય બની ગઈ હતી.

મધ્યસ્થી પાકિસ્તાન અને કતારે સંયુક્ત નિવેદનમાં આને "પ્રોત્સાહક પ્રગતિ" ગણાવી હતી. દુશ્મનાવટ રોકવા માટે ગયા અઠવાડિયે યુએસ અને ઈરાની નેતાઓ વચ્ચે થયેલા વચગાળાના કરારમાં વાટાઘાટકારો માટે 60 દિવસનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આમાં તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમના ભવિષ્ય જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એવી બાબતો પણ છે કે ઈરાન તેનો ઉપયોગ લશ્કરી હેતુઓ માટે કરવા માંગે છે તે દાવાઓ ઈરાન નકારે છે. વાન્સ અને યુએસ અધિકારીઓએ અનેક મોરચે પ્રગતિની જાણ કરી હતી, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લો રાખવા માટે "રીત" વિકસાવવા અને દક્ષિણ લેબનોનમાં ઇઝરાયલ અને ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ લડવૈયાઓ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ જાળવવાનો સમાવેશ થાય છે.

વોશિંગ્ટન પરત ફર્યા પછી, વાન્સે જણાવ્યું હતું કે, તકનીકી ચર્ચાઓ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે પત્રકારોને કહ્યું, "અમે આના માટે એક માળખું સ્થાપિત કરવા માંગતા હતા, જેથી યોગ્ય રાજકીય દેખરેખ રહી શકે, પરંતુ દેખીતી રીતે, ભલે આ સ્થળ સુંદર હોય, હું આગામી 60 દિવસ સુધી અહીં રહી શકતો નથી." યુએસ રાજદૂત કુશનર અને સ્ટીવ વિટકોફ તકનીકી વિગતો સંભાળી રહ્યા છે. દરમિયાન, રોકાણકારોએ ઈરાન અંગે ટ્રમ્પની વ્યૂહરચનામાં ઉતાર-ચઢાવ જોયો. સોમવારે શરૂઆતમાં ટ્રેડિંગ મિશ્ર રહ્યું, અને યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટોમાં પ્રગતિની નવી આશાઓને કારણે ઓઇલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો.

ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે મધ્યસ્થીઓએ "લેબનોન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા તરફ નોંધપાત્ર પ્રગતિ" કરી છે. જોકે, તેમણે નોંધ્યું હતું કે, વાટાઘાટોનું પહેલું "અસલી પરીક્ષણ" એ હશે કે શું આ અભિગમ ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચેની લડાઈને રોકવામાં સફળ થાય છે. ઈરાને ભાર મૂક્યો છે કે લેબનોનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. ઇઝરાયલ કે હિઝબુલ્લાહ બંને યુએસ-ઈરાન કરારમાં સામેલ નથી. લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામ લાગુ રહ્યો, અને ઇઝરાયલી સૈન્યએ સોમવારે ઇઝરાયલ-લેબનોન સરહદ નજીકના રહેવાસીઓ માટે હિલચાલ પ્રતિબંધો હટાવવાની જાહેરાત કરી. લેબનોનમાં દિવસભર સાવચેતીભરી શાંતિ રહી, રાતોરાત કોઈ ઇઝરાયલી હુમલાના અહેવાલ નથી. હિઝબુલ્લાહે શનિવારથી ઇઝરાયલી દળો પર કોઈ હુમલાની જાહેરાત કરી નથી. 2 માર્ચે ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચેના વર્તમાન સંઘર્ષ પછી લેબનોનમાં લડાઈમાં આ સૌથી લાંબી શાંતિ છે. વાન્સે કહ્યું કે, "આ પ્રદેશ ઘણા લાંબા સમયથી સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે."

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