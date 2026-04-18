ETV Bharat / international

અમેરિકાએ પ્રતિબંધિત રશિયન તેલના વેચાણને મંજૂરી આપતી છૂટ લંબાવી

આ અગાઉની 30-દિવસની છૂટનું સ્થાન લે છે, જે 11 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.

અમેરિકાએ પ્રતિબંધિત રશિયન તેલના વેચાણને મંજૂરી આપતી છૂટ લંબાવી
અમેરિકાએ પ્રતિબંધિત રશિયન તેલના વેચાણને મંજૂરી આપતી છૂટ લંબાવી (ANI)
author img

By ANI

Published : April 18, 2026 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે સમુદ્રમાં ફસાયેલા પ્રતિબંધિત રશિયન તેલના વેચાણ અને પરિવહનને મંજૂરી આપતી નવી કામચલાઉ છૂટ જારી કરી છે. આ પગલાનો હેતુ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી હચમચી ગયેલા વૈશ્વિક ઉર્જા બજારોને સ્થિર કરવાનો છે.

શુક્રવારે (સ્થાનિક સમય) જારી કરાયેલ, આ લાઇસન્સ દેશોને 17 એપ્રિલ સુધી જહાજો પર લોડ કરાયેલ રશિયન ક્રૂડ તેલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો ખરીદવાની મંજૂરી આપે છે. આ પરવાનગી 16 મે સુધી માન્ય રહેશે. તે અગાઉની 30-દિવસની છૂટને બદલે છે, જે 11 એપ્રિલે સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.

જોકે, આ છૂટ ઈરાન, ક્યુબા અને ઉત્તર કોરિયા સાથેના વ્યવહારો પર કડક પ્રતિબંધો જાળવી રાખે છે. આ વિકાસ બુધવારે (સ્થાનિક સમય) યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટના નિવેદન વચ્ચે થયો છે કે યુએસ ચાલુ ભૂરાજકીય તણાવ વચ્ચે રશિયન અને ઈરાની તેલને લગતા મર્યાદિત વ્યવહારોને મંજૂરી આપતું સામાન્ય લાઇસન્સ રિન્યૂ કરશે નહીં. "અમે રશિયન તેલ અને ઈરાની તેલ માટે સામાન્ય લાઇસન્સ રિન્યૂ કરીશું નહીં. આ તે તેલ હતું જે 11 માર્ચ પહેલા પાણીમાં હતું. તે બધું ઉપયોગમાં લેવાયું છે," બેસન્ટે મીડિયા બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું.

અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિના રાજદૂત કિરિલ દિમિત્રીવે જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ છૂટથી આશરે 100 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ મુક્ત થઈ શકે છે, જે લગભગ એક દિવસના વૈશ્વિક તેલ ઉત્પાદન જેટલું છે. આ નિર્ણયની કેટલાક પશ્ચિમી નેતાઓ દ્વારા ટીકા કરવામાં આવી છે.

અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને અગાઉ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે આવી માફીથી યુક્રેનમાં તેના યુદ્ધ સંબંધિત રશિયાના આવકના પ્રવાહોને મર્યાદિત કરવા માટે રચાયેલ પ્રતિબંધો નબળા પડી શકે છે.

સીએનએન અનુસાર, જ્યારે ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે યુદ્ધવિરામ દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તમામ વાણિજ્યિક જહાજો માટે ખુલ્લું રહેશે ત્યારે તેલ બજારોમાં તીવ્ર વધઘટ જોવા મળી હતી. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 9 ટકાથી વધુ ઘટીને US$90.38 પ્રતિ બેરલ થયું, જે 10 માર્ચ પછીનું તેનું સૌથી નીચું સ્તર છે.

આ દરમિયાન, ઈરાને આગ્રહ કર્યો છે કે તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિક પર કડક નિયંત્રણ જાળવી રાખશે. ઈરાને જણાવ્યું છે કે પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને વાટાઘાટો પર અમેરિકા સાથે વધતા તણાવ વચ્ચે, સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માટે ફક્ત નિયુક્ત માર્ગો દ્વારા અને ઈરાની મંજૂરી સાથે જ મંજૂરી આપવામાં આવશે.

ઈરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે કહ્યું, "4. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવું 'નિયુક્ત માર્ગ' પર અને 'ઈરાની પરવાનગી' સાથે હશે. 5. સ્ટ્રેટ ખુલ્લું છે કે બંધ, અને તેને સંચાલિત કરવાના નિયમો શું હશે, તે સોશિયલ મીડિયા પર નહીં, પરંતુ ક્ષેત્રમાં નક્કી કરવામાં આવશે."

બીજી તરફ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે (સ્થાનિક સમય) કહ્યું હતું કે ઈરાન સાથેનો કોઈપણ કરાર સંપૂર્ણપણે અંતિમ સ્વરૂપ ન મળે ત્યાં સુધી તેનો સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવશે નહીં. જો કે, તેમણે તેહરાન, ઇઝરાયલ અને લેબનોનને સંડોવતા મુખ્ય રાજદ્વારી અને સુરક્ષા સફળતાઓનો પણ દાવો કર્યો.

એરિઝોનાના ફોનિક્સમાં "ટર્નિંગ પોઈન્ટ યુએસએ" કાર્યક્રમમાં પશ્ચિમ એશિયામાં થયેલા વિકાસ પર ચિંતન કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ વિશ્વ માટે એક અદ્ભુત અને સારો દિવસ હશે કારણ કે ઈરાને હમણાં જ જાહેરાત કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો છે અને વેપાર અને સંપૂર્ણ પરિવહન માટે તૈયાર છે.

પરંતુ વિશ્વની સૌથી મોટી નૌકાદળ સાથે જે નૌકાદળ નાકાબંધી લાદવામાં આવી છે, જે વિશ્વની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સૈન્યનો ભાગ છે, તે અમે બનાવી છે. અમે મારા પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન બનાવી હતી. જ્યાં સુધી ઈરાન સાથેનો અમારો સોદો 100% પૂર્ણ અને સંપૂર્ણ રીતે હસ્તાક્ષરિત ન થાય ત્યાં સુધી અમે ઈરાનના સંદર્ભમાં અમારી બધી શક્તિનો ઉપયોગ ચાલુ રાખીશું."

TAGGED:

US EXTENDS WAIVER
SANCTIONED RUSSIAN OIL
SALE OF SANCTIONED RUSSIAN OIL
RUSSIAN OIL
US EXTENDS WAIVER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.