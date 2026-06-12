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યુએનના વડાએ ટેન્કર પરના હુમલાની નિંદા કરી જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મોત થયા

બુધવારે (10 જૂન) અમેરિકાએ પલાઉ-ધ્વજવાળા બીજા ટેન્કર, એમટી સેટેબેલો પર હુમલો કર્યો, જેમાં 24 ભારતીય ખલાસીઓમાંથી ત્રણના મોત થયા.

ફાઇલ - યુએન ચીફ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ
ફાઇલ - યુએન ચીફ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ (IANS)
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By PTI

Published : June 12, 2026 at 10:47 AM IST

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સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: યુએનના વડા એન્ટોનિયો ગુટેરેસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઓમાનના દરિયાકાંઠે પલાઉ-ધ્વજવાળા ટેન્કર પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરે છે, જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા. બુધવારે, પલાઉ-ધ્વજવાળા અન્ય એક ટેન્કર, એમટી સેટેબેલો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સવાર 24 ભારતીય ખલાસીઓમાંથી ત્રણના મોત થયા હતા.

ગુરુવારે દૈનિક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં, યુએન સેક્રેટરી-જનરલના પ્રવક્તા, સ્ટીફન ડુજારિકે કહ્યું, "...સેટેબેલો ટેન્કર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને ઘણા ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા. અને આ એક એવો હુમલો છે જેની ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન (IMO) ના સેક્રેટરી-જનરલએ સ્પષ્ટપણે નિંદા કરી છે. અને અમે તેને સંપૂર્ણ સમર્થન અને સમર્થન આપીએ છીએ."

ડુજારિક IMO સેક્રેટરી-જનરલ આર્સેનિયો ડોમિંગુએઝના એક નિવેદનનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા, જેમાં તેમણે ઓમાનના દરિયાકાંઠે પલાઉના ધ્વજ હેઠળ મુસાફરી કરતા ટેન્કર એમટી સેટેબેલો પર થયેલા હુમલા અંગે "દુ:ખ" અને "નિંદા" વ્યક્ત કરી હતી.

IMO ના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આ ઘટના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક બની હતી અને જહાજ પર એક અસ્ત્ર (મિસાઇલ અથવા રોકેટ જેવા હથિયાર) દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે આગ લાગી હતી અને ત્રણ ખલાસીઓના મોત થયા હતા.

ડોમિંગ્યુઝે નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોઈપણ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોઈપણ કાર્યવાહીની "ભારે" નિંદા કરે છે જે ખલાસીઓના જીવન અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગની સલામતીને જોખમમાં મૂકે છે.

"આ સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. મારી સંવેદના ત્રણ ખલાસીઓના પરિવારો સાથે છે જેમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અને ક્રૂ સભ્યો વિશે સમાચારની રાહ જોઈ રહેલા બધા લોકો સાથે છે," ડોમિંગ્યુઝે કહ્યું. ડોમિંગ્યુઝે કહ્યું કે IMO હંમેશા ખલાસીઓ, નાગરિક શિપિંગ અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

ડોમિંગ્યુઝે કહ્યું, "આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગને અસર કરતી બધી ક્રિયાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને સમુદ્રમાં જીવનની સલામતીનું સંપૂર્ણ સન્માન કરે છે. ખલાસીઓની સલામતી એક સહિયારી જવાબદારી છે જેને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ." IMO એ કહ્યું કે તે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને ઘટનાના સંજોગોની સંપૂર્ણ અને પારદર્શક તપાસની હાકલ કરે છે. પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ અંગે, ગુટેરેસે કહ્યું કે તેઓ આ ક્ષેત્રમાં સતત વધી રહેલા તણાવ અંગે ખૂબ ચિંતિત છે, જેમાં ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલા, ઈરાનના પડોશી ખાડી દેશો અને સંઘર્ષમાં સામેલ ન હોય તેવા અન્ય દેશો પર હુમલા અને કઠોર વાણી-વર્તનમાં નોંધપાત્ર વધારોનો સમાવેશ થાય છે.

ગુટેરેસે તમામ પક્ષોને યુદ્ધવિરામનો સંપૂર્ણ અમલ કરવા વિનંતી કરી જેથી પરિસ્થિતિ વધુ બગડતી ન જાય. પરિસ્થિતિ બગડવાથી સંઘર્ષ ફરી શરૂ થઈ શકે છે, જેના પરિણામો સમગ્ર ક્ષેત્ર અને વિશ્વ માટે, ખાસ કરીને સૌથી સંવેદનશીલ દેશો માટે ખતરનાક બની શકે છે. મહાસચિવે ભાર મૂક્યો કે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ નેવિગેશનના અધિકારો અને સ્વતંત્રતાનું સન્માન કરવું જોઈએ.

તેમણે તમામ પક્ષોને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ તેમની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા અને નાગરિકોના રક્ષણ માટે દરેક સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરી. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે આગળ વધવાનો એકમાત્ર રસ્તો વાસ્તવિક સંવાદ અને વાટાઘાટો છે. ગુટેરેસે યુએસ અને ઈરાનને પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપતા શાંતિપૂર્ણ, વ્યાપક અને સ્થાયી કરાર તરફના તેમના પ્રયાસોને વધુ તીવ્ર બનાવવા વિનંતી કરી.

બુધવારની ઘટના બાદ, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ યુએસ ચાર્જ ડી'અફેર્સ જેસન મીક્સને બોલાવ્યા અને તેમને વિરોધનો રાજદ્વારી પત્ર સોંપ્યો. ભારતે વાણિજ્યિક જહાજો પરના હુમલાઓને "ખૂબ જ ચિંતાજનક" ગણાવ્યા અને આ મામલો અમેરિકા સમક્ષ ભારપૂર્વક ઉઠાવ્યો.

ભારતે ગુરુવારે કહ્યું કે યુએસ દળોએ છેલ્લા ચાર દિવસમાં ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ક્રૂ સભ્યો સાથે ત્રણ વેપારી જહાજો પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ત્રણ ભારતીય નાગરિકો માર્યા ગયા હતા. નવી દિલ્હીએ આ હુમલાઓ અંગે યુએસ સમક્ષ સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

8 જૂનના રોજ, યુએસ સેનાએ પલાઉ-ધ્વજવાળા તેલ ટેન્કર "મેરીવેક્સ" ને અટકાવ્યું, જેમાં ૨૪ ભારતીય ખલાસીઓ હતા. તમામ ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા. 10 જૂનના રોજ, યુએસએ પલાઉ-ધ્વજવાળા અન્ય એક ટેન્કર, "સેટેબેલો" પર હુમલો કર્યો, જેમાં 24 ભારતીય ખલાસીઓમાંથી ત્રણના મોત થયા. ગુરુવારે, અન્ય એક જહાજ, "જલવીર" પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં ગિની-બિસાઉ-ધ્વજવાળા ટેન્કર પર 20 ભારતીયો હતા.

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે શુક્રવારે એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે "સેટેબેલો," "મેરીવેક્સ" અને "જલવીર" પર ત્રણ અલગ-અલગ હુમલા "અમેરિકન નૌકાદળ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા."

ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે બંધ કર્યા પછી યુએસ સેનાએ ઈરાની બંદરોને નાકાબંધી કરી, જે એક વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ છે જે સામાન્ય સમયમાં વિશ્વના લગભગ 20 ટકા ઉર્જા પુરવઠાનું પરિવહન કરે છે.

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KILLED THREE INDIAN SEAFARERS
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INDIAN SEAFARERS KILLED

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