ઘાસના પૂતળા બનાવી નિભાવાઈ અંતિમ વિધિ, નેપાળમાં ગુમ સ્વજનોના બૌદ્ધ ધર્મામવલંબી કરી રહ્યા છે અંતિમ સંસ્કાર
પરંપરા જાળવી રાખતા નેપાળના બૌદ્ધ ધર્માવલંબીઓએ પૂરમાં ગુમ પરિવારના ગુમ સભ્યો માટે પ્રતિકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર શરૂ કર્યા
Published : September 4, 2026 at 9:13 PM IST
નુવાકોટ: 26 ઓગસ્ટના રોજ નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરને આખી દુનિયાએ જોયું. આ ગંભીર કુદરતી આફતમાં અત્યાર સુધીમાં 1,259 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે 5,000 થી વધુ લોકો ગુમ થયા છે. આટલા સમય પછી પણ તેમના પ્રિયજનોના કોઈ સમાચાર ન મળતાં, પરિવારોએ હવે તેમના માટે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
સંબંધીઓએ તેમના ગુમ થયેલા પરિવારના સભ્યોને ફરી ક્યારેય જોવાની આશા ગુમાવી દીધી છે. અહીં નેપાળમાં, બૌદ્ધ સમુદાયના સભ્યો પૂરમાં ગુમાવેલા પરિવારના સભ્યો માટે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરી રહ્યા છે. લાકડી પકડીને, કામેશ સિંહ તમાંગ નાના કાપડના ટુકડાઓના ઢગલા તરફ ઉદાસ નજરે જોતા હતા જે કાળજીપૂર્વક ઢગલા કરીને સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. સમય સમય પર, તે લાકડીથી ઢગલા તૂટી ન જાય અને આગ બળતી રહે તેની ખાતરી કરવા માટે તેને ધીમેથી ગોઠવતા હતા.
આ કોઈ સામાન્ય આગ નથી; તે એક અંતિમ સંસ્કારની ચિતા છે. અહીં, કામેશ તેમના પરિવારના 17 સભ્યોને વિદાય આપી રહ્યા છે જેઓ 26 ઓગસ્ટના રોજ નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂર દરમિયાન ગુમ થઈ ગયા હતા. ચિતામાંથી જ્વાળાઓ ફૂટી અને ઉંચી થઈ. તેમના ગુમ થયેલા પ્રિયજનો મૃત્યુ પામ્યા હોવાનું સ્વીકારીને, સંબંધીઓએ અંતિમ વિદાય આપી - મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપવા માટે ચિતા પર થોડા ટીપાં પાણી છાંટીને અથવા ઠંડા પીણા, બિસ્કિટ, ચિપ્સ અને અન્ય નાસ્તા મૂકીને. ચિતા પ્રગટાવતી વખતે, શોકગ્રસ્ત સંબંધીઓએ તેમના પ્રિયજનો માટે પ્રાર્થના કરી, તેમની આંખો આંસુઓથી ચમકી.
26 ઓગસ્ટના રોજ નેપાળ-તિબેટ સરહદ નજીક બરફ અને ખડકોના હિમપ્રપાતને કારણે પૂરે ઉત્તર અને મધ્ય નેપાળના અસંખ્ય નગરો અને ગામડાઓમાં વ્યાપક વિનાશ વેર્યો.
જે દિવસે આ ભયાનક આફત આવી, તે દિવસે 40 વર્ષનો એક વ્યક્તિ ફળના ઝાડની સંભાળ રાખી રહ્યો હતો અને પર્વતોમાં તેની જમીન પર કામ કરી રહ્યો હતો. અચાનક, નેપાળ-તિબેટ સરહદ નજીક આવેલા રાસુવા જિલ્લાના તેમના ગામ થિરુમાં મૃત્યુ અને વિનાશ સાથે પૂરનું પાણી ઝડપથી ધસી આવ્યું. વહેતા પ્રવાહે તેમના પરિવારના મોટાભાગના સભ્યોને તણાઈ ગયા; ફક્ત ઊંચાઈ પર રહેલા લોકો જ આ વિનાશક કુદરતી આફતમાંથી બચી શક્યા.
ETV ભારત સાથે પોતાનું દુઃખ શેર કરતાં કામેશે કહ્યું, "મારો ભાઈ, બહેન, દીકરા, દીકરીઓ, ભત્રીજા, ભત્રીજી અને એક પુત્રવધૂ બધા ગુમ થઈ ગયા છે - એટલે કે તેઓ ગુમ થઈ ગયા છે. મારા પરિવારના 11 થી 45 વર્ષની વયના 17 સભ્યો ગુમ છે. અમે છેલ્લા નવ દિવસથી ત્રિશુલી નદીના કિનારે શોધ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ અમારું નસીબ એટલું ખરાબ છે કે અમને તેમના મૃતદેહ પણ મળ્યા નથી."
કામેશના શબ્દો ખરેખર હૃદયદ્રાવક છે. તેમણે યાદ કર્યું કે તેઓ તેમના પરિવારના નાના બાળકોને બિસ્કિટ, વેફર, બટાકાની ચિપ્સ, *મિશ્રણ* (સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો), ઠંડા પીણાં, ચોકલેટ અને કેન્ડી જેવી વસ્તુઓ કેવી રીતે આપતા હતા. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે બાળકોને આ વસ્તુઓ ખૂબ ગમતી હતી, ભલે તેઓ ઘણીવાર તેમને ઠપકો આપતા અથવા આવા નાસ્તા ખાવાથી મનાઈ કરતા.
કામેશે કહ્યું કે આજે તેમણે ગુમ થયેલા બાળકો માટે આ મનપસંદ નાસ્તાનો મોટો જથ્થો ખરીદ્યો હતો. આ કહેતા તેમની આંખો આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ અને તેમનો અવાજ ધ્રુજી ગયો; આ એક એવી પીડા છે જે બહુ ઓછા લોકો ખરેખર સમજી શકે છે.
કામેશ બૌદ્ધ ધર્મનો અનુયાયી છે. તેમના સમુદાયના વડીલોએ તેમને તેમના ગુમ થયેલા પરિવારના સભ્યો માટે અંતિમ સંસ્કાર કરવાની સલાહ આપી જેથી તેઓ શાંતિથી આગળની યાત્રા પર આગળ વધી શકે. વિનાશથી તેમના સ્થાનિક વિસ્તારને સંપૂર્ણપણે તબાહ થઈ ગયો હોવાથી, તેમણે નુવાકોટ જિલ્લાના ધુંગે શહેરમાં એક મંદિરની મુલાકાત લેવાનું નક્કી કર્યું - જે ત્રિશુલી નદીના કિનારે આવેલું છે જેના કારણે આ દુર્ઘટના થઈ હતી.
કામેશે કહ્યું કે તેમણે આ મઠ પસંદ કર્યો કારણ કે તેમના વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી, જેના કારણે ધાર્મિક વિધિઓ માટે જરૂરી સામગ્રી મેળવવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. દરેક ગુમ થયેલા વ્યક્તિ માટે 'કુશ' ઘાસથી બનેલા નાના પૂતળા તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા - જે આવા સમારંભો માટે પવિત્ર માનવામાં આવતા હતા. તેમને કફન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા કાપડના ટુકડાથી ઢાંકવામાં આવ્યા હતા અને અંતે તેમને અગ્નિદાહ આપવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, મઠમાં આ પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરનાર કામેશ એકલા નહોતા. ચિતા બૌદ્ધ સમુદાયના 40 ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓ માટે હતી, અને તેમના નજીકના સંબંધીઓ આ પ્રસંગે હાજર હતા. રાસુવા જિલ્લાના ઉત્તર કાઈ ગામના પેમ્બા લામા પણ તેમાં સામેલ હતા; તેઓ તેમના ભાઈ અને કાકા સહિત ચાર પરિવારના સભ્યોને અંતિમ વિદાય આપી રહ્યા હતા.
પેમ્બાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેઓ આ ધાર્મિક વિધિઓ અન્યત્ર કરી શક્યા હોત, ત્યારે આ મઠ સૌથી નજીકનું અને સલામત સ્થાન હતું. તેમના ગામ અને પડોશી વિસ્તારોના ઘણા લોકોએ હજુ સુધી તેમના ગુમ થયેલા સંબંધીઓ માટે સમાન સંસ્કાર કર્યા નથી. તેઓ પણ આખરે આમ કરશે, પરંતુ ખરાબ હવામાન હાલમાં મુસાફરીમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યું છે.
કામેશ, પેમ્બા અને અન્ય ઘણા લોકો તેમના ગુમ થયેલા પ્રિયજનો માટે પ્રતીકાત્મક અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે અહીં પહોંચ્યા હતા - આ કાર્ય મુશ્કેલ અને પરંપરાગત રીતે પુરુષો માટે અનામત માનવામાં આવે છે. દરમિયાન, ઘણા લોકોએ બૌદ્ધ સાધુઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિઓ અને પ્રાર્થનામાં ભાગ લેવા માટે મંદિરમાં આશરો લીધો. પૂરમાં જે ભક્તોના સંબંધીઓ ગુમ થયા હતા તેઓ ફોટોગ્રાફ્સ લાવ્યા અને તેમને પૂજારીઓને આપ્યા, જેમણે પછી પવિત્ર મંત્રોના જાપ અને ઘંટ અને ઝાંઝના વગાડ વચ્ચે તેમને એક નાના ઔપચારિક અગ્નિમાં સોંપી દીધા.
એક બૌદ્ધ સાધુએ ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના ફોટા એક પછી એક અગ્નિમાં મૂકવાનું શરૂ કર્યું, જ્યારે તેમના બચી ગયેલા પરિવારના સભ્યો હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી. તેઓ પવિત્ર સ્તોત્રો ગાતી વખતે વેદી પર મૂકવા માટે ફળો, અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો અને પાણીની બોટલો જેવા પ્રસાદ પણ લાવ્યા હતા. પ્રાર્થના દરમિયાન ઘણા લોકો લાગણીથી ભરાઈ ગયા હતા; જ્યારે સાધુએ તેમના પ્રિયજનોના ફોટા જ્વાળાઓમાં ફેંકી દીધા ત્યારે તેઓ અવિશ્વસનીય રીતે રડી પડ્યા, જ્યારે અન્ય લોકોએ દિલાસો આપ્યો અને તેમના દુઃખમાં ભાગીદારી કરી.
આ દુર્ઘટનામાં હેમા લામાએ પોતાના બે નાના પુત્રો ગુમાવ્યા. તેમણે વ્યક્ત કર્યું કે તેમના પ્રિયજનોના અચાનક મૃત્યુથી તેમનું દુઃખ વધુ ગહન થયું - તેમને તેમના મૃતદેહ જોવાની તક પણ મળી નહીં.
પીડાથી ભરેલા હેમા લામાએ કહ્યું કે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, તેઓ સ્વીકારી શકતા નથી કે તેમના પુત્રો હવે આ દુનિયામાં નથી. પોતાને સાંત્વના આપવાનો પ્રયાસ કરતા, તેમણે કહ્યું કે તેઓ શાંતિથી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે જો તેઓ જીવંત અને સુરક્ષિત હોય - અથવા કદાચ ક્યાંક ફસાયેલા હોય - તો તેઓ તેમની પાસે પાછા આવે. બૌદ્ધ સાધુઓએ સમજાવ્યું કે, પરંપરા મુજબ, ગુમ થયેલ વ્યક્તિ માટે અંતિમ સંસ્કાર સાતમા દિવસથી શરૂ કરી શકાય છે; ભક્તો આ પ્રથાનું પાલન કરી રહ્યા હતા.
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