અમેરિકા અને ઈરાને કતારમાં અલગ મીટિંગ યોજી, ચર્ચા ચાલુ રાખવા માટે સંમત થયા
ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતાના અંતિમ સંસ્કાર પછી "શક્ય તેટલા વહેલા" આગામી બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવશે.
Published : July 2, 2026 at 8:11 AM IST
નવી દિલ્હી: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાનની વાટાઘાટ કરતી ટીમે બુધવારે કતારી અને પાકિસ્તાની મધ્યસ્થીઓ સાથે અલગ-અલગ મુલાકાત કરી હતી, જેમાં "સકારાત્મક પ્રગતિ" થઈ હતી અને તેઓ ચર્ચા ચાલુ રાખવા સંમત થયા હતા, એમ યજમાન કતારે જણાવ્યું હતું.
ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા, સ્વર્ગસ્થ આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇના અંતિમ સંસ્કાર પછી "શક્ય તેટલા વહેલા" આગામી બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવશે, એમ કતારના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા માજેદ અલ-અંસારીએ X પર જણાવ્યું હતું. અંતિમ સંસ્કાર શનિવારથી તેહરાનમાં શરૂ થવાના છે.
યુ.એસ. મધ્યપૂર્વના રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને યુ.એસ. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જમાઈ જેરેડ કુશનર, ઈરાનના ટોચના વાટાઘાટકાર, કાઝેમ ઘરીબાદી સાથે યુદ્ધનો કાયમી અંત લાવવા વાટાઘાટો માટે કતારમાં હતા. વાટાઘાટકારોનો ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને લેબનોન પર મતભેદો મોટા પ્રમાણમાં હોવા છતાં, ટોચના નેતાઓ માટે કરાર પર મહોર લગાવવાનો માર્ગ મોકળો કરવા માટે સ્પષ્ટતાઓ શોધવાનો છે.
બુધવારે તેહરાનના સરકારી ટેલિવિઝને જણાવ્યું કે, ઈરાનથી મંજૂરી ન લીધેલા માર્ગનો ઉપયોગ કરતી વખતે એક જહાજ સ્ટ્રેટમાં ફસાઈ ગયું હતું. આ જહાજની ઓળખ વિદેશી કન્ટેનર જહાજ તરીકે કરવામાં આવી હતું. પરંતુ તેના વિશે અન્ય કોઈ વિગતો અપાઈ નથી. એવું લાગે છે કે, આ રિપોર્ટનો હેતુ સ્ટ્રેટ પર તેહરાનના નિયંત્રણના દાવાઓને મજબૂત કરવાનો હતો, જેને વિશ્વ લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ માને છે. સ્ટ્રેટમાંથી દુનિયાના તેલ અને કુદરતી ગેસનો પાંચમો ભાગ પસાર થાય છે.
28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન સામે યુદ્ધ શરૂ કર્યું ત્યારથી, ઈરાને જળમાર્ગને મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે બંધ કરવાની ક્ષમતાનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેનાથી ઊર્જા અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માલસામાનના વૈશ્વિક બજારોમાં ખલેલ પહોંચી છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વાટાઘાટોમાં મુખ્ય મુદ્દો
એસોસિએટેડ પ્રેસે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 60 દિવસ માટે ચાર્જ ચૂકવ્યા વિના જહાજોને પસાર થવા દેવા માટે વચગાળાના કરારના ભાગ રૂપે સંમત થયા હતા. પરંતુ તેહરાને આગ્રહ કર્યો હતો કે તે જહાજોના રૂટને નિયંત્રિત કરશે અને બાદમાં પેસેજ માટે ફી વસૂલશે.
અમેરિકા અને ઘણા ગલ્ફ આરબ રાજ્યો કહે છે કે, તેઓ આ ફી સાથે સંમત નથી. ઓમાન અને યુએન એજન્સી દ્વારા ઓમાનના કાંઠા નજીક એક નવો માર્ગ શરૂ કરવાના પ્રયાસને કારણે ગયા સપ્તાહના અંતે સમગ્ર મધ્યપૂર્વમાં હુમલાઓ થયા, જેનાથી તણાવ ઉજાગર થયો.
ઈરાનના રાજ્ય ટીવીએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, જહાજ "તેના માલસામાન સાથે દરિયામાં ફસાઈ ગયું હતું કારણ કે તેણે પસંદ કરેલો માર્ગ છીછરા પાણીવાળો હતો અને તે સફર ચાલુ રાખવામાં અસમર્થ હતું." તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, જહાજોએ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનના અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની જરૂર છે.
ગાર્ડની નૌકાદળે વારંવાર ચેતવણી આપી છે કે "પર્શિયન ગલ્ફમાં 'રૂટ ઓફ ઓથોરિટી' સિવાયના કોઈપણ માર્ગો દ્વારા પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવાથી ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવી ઘટનાઓ બની શકે છે."
અહેવાલમાં તાજેતરના દિવસોમાં ઈરાનના તેહરાનની પરવાનગી વિના સ્ટ્રેટમાંથી બહાર નીકળવાની હિંમત કરવા બદલ હુમલો કરાયેલા બે જહાજોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી, જેમાં કતારથી ક્રૂડ ઓઇલ લઈ જતા એક જહાજનો પણ સમાવેશ થાય છે.
કતાર બંને પક્ષો સાથે મુલાકાત કરી
કતાર સરકારના એક નિવેદન અનુસાર, વિટકોફ અને કુશનરે બુધવારે કતારના શાસક અમીર, શેખ તમિમ બિન હમાદ અલ થાની અને તેના વિદેશ પ્રધાન, શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહેમાન અલ થાની સાથે મુલાકાત કરી હતી.
ચર્ચામાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ટ્રાફિક સંબંધિત વિગતોનો સમાવેશ થતો હતો, યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "દેખીતી રીતે, અમે પરમાણુ મુદ્દા વિશે ચિંતિત છીએ," વાન્સે કહ્યું. "અમે તેના વિશે વાત શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ."
શેખ મોહમ્મદે ઘારીબાદી અને અન્ય ઈરાની અધિકારીઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી, જેમાં પાકિસ્તાની મધ્યસ્થી પણ હાજર હતા. ઘારીબબાદીએ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળે અમેરિકન પક્ષ સાથે કોઈ સીધી વાતચીત કરી નથી, અને મધ્યસ્થી સાથેની તેમની વાતચીત લેબનોન અને ઈરાનની કેટલીક સ્થિર સંપત્તિ પરત કરવાની યોજના સાથે સંબંધિત હતી, એમ ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે.
વાટાઘાટોમાં લેબનોન એક કાંટાળો મુદ્દો રહે છે. ઈરાને આગ્રહ કર્યો છે કે ઈરાની સમર્થિત લશ્કરી દળો હિઝબુલ્લાહ અને ત્યાં ઇઝરાયેલી લશ્કરી દળો વચ્ચેની બધી લડાઈઓ સમાપ્ત થાય.
ઈરાને પણ ઇઝરાયલને દક્ષિણ લેબનોનમાં હાલમાં કબજે કરેલી જમીન છોડી દેવાની હાકલ કરી છે. ઇઝરાયલ આ પ્રદેશ પર કબજો યથાવત રાખવા મક્કમ છે અને હિઝબુલ્લાહ પર હુમલો કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ, જે ઉત્તર ઇઝરાયલમાં હુમલાઓ કરી રહ્યું છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી વધુ જહાજો બહાર નીકળ્યા
સપ્તાહના હુમલાઓ પછી સ્ટ્રેટમાં જહાજોની અવરજવર ઘટી ગઈ છે, પરંતુ વધુ દેશો કહે છે કે તેમના જહાજો બહાર નીકળી ગયા છે.
થાઈ વિદેશ મંત્રાલયે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, થાઈ ઓપરેટરો દ્વારા ભાડે લેવામાં આવેલા 11 થાઈ ધ્વજવાળા જહાજો અથવા જહાજોમાંથી 10 સુરક્ષિત રીતે સ્ટ્રેટમાંથી રવાના થઈ ગયા છે. દક્ષિણ કોરિયાના અધિકારીઓ કહે છે કે, દેશના 26 જહાજોમાંથી બે સિવાયના બધા સુરક્ષિત રીતે રવાના થઈ ગયા છે જે ફસાયેલા હતા.
(એજન્સીના ઇનપુટ સાથે).
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