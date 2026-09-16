અમેરિકાએ પહેલીવાર સ્વીકાર્યું; તેણે અંતરિક્ષમાં તૈનાત કર્યા છે ઘાતક હથિયાર
અમેરિકી લશ્કરી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, દુશ્મનના હુમલા સામે રક્ષણ મેળવવા માટે પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં સક્રિય શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ ગોઠવવામાં આવી છે.
Published : September 16, 2026 at 1:11 PM IST
વૉશિંગટનઃ અમેરિકાએ પહેલીવાર એ પુષ્ટિ કરી છે કે તેણે પૃથ્વીની કક્ષામાં 'અંતરિક્ષ હથિયાર' તૈનાત કર્યા છે. આ એક મોટી વાત છે, કારણ કે પહેલા પણ રશિયા જેવા દેશો વિશે ચેતવણી આપવામા આવી હતી કે કદાચ અંતરિક્ષમાં હથિયાર તૈનાત કરી રહ્યું છે. અંતરિક્ષ વિશે લાંબા સમયથી નક્કી થયું હતું કે તેનો ઉપયોગ ફક્ત શાંતિપૂર્ણ ઉદ્દેશ્યો માટે કરવામા આવશે.
એર ફોર્સ સેક્રેટરી ટ્રૉય મીંકે સોમવારે કહ્યું કે અમેરિકી સેનાએ પહેલીવાર દુશ્મનના હુમલાથી બચવા માટે એક્ટિવ વેપન સિસ્ટમને પૃથ્વીની ઑર્બિટમાં રાખી છે. મીંકએ એ નથી જણાવ્યું કે એ હથિયાર કેવા હતા, એ કેવી રીતે કામ કરે છે, સ્પેસ કે પૃથ્વી પર બીજી ચીજોને ટારગેટ કરી રહ્યા હતા કે નહીં. અમેરિકાએ બે વર્ષ પહેલા ચેતવણી આપી હતી કે રશિયા એક નવું સ્પેસ-બેસ્ડ, એન્ટી-સેટેલાઈટ હથિયાર બનાવી રહ્યું છે, જો કે વ્હાઈટ હાઉસે એ સમયે જોખમ ન હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પરંતુ એન્ટી-સેટેલાઈટ હથિયારના રિપોર્ટે રશિયા અને ચીનથી સ્પેસના જોખમને લઈને લાંબા સમયથી ચાલતી ચિંતાઓને ઉજાગર કરી છે, કારણ કે અમેરિકાનું મોટાભાગનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેટેલાઈટ કોમ્યુનિકેશન પર નિર્ભર છે. અમેરિકાએ પહેલા પણ ધરતી પરથી સેટેલાઈટને તોડી પાડવાની પોતાની ક્ષમતા દેખાડી છે.
'એર એન્ડ સ્પેસ ફોર્સીસ એસોસિએશનની એર, સ્પેસ એન્ડ સાયબર કોન્ફરન્સ'માં બોલતા મીંકે એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે, વાયુસેના પોતાની ક્ષમતાઓમાં વધુને વધુ ઑટોનૉમસ સિસ્ટમ (autonomous systems)નો સમાવેશ કરી રહી છે અને અનુમાન લગાવ્યું કે 2032 સુધી આ સર્વિસ સંપૂર્ણ રીતે અલગ દેખાશે.
તેમણે કહ્યું, "અમે વર્તમાન જોખમો સામેની તૈયારીઓ વધારી રહ્યા છીએ." આ બાબત એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અવકાશ પર વિશેષ ભાર મૂકી રહ્યું છે. ૨૦૧૯માં તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન, ટ્રમ્પે 'સ્પેસ ફોર્સ' (અવકાશ દળ)ની એક અલગ લશ્કરી શાખા તરીકે સ્થાપના કરી હતી. તેમના બીજા કાર્યકાળમાં, તેમણે 'ગોલ્ડન ડોમ' મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમની જાહેરાત કરી છે. જેમાં અવકાશમાં અમેરિકન શસ્ત્રો તૈનાત કરવાના પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રમ્પે ગયા વર્ષે કહ્યું હતું કે, તેમને અપેક્ષા છે કે આ સિસ્ટમ તેમના કાર્યકાળના અંત પહેલાં—જે જાન્યુઆરી ૨૦૨૯માં પૂર્ણ થાય છે— સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ જશે, અને તેમાં મિસાઇલોને ઈન્ટરસેપ્ટ કરવાની ક્ષમતા હશે ભલે તે સ્પેસમાંથી લૉન્ચ થાય.
રાષ્ટ્રપતિ તરીકેના તેમના પ્રથમ સપ્તાહ દરમિયાન, ટ્રમ્પે એક કારોબારી આદેશ દ્વારા પેન્ટાગોનને અવકાશ-આધારિત ઇન્ટરસેપ્ટર્સ (સ્પેસ-બેસ્ડ ઈન્ટરસેપ્ટર્સ) વિકસાવવાનો નિર્દેશ પણ આપ્યો હતો. કોંગ્રેશનલ બજેટ ઓફિસના અંદાજ મુજબ, આવતા 20 વર્ષોમાં "ગોલ્ડન ડોમ"ના ફક્ત સ્પેસ-બેસ્ડ પાર્ટ્સની કિંમત 542 બિલિયન ડૉલર સુધી હોઈ શકે છે.
બાઈડેન પ્રશાસને 2024માં જાહેરાત કરી હતી કે, રશિયા એક અંતરિક્ષ આધારિત પરમાણુ હથિયાર બનાવી રહ્યું છે. આ અંતરિક્ષમાં લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે અને પોતાની આસ-પાસના સેટેલાઈટ્સને નષ્ટ કરવા સક્ષમ હશે. તેનાથી અમેરિકામાં અંતરિક્ષમાં હથિયારોના આઈડિયા પર નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ.
એપ્રિલ 2024માં રશિયાએ અમેરિકા, જાપાનના એક જૉઈન્ટ પ્રસ્તાવને વીટો કરી દીધો. આ પ્રસ્તાવમાં તમામ દેશોને કહેવામા આવ્યું હતું કે, તે સ્પેસમાં ન્યૂક્લિયર હથિયાર કે બીજા મોટા પાયે તબાહી મચાવનારા હથિયાર ન બનાવે કે તૈનાત ન કરે. આ 1967ના એક આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર અંતર્ગત પ્રતિબંધ હતો, જેમાં અમેરિકા અને રશિયા સામેલ હતા. આ કરારમાં એ પણ કહેવામા આવ્યું હતું કે, અંતરિક્ષ એક વૈશ્વિક ક્ષેત્ર છે જેનો ઉપયોગ ફક્ત શાંતિપૂર્ણ કામો માટે કરવામા આવી શકે છે.
રશિયન પ્રતિનિધિમંડળે આ પ્રસ્તાવને પાખંડ અને બેવડાં ધોરણોનું ઉદાહરણ ગણાવ્યુ અને તેની જગ્યાએ અંતરિક્ષમાં તમામ હથિયારો પર હમેશા માટે પ્રતિબંધ લગાવવાનો એક અન્ય પ્રસ્તાવ રાખ્યો. તે આખરે ફેલ થઈ ગયો. રશિયાએ તર્ક આપ્યો હતો કે અમેરિકા અને તેના સાથી આઉટર સ્પેસમાં તમામ હથિયારો પર પ્રતિબંધનો વિરોધ કરે છે, કારણ કે તેઓ ત્યાં હથિયાર તૈનાત કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.
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