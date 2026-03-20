યુએસ F-35 સ્ટીલ્થ ફાઇટર જેટ પર ઈરાન દ્વારા હુમલો થયાની શંકા; ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ

કોંગ્રેસનલ રિસર્ચ સર્વિસ અનુસાર, સ્ટીલ્થ કોટિંગવાળા વિમાનની કિંમત પ્રતિ યુનિટ $77 મિલિયન સુધી પહોંચે છે.

AFP
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 1:35 PM IST

નવી દિલ્હી: યુએસ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શંકાસ્પદ ઈરાની હુમલા બાદ ગુરુવારે મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ એરબેઝ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી હતી અને તેની પાંચમી પેઢીની લડાઇ ક્ષમતાઓનો મુખ્ય આધાર માનવામાં આવતો યુએસ એફ-35 સ્ટીલ્થ ફાઇટર જેટને મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ એરબેઝ પર કટોકટી ઉતરાણ કરવાની ફરજ પડી હતી.

બીજી તરફ, ઈરાને દાવો કર્યો છે કે તે યુએસ એફ-35 લાઈટનિંગ II પર સફળતાપૂર્વક હુમલો કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. એક્સ પર ફૂટેજ શેર કરતા, મુંબઈમાં ઇરાનના આઇ.આર.ના કોન્સ્યુલેટ જનરલે જણાવ્યું હતું કે: "IRGC એરોસ્પેસ ફોર્સની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા F-35 ને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તેનું ફૂટેજ. વિશ્વમાં પ્રથમ; હવે ઈરાન દ્વારા રેકોર્ડ."

મીડિયા રિપોર્ટ્સની પુષ્ટિ કર્યા વિના, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના પ્રવક્તા કેપ્ટન ટિમ હોકિન્સે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું છે, અને પાઇલટ સ્થિર સ્થિતિમાં છે."

હોકિન્સે વધુમાં ઉમેર્યું, "આ ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે." આ સંઘર્ષ દરમિયાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે અનેક વિમાનો ગુમાવ્યા છે - જેમાં કુવૈતી સૈન્ય દ્વારા ભૂલથી ગોળીબાર કરાયેલા ત્રણ F-15 અને ઇરાકમાં ક્રેશ થયેલ KC-135 રિફ્યુઅલિંગ એરક્રાફ્ટનો સમાવેશ થાય છે - પરંતુ અગાઉ કોઈ પણ વિમાન ઇરાની હુમલાથી ત્રાટક્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું ન હતું.

CNN અનુસાર, F-35 જેટ ઇરાની હુમલાનો ભોગ બન્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે. રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના નિવેદનને ટાંકીને, ઇરાનના રાજ્ય ટેલિવિઝનએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ F-35 ને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. કોંગ્રેસનલ રિસર્ચ સર્વિસ અનુસાર, આ ટૂંકા નાકવાળા વિમાન - જેમાં સ્ટીલ્થ કોટિંગ છે - પ્રતિ યુનિટ $77 મિલિયન સુધીનું મૂલ્ય ધરાવે છે.

F-35 સહિત પ્રદેશમાં યુએસ લશ્કરી દળોની વિશાળ તૈનાતી પછી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે એક મોટી હવાઈ ઝુંબેશ શરૂ કરી.

28 ફેબ્રુઆરીએ ઝુંબેશ શરૂ થઈ ત્યારથી, તેર યુએસ સૈનિકો માર્યા ગયા છે, KC-135 ક્રેશમાં છ અને સંઘર્ષની શરૂઆતમાં થયેલા ઇરાની હુમલામાં સાત.

યુ.એસ. સૈન્યના જણાવ્યા અનુસાર, યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી મધ્ય પૂર્વના સાત દેશોમાં આશરે 200 અમેરિકન લશ્કરી કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી મોટાભાગના પહેલાથી જ ફરજ પર પાછા ફર્યા છે.

