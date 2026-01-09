ETV Bharat / international

વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા વૈશ્વિક સંગઠનોમાંથી અમેરિકાના ખસી જવાની જાહેરાત પર યુએનના વડાએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

ટ્રમ્પે યુએનના 31 સંસ્થાઓ અને ભારત-ફ્રાન્સના નેતૃત્વ હેઠળના આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર જોડાણ સહિત 60 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોમાંથી અમેરિકાને પાછું ખેંચી લીધું.

યુએનના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ
યુએનના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ (AFP)
By PTI

Published : January 9, 2026 at 7:35 AM IST

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: યુએનના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે ગુરુવારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા યુએનના અનેક સંસ્થાઓમાંથી અમેરિકાને પાછું ખેંચવાના નિર્ણય પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને વચન આપ્યું કે વિશ્વ સંસ્થા "દૃઢ નિશ્ચય" સાથે તેના આદેશનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખશે.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે 31 યુએન સંસ્થાઓ અને ભારત-ફ્રાન્સના નેતૃત્વ હેઠળના આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર જોડાણ સહિત 60 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોમાંથી અમેરિકાને પાછું ખેંચી લીધું, આ સંસ્થાઓને "બિનજરૂરી" અને "અમેરિકન હિતોની વિરુદ્ધ" ગણાવી.

મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "યુએનના અનેક સંસ્થાઓમાંથી ખસી જવાના અમેરિકાના નિર્ણય અંગે વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા કરવામાં આવેલી જાહેરાતથી મહાસચિવ દુઃખી છે."

નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "યુએનની જવાબદારી છે કે જેઓ આપણા પર નિર્ભર છે તેમને પહોંચાડે. અમે દૃઢ નિશ્ચય સાથે અમારા આદેશનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખીશું."

ગુટેરેસે જણાવ્યું હતું કે જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા મંજૂર કરાયેલ યુએનના નિયમિત બજેટ અને શાંતિ જાળવણી બજેટમાં નિર્ધારિત યોગદાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત તમામ સભ્ય દેશો માટે યુએન ચાર્ટર હેઠળ કાનૂની જવાબદારી છે. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "બધી યુએન સંસ્થાઓ સભ્ય દેશો દ્વારા નિર્ધારિત તેમના આદેશોનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખશે."

ટ્રમ્પે તમામ એક્ઝિક્યુટિવ વિભાગો અને એજન્સીઓને "શક્ય તેટલી વહેલી તકે" સંગઠનોમાંથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઉપાડને અમલમાં મૂકવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યા પછી, તેમણે કહ્યું કે યુએન સંસ્થાઓ માટે, ઉપાડનો અર્થ કાયદા દ્વારા મંજૂર હદ સુધી તે સંગઠનોમાં ભાગીદારી અથવા ભંડોળ બંધ કરવું છે.

યુએનમાં યુએસ રાજદૂત માઇક વોલ્ટ્ઝે X ના રોજ જણાવ્યું હતું કે "યુએસ હવે એવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોને ભંડોળ આપશે નહીં કે ભાગ લેશે નહીં જે યુએસ હિતોને પૂર્ણ કરતા નથી, અથવા ઘણા કિસ્સાઓમાં, તેમની વિરુદ્ધ કામ કરે છે."

35 બિન-યુએન સંગઠનો અને 31 યુએન સંસ્થાઓની યાદીમાં આંતરસરકારી પેનલ ઓન ક્લાઈમેટ ચેન્જ, ઈન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ, યુક્રેનમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી કેન્દ્ર, યુએન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઈકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ અફેર્સ, યુએન ઈકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કાઉન્સિલ (ECOSOC)-આફ્રિકા, લેટિન અમેરિકા અને કેરેબિયન, એશિયા અને પેસિફિક અને પશ્ચિમ એશિયા માટે આર્થિક કમિશન અને સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં બાળકો માટે સેક્રેટરી-જનરલના ખાસ પ્રતિનિધિનું કાર્યાલયનો સમાવેશ થાય છે.

યાદીમાં સંઘર્ષમાં જાતીય હિંસા પર સેક્રેટરી-જનરલના ખાસ પ્રતિનિધિનું કાર્યાલય, પીસબિલ્ડિંગ કમિશન, પીસબિલ્ડિંગ ફંડ, વેપાર અને વિકાસ પર યુએન કોન્ફરન્સ, જાતિ સમાનતા અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે યુએન એન્ટિટી, ક્લાઈમેટ ચેન્જ પર યુએન ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન અને યુએન પોપ્યુલેશન ફંડનો પણ સમાવેશ થાય છે.

