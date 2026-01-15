પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશની અકડ નીકળી ગઈ, અમેરિકાએ તેમના નાગરિકોને પ્રવાસી વિઝા ન આપવાનો લીધો નિર્ણય
અમેરિકાએ 75 'ઉચ્ચ જોખમ' ધરાવતા દેશોના લોકો માટે ઇમિગ્રેશન વિઝા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
Published : January 15, 2026 at 8:27 PM IST
યોર્ક/વોશિંગ્ટન : પાકિસ્તાનના વારંવાર પ્રયાસો છતાં, અમેરિકા માન્યું નથી. તેણે પાકિસ્તાની નાગરિકોને ઇમિગ્રેશન વિઝા આપવાનો ઇનકાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ યાદીમાં બાંગ્લાદેશ પણ છે. હવે, પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબી કહે છે કે, તેઓ યુએસ અધિકારીઓના સંપર્કમાં છે. તેમણે સ્વીકાર્યું છે કે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે.
યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના વરિષ્ઠ અધિકારી ટોમી પિગોટે જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અમેરિકાની ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમના દુરુપયોગને દૂર કરી રહ્યું છે. જે લોકો અમેરિકન લોકોની ઉદારતાનો ઉપયોગ કરવા અને રાષ્ટ્રની સંપત્તિ પર બોજ બનવા માંગે છે તેમને રોકવામાં આવશે." તેમણે કહ્યું કે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ તેની લાંબા સમયથી ચાલતા કાયદાનો ઉપયોગ સંભવિત ઇમિગ્રન્ટ્સને ગેરલાયક ઠેરવવા માટે કરશે, જેઓ યુએસ માટે જાહેર ચાર્જ બનવાની સંભાવના ધરાવે છે અને કલ્યાણ કાર્યક્રમોનો લાભ મેળવી શકે છે.
અમેરિકાએ પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, ઈરાન, ઈરાક અને રશિયા સહિત 75 દેશોના નાગરિકોને ઇમિગ્રન્ટ વિઝા આપવા પર રોક લગાવવાની જાહેરાત કરી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ દેશોના ઇમિગ્રન્ટ્સ અસ્વીકાર્ય દરે અમેરિકન કલ્યાણ કાર્યક્રમોનો લાભ લે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા ઇમિગ્રન્ટ્સ પર કડક કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે, આ નવીનતમ પગલું એવા વિદેશીઓના પ્રવેશને પ્રતિબંધિત કરવાનો છે. જેઓ યુએસમાં રહેતા જાહેર લાભો પર નિર્ભર હોવાની શંકા ધરાવે છે.
યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઇમિગ્રન્ટ્સે આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનવું જોઈએ અને અમેરિકનો પર નાણાકીય બોજ ન બનવું જોઈએ. આ ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા દેશોના ઇમિગ્રન્ટ્સ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કલ્યાણ કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ ન કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિદેશ વિભાગ તમામ નીતિઓ, નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરી રહ્યું છે."
આ વિઝા પ્રતિબંધ 21 જાન્યુઆરીથી 75 દેશોના રાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર વિઝા અરજદારો માટે અમલમાં આવશે, જેમાં અફઘાનિસ્તાન, અલ્બેનિયા, એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, બહામાસ, બાંગ્લાદેશ, બાર્બાડોસ, બેલારુસ, ભૂતાન, બ્રાઝિલ, બર્મા, કંબોડિયા, ક્યુબા, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, ઇજિપ્ત, ઈરાન, ઇરાક, જોર્ડન, કુવૈત, લિબિયા, નેપાળ, પાકિસ્તાન, રશિયા, સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્સ, સોમાલિયા, સીરિયા, થાઇલેન્ડ, ઉરુગ્વે, ઉઝબેકિસ્તાન અને યમનનો સમાવેશ થાય છે.
સંપૂર્ણ યાદી:
1. અફઘાનિસ્તાન 2. અલ્બેનિયા 3. અલ્જેરિયા 4. એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા 5. આર્મેનિયા 6. અઝરબૈજાન 7. બહામાસ 8. બાંગ્લાદેશ 9. બાર્બાડોસ 10. બેલારુસ 11. બેલીઝ 12. ભૂટાન 13. બોસ્નિયા 14. બ્રાઝિલ 15. બર્મા 16. કંબોડિયા 17. કેમરૂન 18. કેપ વર્ડે 19. કોલંબિયા 20. કોટ ડી'આઈવોર 21. ક્યુબા 22. ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો 23. ડોમિનિકા 24. ઇજિપ્ત 25. એરિટ્રિયા 26. ઇથોપિયા 27. ફીજી 28. ગામ્બિયા 29. જ્યોર્જિયા 30. ઘાના 31. ગ્રેનાડા 32. ગ્વાટેમાલા 33. ગિની 34. હૈતી 35. ઈરાન
36. ઇરાક 37. જમૈકા 38. જોર્ડન 39. કઝાકિસ્તાન 40. કોસોવો 41. કુવૈત 42. કિર્ગિસ્તાન 43. લાઓસ 44. લેબનોન 45. લાઇબેરિયા 46. લિબિયા 47. મેસેડોનિયા 48. મોલ્ડોવા 49. મંગોલિયા 50. મોન્ટેનેગ્રો 51. મોરોક્કો 52. નેપાળ 53. નિકારાગુઆ 54. નાઇજીરીયા 55. પાકિસ્તાન 56. કોંગો પ્રજાસત્તાક 57. રશિયા 58. રવાન્ડા 59. સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ 60. સેન્ટ લુસિયા 61. સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન્સ 62. સેનેગલ 63. સીએરા લિયોન 64. સોમાલિયા 65. દક્ષિણ સુદાન 66. સુદાન 67. સીરિયા 68. તાંઝાનિયા 69. થાઇલેન્ડ 70. ટોગો 71. ટ્યુનિશિયા 72. યુગાન્ડા 73. ઉરુગ્વે 74. ઉઝબેકિસ્તાન 75. યમન
"અમે ખાતરી કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ કે અમેરિકન લોકોની ઉદારતાનો હવે દુરુપયોગ ન થાય. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર હંમેશા અમેરિકાને પ્રથમ રાખશે," નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ફોક્સ ન્યૂઝ ડિજિટલ દ્વારા જોવામાં આવેલા સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના મેમોમાં અધિકારીઓને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં સુધી વિભાગ તેની સ્ક્રીનીંગ અને ચકાસણી પ્રક્રિયાઓની ફરીથી તપાસ ન કરે ત્યાં સુધી હાલના કાયદા હેઠળ વિઝા નકારવામાં આવે છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રતિબંધ પ્રવાસી વિઝા પર લાગુ પડતો નથી અને ખાસ કરીને ઇમિગ્રન્ટ વિઝા અરજદારો માટે છે. "ટૂરિસ્ટ વિઝા એ નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા છે," તેમણે જણાવ્યું હતું. ઇમિગ્રન્ટ વિઝા (IV) એવા વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે જેઓ "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કાયમી રહેવા" ઇચ્છે છે. નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા (NIV) એવા વ્યક્તિઓને જારી કરવામાં આવે છે જેમની પાસે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર કાયમી નિવાસસ્થાન છે પરંતુ તેઓ પર્યટન, તબીબી સારવાર, વ્યવસાય, કામચલાઉ કામ અથવા અભ્યાસ માટે "કામચલાઉ ધોરણે" દેશમાં આવવા માંગે છે.
બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન સહિત 75 "ઉચ્ચ જોખમ" ધરાવતા દેશોના લોકો માટે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલ ઇમિગ્રન્ટ વિઝા પરનો તાજેતરનો પ્રતિબંધ પ્રવાસી અથવા કાર્યકારી વિઝા પર લાગુ પડતો નથી અને તે એવા લોકોને અસર કરશે, જેઓ યુએસમાં કાયમી રીતે રહેવા માંગે છે.
