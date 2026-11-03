અમેરિકાનો ઈરાન પર હુમલો: કેશ્મ ટાપુ પર વરસાવી મિસાઇલો, યુદ્ધવિરામનો ભંગ
અમેરિકામાં મધ્યસત્રની ચૂંટણી વચ્ચે ઈરાન પર બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો છે. આ હુમલામાં અત્યાર સુધી કોઈ ઘાયલ થયાની માહિતી મળી નથી.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 10:44 AM IST
તેહરાન: આજે અમેરિકામાં મધ્યસત્રની ચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી છે. એ દરમિયાન અમેરિકાએ ઈરાન પર બોમ્બમારો કર્યો હોવાના અહેવાલ છે. મળતી માહિતી મુજબ, અમેરિકાએ ઈરાનના દક્ષિણ ભાગમાં હોર્મુઝની સામુદ્રધુની નજીક આવેલા કેશ્મ ટાપુ અને બંદર લેંગેહમાં અનેક વિસ્ફોટ કર્યા.
ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝનના અહેવાલ મુજબ, કેશ્મ ટાપુ પર અનેક વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા. પોતાની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અમેરિકાની સંપત્તિઓ સામે સપાટીથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઇલોનો ઉપયોગ કરનારા ઈરાનીઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. વિસ્ફોટોનું કારણ શું હતું તે અંગે તાત્કાલિક કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી. જાનહાનિના પણ કોઈ અહેવાલ નથી.
આ ઘટનાઓ એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે ઈરાનની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ની એરોસ્પેસ ફોર્સે દાવો કર્યો છે કે તેણે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની નજીક અમેરિકાનાં ત્રણ ડ્રોન તોડી પાડ્યાં છે. તેમાં 55મું MQ-9 લશ્કરી ડ્રોન પણ સામેલ છે. ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન 'પ્રેસ ટીવી' અનુસાર, IRGCએ જણાવ્યું કે ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને કેશ્મ ટાપુની દક્ષિણે અમેરિકાનાં બે MQM-170 જાસૂસી ડ્રોન તોડી પાડવામાં આવ્યાં હતાં. આ સાથે, આ પ્રકારનાં કબજે કરાયેલા ડ્રોનની કુલ સંખ્યા ચાર થઈ છે.
અલગ નિવેદનમાં IRGCએ જણાવ્યું કે તેની એરોસ્પેસ ફોર્સે હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીની પૂર્વમાં નવી વિકસિત હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને અમેરિકાના MQ-9 ડ્રોનને શોધી કાઢ્યું અને નષ્ટ કર્યું. IRGCના કહેવા પ્રમાણે, અદ્યતન MQ-9 ડ્રોનને હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીની પૂર્વ તરફના હવાઈ ક્ષેત્રમાં શોધવામાં આવ્યું હતું અને દેશના એકીકૃત હવાઈ સંરક્ષણ નેટવર્ક હેઠળ કાર્યરત એરોસ્પેસ ફોર્સની નવી હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ તેને તોડી પાડ્યું હતું.
વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે સતત થઈ રહેલી રાજદ્વારી વાતચીતની વચ્ચે આ તાજા અહેવાલો આવ્યા છે. બંને પક્ષોએ વાતચીત દ્વારા ઉકેલ આવવાની શક્યતા દર્શાવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન સાથે રાજદ્વારી સમજૂતીની આશા વચ્ચે તેલના ભાવમાં પ્રતિ બેરલ આશરે 10 અમેરિકન ડૉલરનો ઘટાડો થયો છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'એક્સ' પરની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું: "તેલના ભાવ ખૂબ ઝડપથી ઘટી રહ્યા છે, પ્રતિ બેરલ લગભગ 10 ડૉલરનો ઘટાડો થયો છે, જે એક રેકોર્ડ છે. લોકોને લાગે છે કે ઈરાન સાથે યુદ્ધ નહીં થાય. ઈરાન શક્ય એટલી વહેલી તકે સમજૂતી કરવા માગે છે. એવું થઈ શકે છે."
અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જેડી વેન્સે પણ વાતચીત અંગે આશા વ્યક્ત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે વહીવટીતંત્ર માને છે કે થોડી પ્રગતિ થઈ છે. જોકે, ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ કહ્યું હતું કે તેહરાન કૂટનીતિ અને લશ્કરી ટકરાવ બંને માટે તૈયાર છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો નવી લશ્કરી કાર્યવાહી થશે, તો તેનો વધુ કડક જવાબ આપવામાં આવશે.
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