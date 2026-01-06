ETV Bharat / international

UK એ ઇસ્લામિક ઉપદેશકના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો: રિપોર્ટ

૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ની ઘટના બાદ ઉગ્રવાદી હમાસ નેટવર્કનો બચાવ કરવા બદલ એક ઇસ્લામિક ઉપદેશકને યુકેમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ફાઇલ - લંડનમાં સંસદ ગૃહની બહાર યુનિયન ધ્વજ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે
By PTI

Published : January 6, 2026 at 10:01 PM IST

લંડન: બ્રિટિશ મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, બ્રિટને ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ના રોજ ઇઝરાયલ પર થયેલા હુમલા બાદ ઉગ્રવાદી હમાસ નેટવર્કનો બચાવ કરવા બદલ એક ઇસ્લામિક ઉપદેશકના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ધ ડેઇલી ટેલિગ્રાફ અનુસાર, ગૃહ સચિવ શબાના મહમૂદે અમેરિકન વિદ્વાન ડૉ. શેડી એલ્મસરી, જે યુકેમાં અનેક પ્રવચનો આપવાના હતા, તેમની મુસાફરી પરવાનગી રદ કરી હતી.

એલ્મસરી આ સપ્તાહના અંતમાં બર્મિંગહામ, બોલ્ટન અને લંડનમાં મુસ્લિમ ચેરિટી ગ્લોબલ રિલીફ ટ્રસ્ટ (GRT) દ્વારા આયોજિત વાટાઘાટોમાં ભાગ લેવાના હતા. જ્યારે યુકે હોમ ઓફિસે વ્યક્તિગત કેસો પર ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારે એક પ્રવક્તાએ કહ્યું કે યુકેમાં વિદેશી નાગરિકો માટે કોઈ સ્થાન નથી જેઓ "નફરત ફેલાવે છે અથવા ઉગ્રવાદી વિચારોને પ્રોત્સાહન આપે છે".

પ્રવક્તાએ કહ્યું, "જે કોઈ પણ વ્યક્તિ નફરત ફેલાવવા અથવા આપણા સમુદાયોને વિભાજીત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે તેને યુકેમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં." કહેવાય છે કે ગાઝામાં ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષ અંગે એલ્મસરીને સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ્સનો ઇતિહાસ છે, જે ઘણીવાર હમાસની કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવે છે. તેઓ ન્યુ જર્સીમાં ન્યુ બ્રુન્સવિક ઇસ્લામિક સેન્ટરમાં શિક્ષણ અને સમુદાય બાબતોના ડિરેક્ટર છે.

વિપક્ષી કન્ઝર્વેટિવ સાંસદ નિક ટિમોથી, જે અગાઉ ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટના ચીફ ઓફ સ્ટાફ હતા, તેમણે લેબર પાર્ટી સરકારને ઉપદેશકને યુકેમાં પ્રવેશ ન આપવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું, "ગૃહ સચિવ પાસે એવા વિદેશી નાગરિકોને બાકાત રાખવાની મજબૂત સત્તા છે જેમની અહીં હાજરી જાહેર હિત માટે અનુકૂળ નહીં હોય. શેડી એલ્મસરીના કિસ્સામાં, તેમણે ખચકાટ વિના આનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ."

ગ્લોબલ રિલીફ ટ્રસ્ટે કહ્યું કે એલ્મસરીની વાટાઘાટોમાં ભાગીદારી "સંપૂર્ણપણે શ્રદ્ધા-આધારિત સંવાદ અને સંવેદનશીલ સમુદાયોને મદદ કરવા પર કેન્દ્રિત માનવતાવાદી કાર્યક્રમના સમર્થનમાં" હતી. ડૉ. એલ્મસરીએ કહ્યું કે તેમનો સંદેશ હંમેશા "કરુણા અને જોડાણ" વિશે રહ્યો છે.

તેમણે કહ્યું, "હું ઇંગ્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના લોકોને પ્રેમ કરું છું. હું ત્યાં ચાર વર્ષ રહ્યો છું, અને હું પાછા આવવા માટે ઉત્સાહિત છું," આશા વ્યક્ત કરી કે તેમના પ્રવાસ પ્રતિબંધને રદ કરવામાં આવશે. ગયા મહિને, ધ ટાઇમ્સ અખબારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે મહમૂદે એક પાકિસ્તાની પ્રભાવશાળી વ્યક્તિનો વિઝા રદ કરી દીધો હતો, જ્યારે તે બહાર આવ્યું હતું કે તેણીએ ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ "જેહાદ" માટે હાકલ સહિત ઉગ્રવાદી ટિપ્પણીઓ કરી હતી.

પાકિસ્તાનમાં મુસ્લિમ યુવા ક્લબ ચલાવવામાં મદદ કરતી અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 2 મિલિયન ફોલોઅર્સ ધરાવતી તુહા ઇબ્ને જલીલનો ઇરાદો યુકેમાં મસ્જિદો, સમુદાય કેન્દ્રો, એક યુનિવર્સિટી અને એક શાળામાં ભાષણ આપવાનો હતો.

મુસાફરી પ્રતિબંધને ઇઝરાયલ-હમાસ અને ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષો સહિત ઓનલાઈન પોસ્ટ કરાયેલી ઉશ્કેરણીજનક ટિપ્પણીઓ અને સામગ્રી સાથે જોડવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. એપ્રિલ 2024 માં, તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઋષિ સુનકના નેતૃત્વ હેઠળની કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીની સરકાર હેઠળ, યુકેએ જાહેરાત કરી હતી કે "નફરત ફેલાવનારા ઉપદેશકો અને ઉગ્રવાદીઓ" યુકેમાં મુસાફરી કરવાનો પ્રયાસ કરશે તો તેમને વિઝા રદ કરવા અથવા ઇનકાર સહિત ઇમિગ્રેશન કાર્યવાહી માટે આપમેળે ગૃહ કાર્યાલયમાં મોકલવામાં આવશે.

તે સમયે એક ભાષણમાં, સુનકે કહ્યું હતું કે, "ગૃહ સચિવે નિર્દેશ આપ્યો છે કે જો અહીં વિઝા પર રહેલા લોકો વિરોધ પ્રદર્શનોમાં નફરત ફેલાવે છે અથવા લોકોને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો અમે અહીં રહેવાનો તેમનો અધિકાર રદ કરીશું."

તેમણે ઉમેર્યું, "અમે માંગ કરીશું કે યુનિવર્સિટીઓ કેમ્પસમાં ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરે. અમે એવા લોકોને આ દેશમાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે પણ પગલાં લઈશું જેઓ તેના મૂલ્યોને નબળી પાડવાનું લક્ષ્ય રાખે છે."

