ETV Bharat / international

અમેરિકન ફેડરલ કોર્ટે ટ્રમ્પના 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફને 'ગેરકાયદેસર' ગણાવ્યો

ટ્રમ્પને ટેરિફના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી વારંવાર આંચકઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે; જોકે, તેઓ પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી

ટ્રમ્પને ટેરિફના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી વારંવાર આંચકઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે; જોકે, તેઓ પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી
ટ્રમ્પને ટેરિફના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી વારંવાર આંચકઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે; જોકે, તેઓ પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વૉશિંગ્ટન: અમેરિકાના એક ફેડરલ કોર્ટ દેશના રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર આવાસ તથા કાર્યાલય 'વ્હાઈટ હાઉસ'ને વધુ એક ઝટકો આપતા પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફને 'ગેરકાયદેસર' અને 'કાયદા દ્વારા અનધિકૃત' ગણાવતા રદ્દ કરી દીધો છે.

ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા વ્યાપક ટેરિફ્સને રદ્દ કરતા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ અમેરિકી વહીવટી તંત્રએ 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત સહિત તમામ દેશો પર 150 દિવસ માટે નવા ટેરિફ લગાવ્યા હતા.

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે, ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનૉમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) ટેરિફ લાદવાની પરવાનગી આપતું નથી

અમેરિકાની કોર્ટ ઑફ ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડે, બુધવારે આપેલા ચુકાદામાં કહ્યું કે, ટ્રમ્પે 10 ટકા ટેરિફ લાદવા માટે 1974ના વ્યાપાર અધિનિયમોની જે જોગવાઈઓ ઉપયોગ કર્યો, તે માત્ર 'પેમેન્ટ બેલેન્સ ક્રાઈસિસ'ની સ્થિતિમાં જ અમલી થઈ શકે.

કોર્ટે એકની સામે બેની બહુમતી સાથે કહ્યું કે, ટ્રમ્પે તે ટેરિફ અધિકારનું અતિક્રમણ કર્યું છે જે સંસદે રાષ્ટ્રપતિને કાયદા અંતર્ગત આપ્યો છે. બહુમતીએ પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું કે, આ ટેરિફમ 'અમાન્ય' અને 'કાયદા દ્વારા અનધિકૃત' છે.

પોતાના ચુકાદામાં ન્યાયાધીશ માર્ક એ. બાર્નેટ અને ક્લેર આર. કેલીએ જણાવ્યું હતું કે, જો રાષ્ટ્રપતિને ચૂકવણીની સંતુલન ખાધ ઓળખવા માટે ચોક્કસ પેટા-એકાઉન્ટ્સ પસંદ કરવાની સત્તા આપવામાં આવે તો રાષ્ટ્રપતિ હંમેશા આવી ખાધ દર્શાવી શકે છે સિવાય કે દરેક એક પેટા-એકાઉન્ટ સંતુલિત હોય.

બંને ન્યાયાધીશોએ કહ્યું કર્યું કે, કાયદાનું "આટલું વ્યાપક અર્થઘટન" રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને હાલમાં કોંગ્રેસ પાસે રહેલી અમર્યાદિત ટેરિફ-લાદવાની સત્તા આપશે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા આગળ ધપાવવામાં આવેલા કાયદાના આ અર્થઘટનને સ્વીકારવું જોઈએ નહીં.

ન્યાયાધીશ ટીમોથી સી. સ્ટેન્સુએ તેમના બે સાથીદારોથી અસંમતિ વ્યક્ત કરી.

યુ.એસ. વહીવટીતંત્ર આ ચુકાદા સામે અપીલ કરે તેવી શક્યતા છે.

કોર્ટનો નિર્ણય ફક્ત ત્રણ અરજદારોને સીધો લાગુ પડ્યો - વોશિંગ્ટન રાજ્ય અને બે કંપનીઓ: મસાલા કંપની બર્લેપ એન્ડ બેરલ અને રમકડાની કંપની બેઝિક ફન.

ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ફેબ્રુઆરીમાં વચગાળાના દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટે માળખાની જાહેરાત કરી હતી, જે હવે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશને પગલે ફરીથી વાટાઘાટો કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DONALD TRUMP GLOBAL TERRIF
FEDERAL COURT ON GLOBAL TERRIF
GLOBAL TERRIF ILLEGAL
USA FEDERAL COURT
FEDERAL COURT ON GLOBAL TERRIF

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.