યુએસ અને ઈરાની વાટાઘાટકારોએ યુદ્ધવિરામ લંબાવવા અને નવી પરમાણુ વાટાઘાટો શરૂ કરવા માટે અસ્થાયી કરાર પર પહોંચ્યા

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના જણાવ્યા અનુસાર, કુવૈતે ઈરાનથી છોડવામાં આવેલી મિસાઇલોને અટકાવ્યા પછી લડાઈમાં તાજેતરની ઉગ્રતા એક દિવસ કરતાં પણ ઓછા સમય પહેલા આવી હતી.

રવિવાર, 24 મે, 2026 ના રોજ, ઈરાનના તેહરાન શહેરમાં, અન્ય લોકો શેરી ક્રોસ કરી રહ્યા છે ત્યારે એક મહિલા સાયકલ ચલાવી રહી છે. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : May 29, 2026 at 7:57 AM IST

વોશિંગ્ટન: આ બાબતથી પરિચિત એક અમેરિકન અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકા અને ઈરાની વાટાઘાટકારો ગુરુવારે ત્રણ મહિનાથી ચાલી રહેલા યુદ્ધવિરામને 60 દિવસ સુધી લંબાવવા અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વાટાઘાટોનો નવો રાઉન્ડ શરૂ કરવા માટે એક કામચલાઉ કરાર પર પહોંચ્યા હતા.

ઈરાને તાત્કાલિક આ કરારની પુષ્ટિ કરી ન હતી. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે ગુરુવારે સાંજે પુષ્ટિ કરી હતી કે એક કામચલાઉ કરાર થયો છે, પરંતુ કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેને મંજૂરી આપશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. "રાષ્ટ્રપતિ ક્યારે તેના પર હસ્તાક્ષર કરશે, અથવા તેઓ કરશે કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે," વાન્સે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું: "અમે ભાષાના કેટલાક મુદ્દાઓ પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છીએ."

આ ઉભરતા સમજૂતી પત્ર (MOU) એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધમાં નાજુક યુદ્ધવિરામ ખોરવાઈ રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના જણાવ્યા અનુસાર, કુવૈતે ઈરાનથી છોડવામાં આવેલી મિસાઈલોને અટકાવ્યાના એક દિવસ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં લડાઈમાં વધારો થયો છે.

આ પ્રસ્તાવમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉલ્લેખ

એક અધિકારી - જેમને જાહેરમાં ટિપ્પણી કરવા માટે અધિકૃત ન હતા અને નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી હતી - અનુસાર મેમોરેન્ડમ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કોઈ ટોલ વસૂલ કરી શકશે નહીં અને 30 દિવસની અંદર આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ પરથી બધી લેન્ડમાઈન દૂર કરવાની જરૂર પડશે.

યુદ્ધ દરમિયાન, ઈરાને સ્ટ્રેટને લગભગ સંપૂર્ણપણે અવરોધિત કરી દીધું હતું; તે વૈશ્વિક તેલ અને કુદરતી ગેસ વેપારના લગભગ પાંચમા ભાગ માટે એક મુખ્ય માર્ગ રહ્યો છે. આ બંધને કારણે વૈશ્વિક તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે ગુરુવારે એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં આગાહી કરી હતી કે એકવાર કરાર પૂર્ણ થઈ જાય, તો તેલના ભાવ "ખૂબ જ ઝડપથી નીચે આવી શકે છે."

ઈરાને કહ્યું છે કે તે કેટલાક વેપારી જહાજોને પસાર થવા દે છે - તાજેતરના દિવસોમાં દરરોજ લગભગ બે ડઝન, જે યુદ્ધ પહેલા દરરોજ 100 થી વધુ હતા - પરંતુ ઇસ્લામિક રિપબ્લિકે ઓછામાં ઓછા કેટલાક જહાજો પર ટોલ પણ વસૂલ્યો છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, તેણે એક ઔપચારિક "ગેટકીપર" એજન્સી બનાવી, જેના કારણે આ અઠવાડિયે નવા યુએસ પ્રતિબંધો લાગુ પડ્યા.

આ સંભવિત કરાર હેઠળ, અમેરિકા ધીમે ધીમે ઈરાની બંદરો પરથી નૌકાદળની નાકાબંધી હટાવશે અને પ્રતિબંધો હળવા કરવા માટે પણ સંમત થશે, જેનાથી ઈરાન તેનું વધુ તેલ વેચી શકશે.

તેમ છતાં, આ સંભવિત કરારના સમાચાર મળતાં જ, યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે ઈરાની સૈન્યની તેલ વેચાણ શાખા પર વધારાના પ્રતિબંધો લાદ્યા. આ નવા પ્રતિબંધો, જેનો સૌપ્રથમ અહેવાલ ધ એસોસિએટેડ પ્રેસ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, તે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર દબાણ લાવવા માટે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના આર્થિક અભિયાનને વિસ્તૃત કરે છે. આ સંભવિત કરારની વિગતો સૌપ્રથમ સમાચાર એજન્સી એક્સિઓસ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પરમાણુ મુદ્દો હજુ પણ વણઉકેલાયેલો

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 60 દિવસના યુદ્ધવિરામ દરમિયાન ચર્ચા થનારા પ્રથમ મુદ્દાઓમાંનો એક ઈરાનના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમનું ભાવિ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સી અનુસાર, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પાસે 60% શુદ્ધતા સુધી સમૃદ્ધ 440.9 કિલોગ્રામ (972 પાઉન્ડ) યુરેનિયમ છે; આ શસ્ત્રો માટે જરૂરી 90% શુદ્ધતાથી માત્ર એક નાનું તકનીકી પગલું છે.

વાન્સે ગુરુવારે સાંજે જણાવ્યું હતું કે વાટાઘાટ કરનારા અધિકારીઓ પ્રારંભિક કરારમાં અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમ અંગે કેટલીક સામાન્ય શરતો સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે વિગતો પછીની વાતચીતમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

વાન્સે કહ્યું હતું કે ચાલુ વાટાઘાટોમાં "પરમાણુ બાબતો, અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો ભંડાર, તેમજ સંવર્ધનનો પ્રશ્ન સંબંધિત કેટલાક મુદ્દાઓ" શામેલ છે. ઈરાને હજુ સુધી આ ભંડાર છોડવાની જાહેરમાં પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી નથી. માનવામાં આવે છે કે આ ભંડાર ગયા વર્ષે યુએસ હવાઈ હુમલામાં ભારે નુકસાન પામેલા ત્રણ પરમાણુ સ્થળો નીચે દટાયેલો છે.

પરમાણુ વિશ્લેષકો કહે છે કે ઈરાન ચીન અથવા રશિયાને સમૃદ્ધ યુરેનિયમ મેળવવા માટે સંભવિત અને સ્વીકાર્ય તૃતીય પક્ષ તરીકે વિચારી શકે છે, જે બંને તેહરાન સાથે ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે. પરંતુ ટ્રમ્પે બુધવારે કહ્યું હતું કે તેઓ આવી યોજનાથી "ખૂબ ખુશ" નહીં હોય.

જોકે ટ્રમ્પ અને તેમની ટીમે સંઘર્ષની શરૂઆતથી જ કહ્યું છે કે તેમના મુખ્ય ધ્યેયોમાંનો એક એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર ન મેળવે, વાન્સે યુદ્ધની સિદ્ધિઓને ઓછી નિર્ણાયક ગણાવી હતી.

"આપણે હવે એવી સ્થિતિમાં છીએ જ્યાં આપણે તેમના પરમાણુ કાર્યક્રમને નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રાખી શકીએ છીએ - ફક્ત આ રાષ્ટ્રપતિના કાર્યકાળ દરમિયાન જ નહીં, પરંતુ લાંબા સમય સુધી," વાન્સે કહ્યું. "તે અમેરિકન લોકો માટે ખૂબ સારી બાબત છે."

ઈરાન, જે લાંબા સમયથી તેનો કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રાખતો આવ્યો છે, તેણે આગ્રહ કર્યો છે કે કોઈપણ કરારમાં ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહ સામે લેબનોનમાં ઇઝરાયેલી લશ્કરી કાર્યવાહીનો અંત શામેલ હોવો જોઈએ. ગુરુવારે જ્યારે ઇઝરાયલે રાજધાની બૈરુત અને દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના શહેર ટાયરમાં હવાઈ હુમલા કર્યા ત્યારે લેબનોનમાં તણાવ વધુ વધ્યો. દેશના દક્ષિણ ભાગમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકો માર્યા ગયા.

કુવૈતે હુમલાની જાણ કરી

કુવૈતે જાહેરાત કરી કે ગુરુવારે તેની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ આવતા મિસાઇલો અને ડ્રોનને અટકાવ્યા, જોકે તેણે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે કયા લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઈરાને કહ્યું કે તેણે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં થયેલા હુમલાઓના જવાબમાં ખાડી દેશમાં યુએસ બેઝ પર ગોળીબાર કરીને બદલો લીધો; તેણે દેશનું નામ લીધું નથી.

કુવૈતના વિદેશ મંત્રાલયે ઈરાનની કાર્યવાહીને "ખુલ્લી આક્રમકતા" ગણાવી હતી અને યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે પર્સિયન ગલ્ફમાં અમેરિકાના ટોચના સાથીઓમાંથી એક પરના હુમલાને "યુદ્ધવિરામનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું હતું. એપ્રિલમાં યુદ્ધવિરામ શરૂ થાય તે પહેલાં, કુવૈત પર ઈરાન અને ઈરાનમાં ઈરાન સમર્થિત શિયા લશ્કર દ્વારા વારંવાર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ઘટનાક્રમ બુધવારે મોડી રાત્રે યુએસ અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે યુએસ દળોએ ઈરાનમાં વધુ હુમલા કર્યા છે; આ હુમલાઓએ દમાસ્કસ સ્ટ્રેટની આસપાસ ખતરો ઉભો કરતા ચાર એક-માર્ગી હુમલાના ડ્રોનને તોડી પાડ્યા, અને બંદર અબ્બાસમાં ઈરાની ગ્રાઉન્ડ-કંટ્રોલ સ્ટેશનને પણ નિશાન બનાવ્યું, જે પાંચમું ડ્રોન લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું.

ઈરાનના અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે બંદર અબ્બાસ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક નજીક થયેલા હુમલાની સ્વીકૃતિ આપી હતી અને રાજ્ય સમાચાર એજન્સી IRNA દ્વારા અહેવાલ આપ્યો હતો કે તેણે તે હવાઈ મથક સામે બદલો લીધો હતો જ્યાંથી હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે શું બદલો લેવાના હુમલા કુવૈત પર નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા; કુવૈત યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડનું ફોરવર્ડ હેડક્વાર્ટર, અનેક હવાઈ મથકો અને નૌકાદળનો અડ્ડો છે.

સોમવારે, યુ.એસ.એ દક્ષિણ ઈરાનમાં મિસાઈલ લોન્ચ સાઇટ્સ અને માઈન-લેઇંગ બોટ પર હુમલાની જાહેરાત કરી હતી, જેને પેન્ટાગોને "સ્વ-બચાવમાં લેવામાં આવેલી કાર્યવાહી" તરીકે વર્ણવી હતી. જોકે બંને દેશો બદલો લેવાના હુમલાઓ અને યુદ્ધવિરામ ઉલ્લંઘનના આરોપોની આપ-લે કરવાનું ચાલુ રાખે છે, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન સંપૂર્ણ પાયે યુદ્ધમાં પહોંચ્યા નથી, અને બંને પક્ષો વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે.

વેન્સે કહ્યું, "યુદ્ધવિરામની સ્થિતિ ઘણીવાર થોડી જટિલ હોય છે," પરંતુ વર્તમાન યુદ્ધવિરામ "મોટે ભાગે ચાલુ રહે છે." ગુરુવારે, ઈરાનની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ દક્ષિણ શહેર જામ નજીક "દુશ્મન વિમાન" ને નષ્ટ કરી દીધું, પ્રદેશના ગવર્નર, મસૂદ ટાંગેસ્તાનીએ રાજ્ય પ્રસારણકર્તા IRIB ને જણાવ્યું. આ ઘટના અંગે તાત્કાલિક કોઈ વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ નહોતી.

