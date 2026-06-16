કેલિફોર્નિયામાં અમેરિકન એરફોર્સનું B-52 બોમ્બર વિમાન ક્રેશ, 8 લોકોના મોત
અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા રાજ્યમાં એરફોર્સનું એક વિમાન ક્રેશ થયું છે. અકસ્માતનું કારણ જાણી શકાયું નથી.
Published : June 16, 2026 at 8:44 AM IST
કેલિફોર્નિયા: અમેરિકાના કેલિફોર્નિયાના મોજાવે રણમાં અમેરિકન એરફોર્સનું B-52 સ્ટ્રેટોફોર્ટ્રેસ બોમ્બર વિમાન ક્રેશ થયું હતું જેમાં આઠ ક્રૂ મેમ્બરના મોત થયા છે. જોકે, ક્યા કારણોથી આ દુર્ઘટના સર્જાઇ તેની જાણ થઇ શકી નથી. અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે.
CNN અનુસાર, વિમાન નિયમિત ટેસ્ટ મિશન પર હતું. લોસ એન્જલસના ઉત્તર-પૂર્વમાં મિલિટ્રી ઇંસ્ટોલેશન પાસે વિમાન ક્રેશ થયા પહેલા લગભગ 11:20A am (લોકલ સમય) પર ઉડ્યુ હતું. રિપોર્ટે જણાવ્યું કે એડવર્ડ્સ એરફોર્સ બેસે જણાવ્યું કે એરક્રાફ્ટમાં સવાર તમામ આઠ ક્રૂ મેમ્બર્સના મોત થયાની આશંકા છે. ઘટના હે રેસક્યૂના પ્રયાસથી રિકવરી ઓપરેશનમાં બદલાઇ ગઇ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, કર્નલ જેમ્સ હેસે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું, 'આ દુ:ખદ છે અને તેમાં બચવું મુશ્કેલ હતું.'
Eight people aboard a B-52 bomber that crashed shortly after takeoff Monday morning at a U.S. Air Force base in Southern California’s Mojave Desert are believed to be dead, according to the Air Force. https://t.co/S3VQi5th6d— The Associated Press (@AP) June 15, 2026
ક્રેશ થયા બાદ ઇમરજન્સી રેસ્પોન્ડર્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા. બેસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ક્રેશ સ્થળ પરથી કાળા ધુમાડાના ઊંચા ગોટા નીકળતા જોયા હતા, જે દૂરથી દેખાતા હતા. CNN સાથે જોડાયેલા KCAL દ્વારા પ્રસારિત વીડિયો ફૂટેજમાં રન વે પર એક મોટું કાળું નિશાન અને ધુમાડો જોવા મળ્યો હતો, જોકે બોમ્બરના કાટમાળને ઓળખવો મુશ્કેલ હતું.
ચીફ માસ્ટર સાર્જન્ટ જોશુઆ ટી સ્કારલોકને જણાવ્યું હતું કે, અધિકારીઓ મૃતકોના પરિવારોને જાણ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. અહેવાલો અનુસાર, ક્રૂમાં લશ્કરી કર્મચારીઓ, સરકારી નાગરિકો અને સરકારી કોન્ટ્રાક્ટરોનો સમાવેશ થાય છે.
વાયુસેનાના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે જ્યારે ક્રેશ થયુ ત્યારે વિમાન રડાર આધુનિકીકરણ કાર્યક્રમના સમર્થનમાં એક પરીક્ષણ મિશન ચલાવી રહ્યું હતું. જોકે બેઝ ફરીથી ખોલવામાં આવ્યો છે, અધિકારીઓ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે અને ક્રેશ સ્થળ પરથી કાટમાળ સાફ કરી રહ્યા છે, તેથી મંગળવાર સુધી કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
B-52 સ્ટ્રેટોફોર્ટ્રેસએ અમેરિકન એરફોર્સ સાથે સક્રિય સેવામાં રહેલા સૌથી જૂના વિમાનોમાંનું એક છે. 1955માં સૌપ્રથમ રજૂ કરાયેલ, આ લાંબા અંતરનું ભારે બોમ્બર અમેરિકા વ્યૂહાત્મક શસ્ત્રોના શસ્ત્રાગારનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ છે.
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