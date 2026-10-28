UAEના રાષ્ટ્રપતિ ભારતીય કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને ભેટી પડ્યા, 'ફર્સ્ટ ક્લાસ ઓર્ડર ઑફ ઝાયેદ II'થી કર્યા સન્માનિત
અબુ ધાબીમાં યોજાયેલા એક સમારોહમાં, યુએઈના રાષ્ટ્રપતિએ ક્રૂના એક સભ્યનું સન્માન પણ કર્યું. વિગતો માટે વધુ વાંચો.
Published : October 28, 2026 at 11:01 AM IST
દુબઈ: સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ ભારતીય પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર અને ફ્લાયદુબઈના એક ક્રૂ સભ્યને તેમની હિંમત અને વ્યાવસાયિક આચરણ બદલ સન્માનિત કર્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદે કેપ્ટન મચ્છરને સન્માન પ્રદાન કરતા પહેલા તેમને ભેટી પડ્યા હતા. અબુ ધાબીમાં યોજાયેલા એક સાદા સમારોહમાં, કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને 'ઓર્ડર ઓફ ઝાયેદ II' (Order of Zayed II)થી નવાજવામાં આવ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે, ગયા મહિને એટલે કે 30 સપ્ટેમ્બરે કોકપિટમાં બનેલી એક ઘટના દરમિયાન, કેપ્ટને ગંભીર રીતે ઘાયલ હોવા છતાં કોકપિટનો દરવાજો ખોલી નાખ્યો હતો; જેનાથી ક્રૂ મેમ્બરો અને મુસાફરો અંદર પ્રવેશી શક્યા અને એક સંભવિત મોટી દુર્ઘટનાને ટાળવામાં મદદ મળી.
UAE President confers the First Class Order of Zayed II on the flydubai crew members involved in September’s in-flight incident, in recognition of their courageous efforts to ensure the safety of passengers. The honours were presented by Hamdan bin Mohammed, who commended the crew’s actions and sense of responsibility.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 27, 2026
યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાને આ ઘટનામાં સામેલ ક્રૂ સભ્યોને 'ફર્સ્ટ ક્લાસ ઓર્ડર ઓફ ઝાયેદ II' (First Class Order of Zayed II) એનાયત કર્યો છે. આ સન્માન તેમની બહાદુરી, કટોકટીના સમયે મુસાફરોને સુરક્ષિત રાખવાના તેમના પ્રયાસો અને વિમાનની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં તેમની ભૂમિકાને બિરદાવે છે. આ સન્માન એવા સમયે આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વિમાનના કેપ્ટનને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વ્યાપક પ્રશંસા મળી રહી છે; ભારત, યુએઈ, ઈઝરાયેલ અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના નેતાઓએ તેમના કાર્યોની પ્રશંસા કરી છે.
ઈઝરાયેલે પણ ભારતીય કેપ્ટનની બહાદુરીની કદર કરતા તેમને એક 'નાગરિક વીરતા પુરસ્કાર' (civilian gallantry award)ની પણ જાહેરાત કરી છે, જે તેમને ઈજાઓમાંથી સાજા થયા બાદ આપવામાં આવશે. આ સન્માનો દુબઈના ક્રાઉન પ્રિન્સ, નાયબ વડા પ્રધાન, સંરક્ષણ પ્રધાન અને દુબઈની એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ શેખ હમદાન બિન મોહમ્મદ બિન રાશિદ અલ મકતુમ દ્વારા એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
મંગળવારે શેખ મોહમ્મદ બિન જાયદએ, દુબઈના ઉપરાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી અને શાસક શેખ મોહમ્મદ બિન રાશિદ અલ મકતૂમની હાજરીમાં, ક્રૂ સભ્યો સાથે મુલાકાત કરી અને કટોકટીની સ્થિતિ દરમિયાન તેમના યોગદાનની પ્રસંશા કરી. યૂએઈના નેતૃત્વએ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં મુસાફરોની સુરક્ષા કરવા અને વિમાનને સુરક્ષિત રાખવા માટે ક્રૂ ના સાહસ, વ્યાવસાયિક અભિગમ અને પ્રતિબદ્ધતાના વખાણ કર્યા. તેમણે દોહરાવ્યું કે લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી એ દેશની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. ક્રૂ સભ્યોએ આ સન્માન બદલ યુએઈ (UAE)ના રાષ્ટ્રપતિનો આભાર માન્યો અને જણાવ્યું કે તેમને આ સન્માન પ્રાપ્ત થવા પર ગર્વ છે. આ સન્માન તે ભૂમિકાને માન્યતા આપે છે જે તેમણે આ ઘટના સમયે નિભાવી, જેનાથી સ્થિતિને વધારે ગંભીર ત્રાસદીમાં બદલાવાથી રોકવામાં મદદ મળી.
અગાઉ, 3 ઓક્ટોબરના રોજ, શેખ હમદાને કેપ્ટન મચ્છર સાથે મુલાકાત કરી હતી, જેઓ ઘટના દરમિયાન થયેલી ઇજાઓ માટે સારવાર લઈ રહ્યા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન, ક્રાઉન પ્રિન્સે ભારતીય પાઇલટની હિંમત, સંયમ અને પડકારજનક કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં જવાબદારીની ભાવના બદલ પ્રશંસા કરી હતી. શેખ હમદાને કહ્યું હતું કે, કેપ્ટન મચ્છરએ માનવ જીવન માટે બહાદુરીનું એક ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું છે, તેમના કાર્યોને અન્ય લોકોની સલામતી પ્રત્યેની તેમની હિંમત અને સમર્પણનો પુરાવો ગણાવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, શેખ હમદાને જણાવ્યું હતું કે, અમાકા તરફથી અને દેશના નેતૃત્વ તરફથી પાઇલટના સંપૂર્ણ વખાણ અને પ્રશંસા મળે છે.
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