ઊંચો ફુગાવો છતાં યુ.એસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરો યથાવત રાખ્યા
ફેડનો આ નિર્ણય મધ્યસત્ર ચૂંટણીના માત્ર છ દિવસ પહેલાં આવ્યો છે, જેમાં જીવનનિર્વાહના ખર્ચ જેવી બાબતો અંગેની ચિંતાઓ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
Published : October 29, 2026 at 7:43 AM IST
વોશિંગ્ટન: ફેડરલ રિઝર્વે બુધવારે ફુગાવાનો દર ઊંચો હોવા છતાં તેના મુખ્ય વ્યાજ દરને લગભગ 3.9% પર યથાવત રાખ્યો છે. ચેરમેન કેવિન વોર્શે સંકેત આપ્યો છે કે ફેડની નીતિઓની અસર દેખાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે.
બે દિવસીય બેઠક બાદ જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં ફેડે જણાવ્યું હતું કે "ફુગાવો હજુ પણ ઊંચો છે." ફેડે વધુમાં કહ્યું ,કે વ્યાજ દરમાં વધારો ન કરવાથી તેમને "વધુ માહિતી એકત્રિત કરવાની" તક મળશે, જેના આધારે ફેડ તેના આગામી પગલાં નક્કી કરી શકશે.
ફુગાવાને ઝડપથી 2% ના લક્ષ્યાંક પર લાવવાના પ્રયાસરૂપે, ફેડે ગયા મહિને ત્રણ વર્ષમાં પ્રથમ વખત તેના મુખ્ય વ્યાજ દરમાં 0.25 ટકા (ક્વાર્ટર-પોઈન્ટ)નો વધારો કર્યો હતો. આ પગલું રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની વ્યાજ દરો ઘટાડવાની માંગણીઓથી વિપરીત હતું. કોંગ્રેસે ફેડને ફુગાવા સામે લડવાની જવાબદારી સોંપી છે. આ માટે ફેડ વ્યાજ દરોમાં વધારો કરે છે, જેથી ઉધાર લેવાની અને ખર્ચ કરવાની પ્રક્રિયા ધીમી પડે અને કિંમતોમાં થતો વધારો મર્યાદિત થાય.
જોકે વોર્શે ફેડના આગામી પગલાં વિશે વધુ સ્પષ્ટતા કરી ન હતી, તેમ છતાં મોટાભાગના અર્થશાસ્ત્રીઓનું માનવું છે કે 8-9 ડિસેમ્બરે યોજાનારી આગામી બેઠકમાં સેન્ટ્રલ બેંક મુખ્ય વ્યાજ દરમાં વધુ 0.25 ટકાનો વધારો કરી શકે છે. 'CME ફેડવોચ' અનુસાર, વોલ સ્ટ્રીટના રોકાણકારો હવે આ વધારાની શક્યતા લગભગ 85% માની રહ્યા છે.
વેલ્થ એડવાઇઝરી ફર્મ 'ગ્લેનમીડ'ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી વિભાગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માઇકલ રેનોલ્ડ્સે જણાવ્યું હતું કે, "વ્યાજ દરોને એવી સ્થિતિમાં લાવવા માટે જ્યાં તે ફુગાવાને ધીમો કરી શકે ફેડ દ્વારા કદાચ વધુ એક વખત વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાની જરૂર પડશે."
રાજકારણની ‘કોઈ ભૂમિકા નહોતી’
ફેડરલ રિઝર્વનો આ નિર્ણય મધ્યસત્ર ચૂંટણીના માત્ર છ દિવસ પહેલા આવ્યો છે, જેમાં જીવનનિર્વાહ ખર્ચ અને વસ્તુઓની પરવડે તેવી ક્ષમતા અંગેની ચિંતાઓ મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાને રહી છે. મોંઘા ઈંધણ, કરિયાણું, કપડાં અને અન્ય વસ્તુઓના ભાવ વધારાને કારણે અર્થતંત્ર પર બોજ વધ્યો છે, જેનાથી ગ્રાહકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. વોર્શે સ્પષ્ટ કર્યું ,કે ફેડના આ નિર્ણયમાં ચૂંટણીનો કોઈ હાથ નથી.
નિર્ણયની જાહેરાત બાદ યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "આ નિર્ણયમાં રાજકારણની કોઈ ભૂમિકા નથી. મેં હમણાં જ મારા સહકર્મીઓ સાથે બે દિવસ વિતાવ્યા છે, પરંતુ ત્યાં રાજકારણ વિશે એક શબ્દ પણ સાંભળવા મળ્યો નથી."
તેના બદલે, વોર્શે ફુગાવાને તેના નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક સુધી પાછો લાવવા માટે ફેડના મક્કમ ઈરાદા પર ભાર મૂક્યો.
તેમણે કહ્યું, "તાજેતરના સપ્તાહોમાં ઊર્જા અને તેને સંબંધિત વસ્તુઓના ભાવ ફરી વધ્યા છે. અમારું કામ એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે અમુક ક્ષેત્રોમાં જોવા મળતો આ ભાવ વધારો સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ફેલાઈ ન જાય."
KPMG ના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી ડાયેન સ્વોન્કે ગ્રાહકોને મોકલેલી એક નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ વિરામને કોઈ સમજૂતી કે યુદ્ધવિરામ ન સમજવો; ફુગાવા સામેની લડાઈ હજુ પૂરી થવાથી ઘણી દૂર છે."
વ્યાજ દરોમાં વધારો AI ક્ષેત્રે થઈ રહેલા રોકાણના ઉછાળાને અસર કરી શકે છે
ફુગાવાને ફરીથી લક્ષ્યાંક સ્તરે લાવવા માટે વોર્શ સામે ઘણા પડકારો છે. ભાવ વધારા માટે જવાબદાર કેટલાક પરિબળો ખાસ કરીને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઝડપી વિકાસ અને ઊર્જાના ઊંચા ભાવ તેને માત્ર વ્યાજ દરો વધારીને કાબૂમાં લેવા કદાચ સરળ નહીં હોય.
તેમ છતાં, વોર્શે જણાવ્યું હતું કે, ફેડના અધિકારીઓમાં એક "મજબૂત સહમતી" છે કે તેમણે અત્યાર સુધી જે પગલાં લીધાં છે, તેની "અસર દેખાવા લાગી છે." તેમણે નોંધ્યું કે, "કેટલાક વ્યવસાયો અને પરિવારો માટે ધિરાણની શરતો વધુ કડક બની છે."
તેમણે ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો કે મોટી ટેક કંપનીઓ ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે મોટાભાગે ઉધાર પર નિર્ભર હોય છે, તેથી વ્યાજ દરો વધવાથી આ રોકાણને ઠંડું પાડવામાં વધુ અસરકારકતા જોવા મળી શકે છે.
વોર્શે પ્રશ્ન કર્યો, "શું વ્યાજ દરો મહત્વ ધરાવે છે? મને લાગે છે કે હા, અને મને નથી લાગતું કે તે અર્થતંત્રના અન્ય ભાગોથી અલગ કે સ્વતંત્ર છે."
અર્થતંત્રના કેટલાક ભાગો પર ઊંચા વ્યાજ દરોની અસર પડી રહી છે. નોંધનીય છે કે, ગયા મહિને ફેડ દ્વારા દરો વધારવામાં આવ્યા તે પહેલાં જ, બજારના પરિબળોને કારણે વ્યાજ દરોમાં વધારો થઈ ચૂક્યો હતો. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, 30-વર્ષીય મોર્ટગેજ (ગૃહ લોન) નો સરેરાશ દર વધીને 7.4% પર પહોંચ્યો હતો, જે છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો ઉચ્ચતમ સ્તર હતો. જોકે, ત્યાર બાદ તેમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
કન્સલ્ટિંગ ફર્મ 'ઓક્સફોર્ડ ઇકોનોમિક્સ'ના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષની શરૂઆતથી મોર્ટગેજ ના ઊંચા દરોને કારણે વધુ 50 લાખ અમેરિકનો માટે ઘર ખરીદવું પરવડે તેમ રહ્યું નથી. સમય જતાં, ફેડરલ રિઝર્વ (Fed) દ્વારા વ્યાજ દરોમાં કરવામાં આવતો વધારો મોર્ટગેજ, ઓટો લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી લોનને વધુ મોંઘી બનાવી શકે છે. આનાથી અમેરિકનોમાં એવી ભાવના વધુ પ્રબળ બને છે કે ઘર અને કાર જેવી વસ્તુઓ વધુ મોંઘી થઈ રહી છે.
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