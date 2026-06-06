UNSC સભ્યપદ એક મોટી જવાબદારી, પક્ષપાત અને ખોટી વાતો ફેલાવવાનું પ્લેટફોર્મ નહીં: ભારતે પાકિસ્તાનની ટીકા કરી
હરીશે UNGA હોલમાં કહ્યું કે પાકિસ્તાન આ પ્લેટફોર્મનો દુરુપયોગ કરશે, કારણ કે તેણે હંમેશા પ્રતિષ્ઠિત UN ફોરમનો તેના વિભાજનકારી રાજકીય હિતો માટે દુરુપયોગ કર્યો છે.
By PTI
Published : June 6, 2026 at 9:48 AM IST
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરનો "બિનજરૂરી" ઉલ્લેખ કરવા બદલ પાકિસ્તાનની આકરી ટીકા કરી છે. ભારતે વૈશ્વિક સંસ્થાના વર્તમાન બિન-કાયમી સભ્યને કહ્યું કે તે એક મોટી જવાબદારી છે, "પક્ષપાતી અને ખોટી વાર્તાઓ" ફેલાવવાનું પ્લેટફોર્મ નથી.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ, રાજદૂત પર્વતાનેની હરીશે શુક્રવારે કહ્યું, "હું ભારતના સંપૂર્ણપણે આંતરિક મામલો - કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરનો પાકિસ્તાન દ્વારા બિનજરૂરી ઉલ્લેખ કરવાનો જવાબ આપવા માટે મજબૂર છું."
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પાકિસ્તાનના કાયમી પ્રતિનિધિ, રાજદૂત અસીમ ઇફ્તિખાર અહેમદે શુક્રવારે યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં "સુરક્ષા પરિષદના વાર્ષિક અહેવાલ" પર તેમની ટિપ્પણી દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરનો મુદ્દો ઉઠાવ્યા બાદ હરીશની આકરી પ્રતિક્રિયા આવી.
પાકિસ્તાન, જે સતત યુએનના વિવિધ મંચો પર જમ્મુ અને કાશ્મીર અને ભારતના અન્ય આંતરિક મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે, હાલમાં સુરક્ષા પરિષદમાં અસ્થાયી સભ્ય તરીકે બેસે છે, અને તેનો કાર્યકાળ આ વર્ષે સમાપ્ત થશે.
હરીશે યુએન જનરલ એસેમ્બલી હોલમાં જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાને તેના વિભાજનકારી રાજકીય હિતો માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આદરણીય મંચોનો દુરુપયોગ કરવાની પ્રથા ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
હરીશે કહ્યું, "પાકિસ્તાન દ્વારા સુરક્ષા પરિષદમાં તેની હાજરીનો દુરુપયોગ (જેમાં અસંખ્ય ખોટી માહિતી અને ભ્રામક સંદેશાઓ ફેલાવવાનો સમાવેશ થાય છે) આ હાનિકારક વલણ દર્શાવે છે. હું પાકિસ્તાનને યાદ અપાવવા માંગુ છું કે યુએન સુરક્ષા પરિષદનો સભ્ય બનવું એ એક મોટી જવાબદારી છે. આ પક્ષપાતી અને ખોટી વાતો ફેલાવવાનું પ્લેટફોર્મ નથી."
જમ્મુ અને કાશ્મીર હંમેશા ભારતનો અભિન્ન અને અવિભાજ્ય ભાગ હતો, છે અને રહેશે તે સ્પષ્ટ કરતાં, હરીશે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેનાથી વિપરીત કોઈપણ દાવા પાયાવિહોણા અને ઐતિહાસિક તથ્યોની વિરુદ્ધ છે.
તેમણે કહ્યું, "પાકિસ્તાનના ખાલી ભાષણો અને ખોટા દાવાઓ આ મૂળભૂત સત્યને બદલી શકતા નથી. મોટાભાગના યુએન સભ્યોનો સમય બચાવવા માટે, હું આ અંગે વધુ ચર્ચા કરીશ નહીં."
ભારતીય પ્રતિનિધિએ એમ પણ કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય આજના અને ભવિષ્યના પડકારોનો સામનો કરવા માટે સુરક્ષા પરિષદમાં સુધારાની જરૂરિયાતને સમજે છે.
તેમણે કહ્યું, "વર્તમાન માળખું 1945 ની ભૂ-રાજકીય વાસ્તવિકતાઓને દર્શાવે છે. યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવાથી સુરક્ષા પરિષદ આજ સુધી યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકી નથી અને ભવિષ્યમાં પણ તે આમ કરી શકશે નહીં."
તેમણે કહ્યું કે 1960 ના દાયકાના "નાના" સુધારાઓ, જેમાં ફક્ત અસ્થાયી શ્રેણીનો વિસ્તાર થયો હતો, સુરક્ષા પરિષદની કાર્યપદ્ધતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો નથી. તેમણે ઉમેર્યું, "વાસ્તવિક અને અર્થપૂર્ણ સુધારાને અમલમાં મૂકવા માટે, કાયમી અને અસ્થાયી શ્રેણીઓ બંનેનો વિસ્તરણ જરૂરી છે."
ભારત, બ્રાઝિલ, જર્મની અને જાપાનના બનેલા G4 દેશોએ સુરક્ષા પરિષદના સભ્યપદને વર્તમાન 15 થી વધારીને 25 કે 26 કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેમાં સુધારામાં 11 કાયમી સભ્યો અને 14 કે 15 અસ્થાયી સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
હાલમાં, આ શક્તિશાળી યુએન સંસ્થામાં વીટો પાવર ધરાવતા પાંચ કાયમી સભ્યો છે - ચીન, ફ્રાન્સ, રશિયા, યુકે અને યુએસ. બાકીના 10 સભ્યોને બે વર્ષના કાર્યકાળ માટે બિન-કાયમી સભ્યો તરીકે હોર્સશૂ ટેબલ પર બેસવા માટે ચૂંટવામાં આવે છે. ભારત છેલ્લે 2021-22 માં અસ્થાયી સભ્ય તરીકે કાઉન્સિલમાં જોડાયું હતું.