યુએસ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટર તુલસી ગેબાર્ડે પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું, આ મુખ્ય કારણ આપ્યું
તુલસી ગેબાર્ડનું રાજીનામું 30 જૂનથી અમલમાં આવશે. તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આ નિર્ણયની જાણ કરી દીધી છે.
By ANI
Published : May 23, 2026 at 7:21 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટોચના ગુપ્તચર અધિકારી તુલસી ગેબાર્ડે શુક્રવારે નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ (DNI) ના ડિરેક્ટર પદેથી રાજીનામું આપ્યું. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે તેમના પતિ અબ્રાહમ વિલિયમ્સને ટેકો આપવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે.
વિલિયમ્સને હાડકાના કેન્સરના દુર્લભ સ્વરૂપનું નિદાન થયું છે. ફોક્સ ન્યૂઝ ડિજિટલે આ અહેવાલની પુષ્ટિ કરી છે. અહેવાલ મુજબ, ગેબાર્ડે ઓવલ ઓફિસમાં એક બેઠક દરમિયાન ટ્રમ્પને તેમના નિર્ણયની જાણ કરી હતી. તેમનું રાજીનામું 30 જૂનથી અમલમાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ સમયે, મારા પતિ સાથે રહેવા અને આ લડાઈમાં તેમને સંપૂર્ણ ટેકો આપવા માટે મારે જાહેર સેવા છોડી દેવાની જરૂર છે."
US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard tenders resignation, citing the health of her husband, Abraham, who has been diagnosed with an extremely rare form of bone cancer— ANI (@ANI) May 22, 2026
She tweets, " ...i must submit my resignation, effective june 30, 2026. my husband, abraham, has… https://t.co/yEUvuiXiWi pic.twitter.com/u8vdwjWsLc
ગેબાર્ડે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટરના કાર્યાલયનું નેતૃત્વ કરવાની તક આપવા બદલ ટ્રમ્પનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેઓ પદ છોડતા પહેલા સરળ સંક્રમણ સુનિશ્ચિત કરશે. તેમણે લખ્યું, "અમારા પરિવાર માટે આ ખૂબ જ વ્યક્તિગત અને મુશ્કેલ સમયમાં તમારી સમજણ બદલ આભાર." નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ (DNI) ના ડિરેક્ટર તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ગેબાર્ડે ગુપ્તચર સમુદાયનું પુનર્ગઠન કરવાના પ્રયાસોનું નેતૃત્વ કર્યું, જેમાં એજન્સીનું કદ ઘટાડવું અને ગુપ્તચર પ્રણાલીમાં વિવિધતા, સમાનતા અને સમાવેશ (DEI) કાર્યક્રમને દૂર કરવો શામેલ છે.
ગેબાર્ડે ટ્રમ્પ-રશિયા તપાસ અને ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ જોન એફ. કેનેડી અને સેનેટર રોબર્ટ એફ. કેનેડીની હત્યા જેવા મુદ્દાઓ સાથે સંબંધિત અડધા મિલિયનથી વધુ પાનાના સરકારી રેકોર્ડના ડિક્લાગિફિકેશનનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું. યુએસ મીડિયા અનુસાર, ગેબાર્ડે બિડેન વહીવટ દરમિયાન સરકારી સંસ્થાઓના કથિત દુરુપયોગ અંગે ફેડરલ એજન્સીઓ વચ્ચે પ્રયાસોનું સંકલન કરવા માટે "વેપોનાઇઝેશન વર્કિંગ ગ્રુપ" ની પણ સ્થાપના કરી હતી.
રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ગેબાર્ડના નેતૃત્વ હેઠળ, નેશનલ કાઉન્ટરટેરરિઝમ સેન્ટરે 2025 માં નાર્કો-ટેરરિઝમ સાથે સંકળાયેલા 10,000 થી વધુ વ્યક્તિઓને યુએસમાં પ્રવેશતા અટકાવ્યા અને 85,000 થી વધુ વ્યક્તિઓને આતંકવાદ વોચલિસ્ટમાં ઉમેર્યા.