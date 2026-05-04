યુ.એસ-ઈરાન વચ્ચે શાંતિનો વધુ એક સંકેત, અમેરિકાએ જપ્ત કરેલી ઈરાની શીપના ક્રૂને પાકિસ્તાન લઈ જવાયા

'MV Touska' જહાજને 19 એપ્રિલના રોજ ઓમાનના અખાતમાં ઈરાનના ચાબહાર બંદરના કિનારે યુએસ દળો દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી સાથે હાથ મિલાવતા અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By PTI

Published : May 4, 2026 at 8:42 PM IST

ઇસ્લામાબાદ: સોમવારે પાકિસ્તાની વિદેશ કાર્યાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, અમેરિકાએ તેના દળો દ્વારા જપ્ત કરાયેલા ઈરાની જહાજ પર રહેલા 22 ક્રૂ સભ્યોને "વિશ્વાસ વધારવાના પગલા" તરીકે પાકિસ્તાન ખસેડ્યા છે. ડોનના અહેવાલ મુજબ, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન શિપિંગ લાઇન્સ (IRISL) જૂથનો ભાગ 'MV Touska' જહાજ, જે યુએસ પ્રતિબંધોનો ભોગ બન્યું છે, તેને 19 એપ્રિલના રોજ ઓમાનના અખાતમાં ઈરાનના ચાબહાર બંદરના કિનારે યુએસ દળો દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા દ્વારા વિશ્વાસ વધારવાના પગલા તરીકે, જપ્ત કરાયેલા ઈરાની કન્ટેનર જહાજ, 'MV Touska' પર રહેલા 22 ક્રૂ સભ્યોને પાકિસ્તાન ખસેડવામાં આવ્યા છે." તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, જરૂરી સમારકામ પછી ઈરાની જહાજને તેના મૂળ માલિકોને પરત કરવા માટે પાકિસ્તાનની હદના દરિયામાં પણ પાછું લોડ કરવામાં આવશે.

વધુમાં કહેવાયું છે કે, "જહાજને પાછું મોકલવાનું કાર્ય ઈરાની અને યુએસ બંને પક્ષોના સમર્થન સાથે સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે." વિદેશ મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાન આવા વિશ્વાસ નિર્માણના પગલાંનું સ્વાગત કરે છે અને પ્રાદેશિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે મધ્યસ્થી પ્રયાસો ચાલુ રાખતા સંવાદ અને ડિપ્લોમસીને સરળ બનાવવાનું ચાલુ રાખશે.

આ મુદ્દા પર બોલતા, પાકિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારે જણાવ્યું હતું કે, જપ્ત કરાયેલા ઇરાની જહાજમાંથી 22 ક્રૂ સભ્યોને "સુરક્ષિત" રીતે પાકિસ્તાન ખસેડવામાં આવ્યા છે. "આ વ્યક્તિઓને ગઈકાલે રાત્રે સુરક્ષિત રીતે પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવ્યા હતા અને આજે તેમને ઈરાન મોકલવામાં આવશે."

તેમણે કહ્યું, "આ કાર્યવાહી ઈરાની અને યુએસ બંને અધિકારીઓના સમર્થનથી સંકલિત થઈ રહી છે અને ચોક્કસપણે એક મહત્વપૂર્ણ વિશ્વાસ નિર્માણ કરે છે." ડારે કહ્યું કે, પાકિસ્તાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરે છે, અને પ્રાદેશિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે સંવાદ, ડિપ્લોમસી અને મધ્યસ્થી માટે કાર્યરત રહેવા પ્રતિબદ્ધ છે.

નોંધનીય છે કે, 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુએસ અને ઇઝરાયલ દ્વારા સંયુક્ત હુમલાઓને કારણે શરૂ થયેલ ઈરાન યુદ્ધ 8 એપ્રિલથી સ્થગિત છે, ત્યારથી ઇસ્લામાબાદમાં શાંતિ વાટાઘાટોનો એક રાઉન્ડ યોજાયો છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેમાંથી વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગના તેલ અને ગેસ પસાર થાય છે તે વાટાઘાટોમાં મુખ્ય મુદ્દો રહ્યો હતો સાંકડા ગલ્ફ જળમાર્ગ પર સંઘર્ષના કારણે શિપિંગની કામગીરીને અસર થઈ છે, જેના કારણે ઘણા દેશોમાં ક્રૂડના ભાવમાં વધારો થયો છે અને ઊર્જાની અછત સર્જાઈ છે.

