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અમેરિકાન યુદ્ધ જહાજો પર હુમલા બાદ અમેરિકાએ પાંચ ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કરનો કર્યો નાશ

બંને દેશો વચ્ચે દુશ્મનાવટ વધવાની આશંકા; ઈરાને કહ્યું- બદલો લઈશું.

અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 6:32 PM IST

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તેહરાન: અમેરિકાએ મંગળવારે નૌસેનાના યુદ્ધ જહાજ પર મિસાઇલ હુમલાના પ્રયાસના જવાબમાં પાંચ ઇરાની ટેન્કરોનો નાશ કર્યો, આ બંને દેશો વચ્ચે એક-બીજા પર કરવામા આવેલી જવાબી કાર્યવાહીનો તાજો કેસ છે. આ પહેલા, સઉદી અરબ પર હુથી હુમલાના કારણે ઘણા તેલ ઠેકાણાઓમાં આગ લાગી ગઈ અને ડજનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા.

યૂએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, તેહરાન દ્વારા બે દિવસોમાં બે વાર અમેરિકી યુદ્ધપોત પર મિસાઈલો છોડ્યા બાદ તેણે ઈરાનના પાંચ કાચા તેલના ટેન્કર નષ્ટ કરી દીધા. છ મહિનાથી વધારે સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે વોશિંગટન અને તેહરાન ફરથી સંઘર્ષ તરફ વધી રહ્યા છે. ઈરાનની રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ નેવીએ કુવૈત અને બહેરીનના બંદરો પાસે રહેલા તેલ ટેન્કરોના ક્રૂ ને તરત પોતાના જહાજ છોડવાની ચેતવણી આપી છે. તેમનું કહેવું છે કે ઈરાની ટેન્કરો પર અમેરિકી હુમલાના જવાબમાં આ જહાજોને નિશાન બનાવવામા આવી શકે છે.

ઈરાનના સરકારી ટેલીવિઝન પર આપવામા આવેલી આ ચેતવણીમાં કહેવામા આવ્યું છે કે, અમેરિકી સેનાએ ઈરાનના ઘણા તેલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા છે. તેમાં કુવૈત અને બહેરીન પર અમેરિકી સેનાને જગ્યા આપવા અને હુમલામાં મદદ કરવાનો આરોપ લગાવવામા આવ્યો છે.

ઈરાન, લેબનોન અને ગાઝામાં ઘાતક અથડામણોના થોડા દિવસો પછી, અમેરિકાના સહયોગીઓ અને ઈરાનના પ્રોક્સીઓ વચ્ચે ફરી લડાઈ શરૂ થતાં તણાવ વધુ વધ્યો છે. દરમિયાન, બ્રિટિશ સરકારે કહ્યું કે, તેઓ વેસ્ટ બેંકના કબ્જાવાળા વિસ્તારોમાં બનેલી ઇઝરાયલી વસાહતોમાંથી આવતા માલ પર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરે છે. જવાબમાં, ઇઝરાયલે કહ્યું છે કે તે જેરુસલેમમાં બ્રિટિશ કોન્સ્યુલેટ બંધ કરશે.

ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝનના અહેવાલ મુજબ, ઈરાની નૌકાદળે મંગળવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના મુખ પર એક અમેરિકી સેનાના અંડરવોટર ડ્રોનને જપ્ત કર્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ચાલક વગરના આ વાહનને "ઇનામ તરીકે જપ્ત" કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે આ રિપોર્ટ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના પ્રવક્તા કેપ્ટન ટિમ હૉકિન્સે જણાવ્યું કે, આ વિસ્તારના પાણીનો સર્વેક્ષણ કરતા સમયે એક 'એન્ડુરિલ ડાઇવ-એલડી' ડ્રોનમાં 'એક દિવસથી પણ વધારે સમય પહેલા' ખરાબી આવી હતી અને હવે તે અમેરિકી સેના પાસે નથી. હૉકિન્સે કહ્યું કે ડ્રોન એક જૂનું મૉડલ હતું, જેણે 'ન તો કોઈ સંવેદનશીલ ડાટા એકઠો કર્યો અને ન તો તેમાં કોઈ ગોપનીય સોનાર કે રડાર ઉપકરણ લાગ્યો હતો.' હૉકિન્સે કહ્યું, 'આ વ્યવસાયિક રીતે ઉપલબ્ધ કૉન્ફિગરેશનમાં હતું, માટે અમને કોઈ ચિંતા નથી.'

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