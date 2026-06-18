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યુક્રેને મોસ્કો રિફાઇનરીમાં આગ લગાવી, વર્ષોનો સૌથી મોટો હુમલો

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આ હુમલાઓની પ્રશંસા કરી અને તેમને યુક્રેન પર રશિયાના હુમલાઓનો વાજબી પ્રતિભાવ ગણાવ્યો.

૧૮ જૂન, ૨૦૨૬ ના રોજ, મોસ્કોના દક્ષિણપૂર્વીય બહારના વિસ્તારમાં રશિયન તેલ ઉત્પાદક ગેઝપ્રોમ નેફ્ટની માલિકીની મોસ્કો ઓઇલ રિફાઇનરીના સ્થળ પરથી કાળો ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો ત્યારે લોકો એક શોપિંગ મોલની બહાર જોવા મળ્યા.
૧૮ જૂન, ૨૦૨૬ ના રોજ, મોસ્કોના દક્ષિણપૂર્વીય બહારના વિસ્તારમાં રશિયન તેલ ઉત્પાદક ગેઝપ્રોમ નેફ્ટની માલિકીની મોસ્કો ઓઇલ રિફાઇનરીના સ્થળ પરથી કાળો ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો ત્યારે લોકો એક શોપિંગ મોલની બહાર જોવા મળ્યા. (AFP)
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By AFP

Published : June 18, 2026 at 3:42 PM IST

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મોસ્કો: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે યુક્રેને મોસ્કો પર વર્ષોમાં સૌથી મોટો ડ્રોન હુમલો કર્યો. આ હુમલાઓથી રાજધાની અને તેની આસપાસ આગ લાગી, એક મોટી તેલ રિફાઇનરીને નુકસાન થયું અને દેશના સૌથી મોટા એરપોર્ટ પરથી લોકોને બહાર કાઢવાની ફરજ પડી. AFP પત્રકારોએ રાજધાનીના દક્ષિણ આકાશમાં કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉડતા જોયા, જ્યારે દક્ષિણ કાપોટન્યા જિલ્લામાં એક તેલ સંકુલના ભાગમાં જ્વાળાઓ દેખાતી હતી.

રિફાઇનરીમાં આગ સવાર સુધી સળગતી રહી, જેના કારણે હવામાં તીવ્ર અને દુર્ગંધ ફેલાઈ ગઈ. આ હુમલાઓ ત્યારે થયા જ્યારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન રાજધાનીથી લગભગ 700 કિલોમીટર (435 માઇલ) પૂર્વમાં કાઝાનમાં દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ નેતાઓ સાથે શિખર સંમેલન કરી રહ્યા હતા.

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં હુમલાઓની પ્રશંસા કરી, તેમને યુક્રેન પર રશિયન હુમલાઓનો "સંપૂર્ણપણે વાજબી પ્રતિભાવ" ગણાવ્યો. રશિયાની રાજ્ય સમાચાર એજન્સી, TASS ના અહેવાલ મુજબ, ઓછામાં ઓછા બે વર્ષમાં મોસ્કો પર આ સૌથી મોટો હુમલો હતો.

અને આ મહિને આ બીજી વખત છે જ્યારે કિવ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સમિટ દરમિયાન મોટો હુમલો કરવામાં આવ્યો છે; અગાઉનો હુમલો સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં થયો હતો, જ્યારે શહેરની નજીક એક મુખ્ય આર્થિક મંચ ચાલી રહ્યો હતો.

મોસ્કોના બધા એરપોર્ટ કલાકો સુધી બંધ રહ્યા હતા, જેના કારણે સેંકડો ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી. દેશના સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ શેરેમેટ્યેવોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે હુમલા દરમિયાન મુસાફરોને "સુરક્ષિત સ્થળો" પર ખસેડવામાં આવ્યા હતા, અને તે સવારે 11:00 વાગ્યે (0800 GMT) ફરી ખુલ્યું હતું.

મોસ્કોના મેયર સેરગેઈ સોબ્યાનિને ગુરુવારે સવારે ટેલિગ્રામ પર લખ્યું હતું કે, "ઘણા ડ્રોન MNPZ (મોસ્કો ઓઇલ રિફાઇનરી) સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા," જોકે તેમણે સુવિધાને થયેલા નુકસાન વિશે કોઈ વિગતો આપી ન હતી.

અધિકારીઓએ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓએ નજીકના રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક બંધ કરી દીધો છે. મોસ્કો પ્રદેશના ઝુકોવ્સ્કી જિલ્લામાં એક એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડિંગમાં બીજો ડ્રોન ક્રેશ થયો હતો, જ્યારે ડ્રોનના કાટમાળથી રાજધાનીની બહારના ભાગમાં આવેલા એક શોપિંગ સેન્ટરમાં આગ લાગી હતી. આ માહિતી મોસ્કો પ્રદેશના ગવર્નર આન્દ્રે વોરોબ્યોવે આપી હતી.

સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયોમાં એક એપાર્ટમેન્ટ બ્લોકના ઉપરના માળેથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે કેમેરા પાછળ એક મહિલા દુઃખ અને શોકમાં રડતી સાંભળી શકાતી હતી.

"લાંબા અંતરના પ્રતિબંધો"

સોબ્યાનિને અહેવાલ આપ્યો છે કે રશિયન હવાઈ સંરક્ષણ દળોએ મોસ્કો તરફ જતા આશરે 180 ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે, જ્યારે સંરક્ષણ મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે સમગ્ર દેશમાં રાતોરાત 500 થી વધુ યુક્રેનિયન ડ્રોનને અટકાવવામાં આવ્યા છે. રશિયાના દક્ષિણ રોસ્ટોવ પ્રદેશમાં એક અલગ યુક્રેનિયન ડ્રોન હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે અને ઓછામાં ઓછા બે અન્ય ઘાયલ થયા છે, એમ પ્રદેશના ગવર્નરે જણાવ્યું હતું.

તાજેતરના મહિનાઓમાં, કિવએ રશિયા પર ડ્રોન હુમલાઓ વધારી દીધા છે, જેમાં મોસ્કોના યુદ્ધને ભંડોળ પૂરું પાડતી તેલ રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી છે, જ્યારે ચાર વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે રાજદ્વારી વાટાઘાટો અટકી ગઈ છે.

આ અઠવાડિયે મોસ્કો રિફાઇનરી પર યુક્રેનનો આ બીજો હુમલો હતો. ઝેલેન્સકીએ આ હુમલાઓને કિવ દ્વારા "લાંબા અંતરના પ્રતિબંધો" ગણાવ્યા.

તેમણે કહ્યું, "યુદ્ધનો અંત લાવવાનો સમય આવી ગયો છે, અને રશિયાએ જરૂરી રાજદ્વારી પગલાં લેવા જોઈએ."

યુક્રેનિયન વાયુસેનાના જણાવ્યા અનુસાર, રશિયાએ બુધવારના મોડી રાત્રે અને ગુરુવાર સવારે યુક્રેન પર 200 થી વધુ ડ્રોન અને અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઇલો પણ છોડ્યા હતા. કિવમાં AFP પત્રકારોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે યુક્રેનની રાજધાનીમાં હવાઈ સંરક્ષણ વિસ્ફોટો થયા પછી વહેલી સવારે લોકોને આશ્રયસ્થાનોમાં ભાગતા જોયા હતા.

પુતિન કાઝાનમાં

હુમલા પછીના કલાકો પછી, પુતિને કાઝાનમાં આસિયાન સમિટમાં નેતાઓ સાથે ફોટા પડાવ્યા અને ફોરમમાં તેમના પ્રારંભિક ભાષણમાં હુમલાનો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નહીં.

થાઇલેન્ડ, વિયેતનામ, કંબોડિયા, લાઓસ, મલેશિયા અને સિંગાપોરે તેમના વડા પ્રધાનોને કાઝાન મોકલ્યા, જ્યારે ફિલિપાઇન્સે રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસને મોકલ્યા. પુતિન લાંબા સમયથી રશિયામાં સ્થિરતા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, યુક્રેન પરના તેમના ચાર વર્ષના આક્રમણના આર્થિક અને સામાજિક પ્રભાવો છતાં.

પરંતુ તાજેતરના હુમલાઓએ ક્રેમલિનને પ્રતિક્રિયા આપવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં પુતિનના મુખ્ય આર્થિક પરિષદ દરમિયાન કિવ દ્વારા સેન્ટ પીટર્સબર્ગ પર સમાન હુમલાઓ કર્યા પછી, રશિયન નેતાએ હવાઈ સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનું વચન આપ્યું હતું.

અને રશિયાના ફેડરલ એવિએશન રેગ્યુલેટરે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં હુમલાઓ વચ્ચે ખાનગી ડ્રોન અને હળવા વિમાનોને મોસ્કોના હવાઈ ક્ષેત્રની નજીક ઉડવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

રશિયન અધિકારીઓએ યુક્રેનિયન ડ્રોનથી પ્રભાવિત વિસ્તારોના ફોટા અને વિડિઓઝ પ્રકાશિત કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, અને રાજ્ય મીડિયાએ હુમલાના સ્થળ પરથી કોઈ છબીઓ પ્રકાશિત કરી ન હતી - શહેરના કેન્દ્રમાંથી ગાઢ ધુમાડો દેખાઈ રહ્યો હતો.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ફ્રાન્સમાં G7 સમિટમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે રશિયાની પ્રગતિ ધીમી પડી ગઈ હોવાથી, મોસ્કોએ યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે "સોદો" કરવો જોઈએ.

પુતિને વારંવાર ઝેલેન્સકી સાથે સામ-સામે વાતચીતની ઓફરને નકારી કાઢી છે, અને કહ્યું છે કે મોસ્કો બળજબરીથી યુક્રેનના પૂર્વીય ડોનબાસ પ્રદેશને કબજે કરવા માંગે છે.

2022 માં યુક્રેન પર રશિયાનું આક્રમણ બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી યુરોપનો સૌથી ઘાતક સંઘર્ષ બની ગયો છે, જેમાં લાખો લોકો માર્યા ગયા છે અને પૂર્વી અને દક્ષિણ યુક્રેનનો મોટો ભાગ લડાઈથી તબાહ થઈ ગયો છે.

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