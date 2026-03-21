અમેરિકા ગમે ત્યારે ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુને 'નાશ' કરી શકે છે: વ્હાઇટ હાઉસ
યુએસ મધ્ય પૂર્વમાં વધારાના મરીન પણ તૈનાત કરી રહ્યું છે; આ સંભવતઃ એક સંકેત છે કે જમીની કાર્યવાહી શરૂ થવા જઈ રહી છે.
By AFP
Published : March 21, 2026 at 7:56 AM IST
વોશિંગ્ટન: વ્હાઇટ હાઉસે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ગમે ત્યારે ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુને "નાશ" કરી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર તેલ કેન્દ્રને કબજે કરવા અથવા નાકાબંધી કરવાની યોજનાઓ પર વિચાર કરી રહ્યું હોવાના અહેવાલ બાદ આ નિવેદન આવ્યું છે.
એક્સિઓસે અહેવાલ આપ્યો છે કે ટ્રમ્પ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે દબાણ કરવા માટે ખાર્ગ સામે કાર્યવાહી કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ માર્ગ છે જેને તેહરાન દ્વારા મોટાભાગે અવરોધિત કરવામાં આવ્યો છે.
યુએસ મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે યુએસ-ઇઝરાયલી કાર્યવાહીના ત્રણ અઠવાડિયા પછી, અમેરિકા મધ્ય પૂર્વમાં એક સાથે વધારાના મરીન તૈનાત કરી રહ્યું છે, જે સંભવતઃ સંકેત આપે છે કે ભૂમિ કાર્યવાહી નિકટવર્તી છે.
એક્સિઓસ અહેવાલ વિશે પૂછવામાં આવતા, વ્હાઇટ હાઉસના મુખ્ય નૌકાદળના પ્રેસ સચિવ અન્ના કેલીએ AFP ને આપેલા નિવેદનમાં લખ્યું હતું કે, "જો રાષ્ટ્રપતિ આદેશ આપે છે, તો યુએસ દળો ગમે ત્યારે ખાર્ગ ટાપુનો નાશ કરી શકે છે."
કેલીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વ્યાપક આયોજન પ્રક્રિયાને કારણે, સમગ્ર વહીવટ તૈયાર છે અને આતંકવાદી ઈરાની શાસન દ્વારા કોઈપણ સંભવિત કાર્યવાહી માટે હંમેશા તૈયાર રહે છે."
"રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સારી રીતે જાણતા હતા કે ઈરાન નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા અને ઉર્જાના મુક્ત પ્રવાહને વિક્ષેપિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, અને તેમણે 40 થી વધુ બારુદી સુરંગ જહાજોનો નાશ કરવા માટે કાર્યવાહી કરી છે."
ઈરાનના અસરકારક નાકાબંધીને કારણે આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ દ્વારા વાણિજ્યિક શિપિંગ લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયું છે, જેના કારણે 28 ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે શુક્રવારના હુમલામાં અમેરિકાએ ખાર્ગ પરના તમામ લશ્કરી થાણાઓને "સંપૂર્ણપણે નાશ" કરી દીધા છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તે ટાપુના માળખાને પણ નિશાન બનાવશે.
ગુરુવારે, યુએસ નેતાએ ખાર્ગનું વર્ણન કર્યું જ્યાં ઈરાનનું લગભગ તમામ ક્રૂડ ઓઇલ નિકાસ થાય છે - એક "નાનું તેલ ટાપુ" છે જે "ત્યાં સંપૂર્ણપણે અસુરક્ષિત છે." તેમણે કહ્યું કે યુએસ હુમલાઓએ "પાઈપો સિવાય બધું જ નાશ કરી દીધું છે."
આ પણ વાંચો: