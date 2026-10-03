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રશિયા સાથેના યુદ્ધમાં યુક્રેન ભારતના યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ અંગે વિચારવા તૈયાર: વિદેશ મંત્રી સિબિહા

સિબિહાએ કહ્યું કે યુક્રેન યુદ્ધવિરામ માટે એ શરતે સંમત છે કે તેમાં લડાયક કાર્યવાહી, ઊર્જા, બંદરના માળખા પરના હુમલા તથા કાળા સમુદ્રનો સમાવેશ થતો હોય

સિબિહાએ કહ્યું કે યુક્રેન યુદ્ધવિરામ માટે એ શરતે સંમત છે કે તેમાં લડાયક કાર્યવાહી, ઊર્જા, બંદરના માળખા પરના હુમલા તથા કાળા સમુદ્રનો સમાવેશ થતો હોય
સિબિહાએ કહ્યું કે યુક્રેન યુદ્ધવિરામ માટે એ શરતે સંમત છે કે તેમાં લડાયક કાર્યવાહી, ઊર્જા, બંદરના માળખા પરના હુમલા તથા કાળા સમુદ્રનો સમાવેશ થતો હોય (ANI)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 8:15 PM IST

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કિવ: યુક્રેને રશિયા સાથે સંભવિત યુદ્ધવિરામ માટેના ભારતના પ્રસ્તાવને કિવ દ્વારા મળેલા ચાર પ્રસ્તાવોમાં "સૌથી વ્યાપક" ગણાવ્યો છે, જેમાં યુક્રેનના વિદેશ પ્રધાન એન્ડ્રી સિબિહાએ કહ્યું છે કે તે ઊર્જા માળખાગત સુવિધાઓ અને બ્લેક સીને આવરી લેતા યુદ્ધવિરામ પર વિચાર કરવા તૈયાર છે.

યુરોપિયન પ્રાવદા અખબાર અનુસાર સિબિહાએ શુક્રવારે કિવમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "અમારી પાસે ચાર પ્રસ્તાવ છે. સૌથી વ્યાપક પ્રસ્તાવ ભારતનો છે. અમે ઊર્જા અને બ્લેક સી યુદ્ધવિરામ માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ ફક્ત આ સંયોજનમાં,"

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ, જે હવે તેના પાંચમા વર્ષમાં છે, તેમાં હજારો નાગરિકો માર્યા ગયા છે, લાખો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે અને ઘરો અને મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓનો વ્યાપક વિનાશ થયો છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુક્રેન સંઘર્ષ માટે પરસ્પર સ્વીકાર્ય સમાધાન શોધવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસે "ખૂબ સારા વિચારો" હોવાનું જણાવ્યું હતું તેના એક દિવસ પછી આ ટિપ્પણીઓ આવી છે.

સિબિહાએ જણાવ્યું હતું કે સંભવિત યુદ્ધવિરામના પ્રસ્તાવો ભારત, તુર્કી, ઇજિપ્ત અને અમેરિકા તરફથી આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે કિવ યુદ્ધવિરામ માટેના વિવિધ સ્વરૂપો પર વિચારણા કરવા તૈયાર છે, પરંતુ કોઈપણ કરારમાં માત્ર લશ્કરી કાર્યવાહી જ નહીં, પરંતુ ઊર્જા અને બંદરના માળખાગત માળખા પરના હુમલા તેમજ કાળા સમુદ્ર (બ્લેક સી)ની પરિસ્થિતિનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.

પુતિને ગુરુવારે કહ્યું હતું કે મોદી, તેમના ગાઢ સંબંધો હોવા છતાં, સંઘર્ષનો અંત લાવવાનો મુદ્દો "સતત ઉઠાવે છે" અને બંને નેતાઓ વચ્ચેની "દરેક બેઠકમાં" આ બાબત રજૂ કરે છે.

સરકારી સમાચાર એજન્સી 'TASS' અનુસાર, 'વાલદાઈ ઈન્ટરનેશનલ ડિસ્કશન ક્લબ'ની વાર્ષિક બેઠકમાં પુતિને કહ્યું કે, "તેમની પાસે પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલો શોધવાના હેતુથી ખૂબ સારા વિચારો છે."

ગયા મહિને નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ અગાઉ પુતિન અને મોદી વચ્ચે વાતચીત થઈ હતી, જેમાં રશિયન નેતાએ વડાપ્રધાનને યુક્રેન સંઘર્ષ અને ચાલી રહેલી શાંતિ પહેલ વિશે માહિતી આપી હતી.

થોડા દિવસો પહેલા, ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે કહ્યું હતું કે રશિયા યુક્રેન સંઘર્ષના ઉકેલ માટે ભારત દ્વારા કરવામાં આવતા શાંતિના પ્રયાસોનું સ્વાગત કરશે અને વાતચીત તથા મુત્સદ્દીગીરી પર નવી દિલ્હીના ભાર સાથે મોસ્કોનું વલણ સુસંગત છે. યુક્રેનનો આ તાજેતરનો પ્રસ્તાવ દેશ પર રશિયાના તીવ્ર હવાઈ હુમલાઓ વચ્ચે આવ્યો છે.

સિબિહાએ જણાવ્યું હતું કે યુક્રેન યુદ્ધવિરામ માટે ત્યારે જ સંમત થશે જો તેમાં માત્ર લશ્કરી કાર્યવાહી જ નહીં, પરંતુ ઊર્જા અને બંદરના માળખાગત માળખા પરના હુમલા તેમજ કાળા સમુદ્ર (Black Sea)ની સ્થિતિનો પણ સમાવેશ થાય. રશિયા અને યુક્રેન બંને દ્વારા બંદરો, માળખાગત સુવિધાઓ અને વ્યાપારી જહાજોને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવતા મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓમાં ભારે વધારાને કારણે કાળો સમુદ્ર હાલમાં વિશ્વના સૌથી જોખમી વ્યાપારી જહાજ-પરિવહન વિસ્તારોમાંનો એક બની ગયો છે.

સિબિહાએ મોરચા (ફ્રન્ટ લાઇન) પર બિનશરતી યુદ્ધવિરામ માટે યુક્રેનની માંગનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. મોસ્કોએ આવા યુદ્ધવિરામને ફગાવી દીધો છે અને કહ્યું છે કે તેના બદલે એક વ્યાપક શાંતિ કરાર થવો જોઈએ. ફેબ્રુઆરી 2022માં રશિયા દ્વારા યુક્રેન પરના આક્રમણ સાથે શરૂ થયેલું આ યુદ્ધ, સંઘર્ષનો અંત લાવવાના વારંવારના રાજદ્વારી પ્રયાસો છતાં ચાલુ રહ્યું છે.

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UKRAINE RUSSIA CEASEFIRE INDIA
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