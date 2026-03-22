1971માં બંગાળી હિન્દુઓ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાનના અત્યાચારોને નરસંહાર ઘોષિત કરો: અમેરિકન સાંસદ
અમેરિકન સાંસદના પ્રસ્તાવમાં 1971માં બાંગ્લાદેશના લોકો સામે પાકિસ્તાની સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા અત્યાચારોની નિંદા કરવાનો આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે
By PTI
Published : March 22, 2026 at 3:44 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુ.એસ. સાંસદ ગ્રેગ લેન્ડ્સમેને યુ.એસ. હાઉસ ઑફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાં એક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. તેમાં 25 માર્ચ, 1971 ના રોજ પાકિસ્તાની સૈન્ય અને તેના સહયોગી સંગઠન, જમાત-એ-ઇસ્લામી દ્વારા બંગાળી હિન્દુઓ પર કરવામાં આવેલા અત્યાચારોને "યુદ્ધ અપરાધ અને નરસંહાર" તરીકે માન્યતા આપવાની માંગણી કરવામાં આવી છે.
ઓહાયોના ડેમોક્રેટ, કોંગ્રેસમેન લેન્ડ્સમેને શુક્રવારે યુ.એસ. હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાં આ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો અને ત્યાંથી તેને વિદેશ બાબતોની સમિતિને મોકલવામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તાવમાં જણાવાયું છે કે 25 માર્ચ, 1971 ની રાત્રે, પાકિસ્તાન સરકારે શેખ મુજીબુર રહેમાનને કેદ કર્યા હતા અને તેના લશ્કરી દળોએ - જમાત-એ-ઇસ્લામની વિચારધારાથી પ્રેરિત કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક જૂથો સાથે મળીને - પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં "ઓપરેશન સર્ચલાઇટ" નામનું એક વિશાળ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. આ ઓપરેશનમાં નાગરિકોનો મોટાપાયે નરસંહાર કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રસ્તાવમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, 28 માર્ચ, 1971 ના રોજ, ઢાકામાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ જનરલ આર્ચર બ્લડે "સિલેક્ટિવ જેનોસાઈડ" શીર્ષક સાથે વોશિંગ્ટનને એક ટેલિગ્રામ મોકલ્યો હતો. તેમાં તેમણે લખ્યું હતું: "વધુમાં, પાકિસ્તાની સૈન્યના સમર્થનથી, બિન-બંગાળી મુસ્લિમો વ્યવસ્થિત રીતે ગરીબ વિસ્તારો પર હુમલો કરી રહ્યા છે અને બંગાળીઓ અને હિન્દુઓની હત્યા કરી રહ્યા છે."
લેન્ડ્સમેને જણાવ્યું કે 6 એપ્રિલ, 1971 ના રોજ - જેને પાછળથી "બ્લડ ટેલિગ્રામ" તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો - કોન્સ્યુલ જનરલ બ્લડે આ સંઘર્ષ અંગે યુએસ સરકારની સત્તાવાર મૌન સામે ઔપચારિક અસંમતિ વ્યક્ત કરી હતી; દસ્તાવેજ પર ઢાકામાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ જનરલ ઓફિસના 20 સભ્યોના હસ્તાક્ષર હતા.
"જોકે, અમે આ બાબતમાં હસ્તક્ષેપ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે - નૈતિક ધોરણે પણ નહીં - આ આધાર પર કે નાગરિક સંઘર્ષ, જેના પર દુર્ભાગ્યાવશ 'નરસંહાર' શબ્દ લાગુ પડે છે, તે સંપૂર્ણપણે એક સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રનો આંતરિક મામલો છે," તે સમયના એક રાજદ્વારીએ ટેલિગ્રામમાં જણાવ્યું.
લેન્ડ્સમેન દ્વારા રજૂ કરાયેલ પ્રસ્તાવ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સને 25 માર્ચ, 1971 ના રોજ બાંગ્લાદેશના લોકો સામે પાકિસ્તાની સશસ્ત્ર દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા અત્યાચારોની નિંદા કરવા વિનંતી કરે છે. પ્રસ્તાવ સ્વીકારે છે કે પાકિસ્તાની સૈન્ય અને તેના ઇસ્લામિક સહયોગીઓએ વંશીય બંગાળીઓનો, તેમના ધર્મ કે લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, મોટા પાયે, આડેધડ નરસંહાર કર્યો હતો.
તેઓએ તેમના રાજકીય નેતાઓ, બૌદ્ધિકો, વ્યાવસાયિકો અને વિદ્યાર્થીઓની હત્યા કરી. હજારો મહિલાઓને જાતીય ગુલામીમાં ધકેલી દેવામાં આવી હતી. પ્રસ્તાવમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેઓએ ખાસ કરીને ધાર્મિક લઘુમતી, હિન્દુઓને સામૂહિક નરસંહાર, સામૂહિક બળાત્કાર, બળજબરીથી ધર્માંતરણ અને બળજબરીથી હાંકી કાઢવા દ્વારા સંપૂર્ણ નાબૂદ કરવા માટે નિશાન બનાવ્યા હતા.
એ બાબતને સંજ્ઞાન રાખીને કે, કોઈપણ જાતીય સમૂહ અથવા ધાર્મિક સમુદાયને તેમના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલા અપરાધ માટે પૂર્ણ રીતે જવાબદાર ન ઠેરવી શકાય, આ પ્રસ્તાવ આગ્રહ કરે છે કે તે 1971 દરમિયાન પાકિસ્તાન સશસ્ત્ર દળો અને તેના સહયોગી સંગઠન જમાત-એ-ઈસ્લામી દ્વારા જાતીય બંગાળી હિન્દુઓ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા અત્યાચારોને 'માનવતા વિરુદ્ધ અપરાધ', 'યુદ્ધ અપરાધ' અને 'નરસંહાર' તરીકેની માન્યતા આપે.
