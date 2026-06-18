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US-ઈરાને યુદ્ધ ખતમ કરવા અને હોર્મુઝને ખોલવા માટે 14-પોઈન્ટના MoU પર હસ્તાક્ષર કર્યા

આ સમજૂતી હોર્મુઝને તાત્કાલિક ખોલવા, ઈરાની ન્યૂક્લિયર ડસ્ટને નષ્ટ કરવા અને તેહરાન પ્રતિબંધોમાં રાહત આપે છે.

ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 7:57 AM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને વર્ચ્યુઅલી 14-મુદ્દાના સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ કરારનો ઉદ્દેશ બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને પ્રતિબંધો અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે અંતિમ કરાર માટે વાટાઘાટો કરવા માટે 60-દિવસની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો છે.

વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીને ટાંકીને, CNNએ અહેવાલ આપ્યો કે ટ્રમ્પે બુધવારે પેરિસમાં ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનને મળ્યા દરમિયાન વ્યક્તિગત રીતે મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ કરાર, જેના પર પેઝેશ્કિયાન દ્વારા પણ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, તે તાત્કાલિક અમલમાં આવ્યો. "યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ઇસ્લામાબાદ સમજૂતી કરાર" ના સત્તાવાર ટેક્સ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા.

યુએસ વહીવટીતંત્રના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ કરારને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને તાત્કાલિક ફરીથી ખોલવા માટે એક માળખું સ્થાપિત કરવા, ઈરાનના સમૃદ્ધ યુરેનિયમ ભંડારોનું સંચાલન કરવા અને ઈરાની પાલન પર તબક્કાવાર આર્થિક રાહત પૂરી પાડવા માટે એક પદ્ધતિ તરીકે વર્ણવ્યો હતો.

અધિકારીને ટાંકીને, CNNએ જણાવ્યું હતું કે, "આ મૂળભૂત રીતે એક કરાર છે જે આપણને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને તાત્કાલિક ફરીથી ખોલવાની મંજૂરી આપે છે અને ઈરાનીઓને તેમની પરમાણુ સામગ્રીનો નાશ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ કરે છે; તે પછી એક માર્ગ પૂરો પાડે છે જ્યાં, જો ઈરાનીઓ સારું વર્તન દર્શાવે છે, તો અમે આર્થિક અને પ્રતિબંધોમાં રાહત સાથે જવાબ આપીએ છીએ, જેનાથી તેઓ વધુ સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર બની શકે છે."

પ્રેસ ટીવી અનુસાર, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘાઈએ પુષ્ટિ આપી હતી કે એમઓયુના ટેક્સ્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે અને બંને પક્ષો દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે ઓમાન અને અન્ય રાષ્ટ્રો સાથે કેટલાક સમયથી વાટાઘાટો ચાલી રહી છે, અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સંચાલન માટેની વ્યવસ્થા અંગે વ્યાપક સર્વસંમતિ થઈ છે.

બાઘાઈએ જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનની સાર્વભૌમત્વ અને સત્તાને જાળવી રાખીને સલામત દરિયાઈ માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. 14-મુદ્દાના કરારમાં લશ્કરી કાર્યવાહી - જેમાં લેબનોનનો સમાવેશ થાય છે તેને તાત્કાલિક અને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની અને 60 દિવસની અંદર અંતિમ સોદા પર વાટાઘાટો પૂર્ણ કરવાનું વચન શામેલ છે, જે પરસ્પર સંમતિથી વધારી શકાય છે.

આ કરાર હેઠળ, અમેરિકા તેના નૌકાદળના નાકાબંધી અને સંબંધિત પ્રતિબંધો હટાવવાનું શરૂ કરશે, જ્યારે ઈરાન વાણિજ્યિક જહાજોને શરૂઆતના 60 દિવસના સમયગાળા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી મુક્ત અને સલામત માર્ગ આપશે. આ દસ્તાવેજમાં પ્રતિબંધો ધીમે ધીમે હટાવવા, ઈરાનની સ્થિર સંપત્તિઓ મુક્ત કરવા, ઈરાની તેલ નિકાસ માટે ટ્રેઝરી છૂટ અને ઈરાન માટે ઓછામાં ઓછા $300 બિલિયનના યુએસ-સમર્થિત પુનર્નિર્માણ અને આર્થિક વિકાસ કાર્યક્રમની યોજનાઓની રૂપરેખા પણ આપવામાં આવી છે.

પ્રેસ ટીવી અનુસાર, ઈરાને મેમોરેન્ડમમાં પુનઃપુષ્ટિ કરી છે કે તે પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવશે નહીં કે પ્રાપ્ત કરશે નહીં. આ કરારમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA) ની દેખરેખ હેઠળ ઈરાનના સમૃદ્ધ યુરેનિયમ ભંડારના ભવિષ્યની ચર્ચા કરવાની જોગવાઈઓ પણ શામેલ છે.

ફોક્સ ન્યૂઝે અગાઉ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, મોટા ફ્રેમવર્કમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા, યુએસ નાકાબંધી હટાવવા, ઈરાનની યુરેનિયમ સંવર્ધન પ્રવૃત્તિઓ અંગે 60-દિવસની વાટાઘાટોનો સમયગાળો શરૂ કરવો, પ્રતિબંધોમાં રાહત માટેના પગલાં અને ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહને શામેલ કરતા સંગઠિત યુદ્ધવિરામનો સમાવેશ થશે.

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