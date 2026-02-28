અફઘાનિસ્તાન સામે પાકિસ્તાનને મળ્યો અમેરિકાનો સપોર્ટ, કહ્યું 'પાકિસ્તાનને પોતાનો બચાવ કરવાના અધિકાર'ને યુએસનું સમર્થન
રાજકીય બાબતોના અંડર સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એલિસન હૂકરે કહ્યું, "તાલિબાન હુમલાઓથી પોતાનો બચાવ કરવાના પાકિસ્તાનના અધિકારને સમર્થન આપી રહ્યા છીએ."
વોશિંગ્ટન: અથડામણો પછી પડોશી અફઘાનિસ્તાન પર બોમ્બમારો કર્યા પછી અને તેની તાલિબાન સરકાર સામે યુદ્ધની ઘોષણા કર્યા પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે શુક્રવારે કહ્યું કે તેણે પાકિસ્તાનને ટેકો આપ્યો છે. "અમે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ અને તાલિબાન હુમલાઓથી પોતાનો બચાવ કરવાના પાકિસ્તાનના અધિકારને સમર્થન આપી રહ્યા છીએ," રાજકીય બાબતોના અંડર સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એલિસન હૂકરે પાકિસ્તાની સમકક્ષ સાથે વાત કર્યા પછી X પર લખ્યું.
તેમણે કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનના સૌથી વરિષ્ઠ કારકિર્દી રાજદ્વારી, વિદેશ સચિવ અમના બલોચ પ્રત્યે "પાકિસ્તાન અને તાલિબાન વચ્ચેની તાજેતરની લડાઈમાં માર્યા ગયેલા લોકો માટે સંવેદના વ્યક્ત કરી." હૂકરના ટૂંકા નિવેદનમાં લડાઈનો અંત લાવવાનું કહેવામાં આવ્યું ન હતું. બ્રિટને શરૂઆતમાં "ડી-એસ્કેલેશન" માટે હાકલ કરી, ચીને યુદ્ધવિરામની હાકલ કરી, અને ઈરાને મધ્યસ્થી કરવાની ઓફર કરી. તાલિબાન સત્તામાં પાછા ફર્યા અને અમેરિકાએ પીછેહઠ કરી ત્યારથી પાકિસ્તાને 2021 માં મુખ્ય અફઘાન શહેરો પર બોમ્બમારો કર્યો, જેમાં તાલિબાન સત્તામાં આવ્યા પછી અને અમેરિકાએ પીછેહઠ કરી ત્યારથી પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા હુમલાઓ થયા.
અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધે પાકિસ્તાન સાથેના અમેરિકાના સંબંધોને તણાવપૂર્ણ બનાવ્યા છે. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન ઇસ્લામાબાદ સાથે વધુ સંબંધ રાખવા માંગતા નથી કારણ કે અગાઉ તાલિબાનને ટેકો મળતો હતો, જ્યારે અમેરિકા પશ્ચિમ તરફી સરકારને ટેકો આપતું હતું.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાનો રસ્તો બદલી નાખ્યો છે અને પાકિસ્તાન સાથે ગાઢ સંબંધો બનાવ્યા છે. ગયા વર્ષે ભારત સાથેના સંઘર્ષ દરમિયાન મધ્યસ્થી કરવા બદલ પાકિસ્તાને તેમની પ્રશંસા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તેઓ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારને પાત્ર છે. શુક્રવારે અફઘાનિસ્તાન પરના હુમલા વિશે પૂછવામાં આવતા, ટ્રમ્પે પાકિસ્તાનના શક્તિશાળી લશ્કરી વડા, ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીર અને વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફની પ્રશંસા કરી હતી.
"તમારી પાસે એક સારા વડાપ્રધાન છે, તમારી પાસે એક સારા જનરલ છે, તમારી પાસે એક સારા નેતા છે. મને લાગે છે કે તે બે લોકો છે જેનો હું ખરેખર આદર કરું છું," ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું. "મને લાગે છે કે પાકિસ્તાન ખૂબ સારું કરી રહ્યું છે."
